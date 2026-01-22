A Osvaldo Jaldo sólo le falta hacer striptease en la Casa de Tucumán...

El 'Mundo Jaldo' afirmó que el despido fue porque estaba mal hecho el padrón de las 600 viviendas a sortear y no por el traslado a Houston (Texas) pero a muchos le quedó la duda de si él no buscaba un fundamento para darle un conchabo a la arquitecta Nora Belloni, reemplazo de Córdoba.

¿Y el caso de Francisco Navarro, por entonces secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local? Despedido al regresar de sus vacaciones en Cancún, México.

La Gaceta de Tucumán: "Fuentes de la Casa de Gobierno habían anticipado que el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (N. de la R.: Jaldo) no había tomado de buena manera la viralización de la foto en el Caribe del virtual "N°2" del Ministerio de Desarrollo Social."

jaldo en aruba Osvaldo Jaldo con las manos en la masa.

El caso Chahla

Todo indica que, frente al enojo popular, Jaldo fue a buscar refugio en lo de la intendenta de la capital provincial, Rossana Chahla, a quien no siempre trata tal como ella cree merecer.

Rossana Chahla aprovechó para expresar su preocupación por la falta de acompañamiento del Gobierno nacional ante situaciones de emergencia, la paralización de la obra pública y las dificultades que enfrentan los municipios para sostener servicios esenciales.

Si bien Jaldo es un aliado de Javier Milei, a Chahla no le importó y fue despiadada:

Llama la atención que no estén presentes. Vemos incendios en la Patagonia, vemos inundaciones en esta parte de la Argentina y no están. Las obras no son para la provincia o para el municipio, son para la gente que vive ahí. Es muy difícil trabajar con una Nación que no acompañe, sobre todo en infraestructura, que es clave para la provincia. Estamos muy preocupados por los cierres de fábricas, sobre todo textiles. Cuando asumimos, la gente nos pedía el semáforo o el bache; hoy nos pide empleo, y tenemos que decir que no, porque tampoco podemos agrandar el Estado y generar más déficit. Llama la atención que no estén presentes. Vemos incendios en la Patagonia, vemos inundaciones en esta parte de la Argentina y no están. Las obras no son para la provincia o para el municipio, son para la gente que vive ahí. Es muy difícil trabajar con una Nación que no acompañe, sobre todo en infraestructura, que es clave para la provincia. Estamos muy preocupados por los cierres de fábricas, sobre todo textiles. Cuando asumimos, la gente nos pedía el semáforo o el bache; hoy nos pide empleo, y tenemos que decir que no, porque tampoco podemos agrandar el Estado y generar más déficit.

El caso Cisneros

En su ofensiva de sobreactuación, Jaldo también dispuso cambios en la conducción de la Caja Popular de Ahorros, designando al contador Guillermo Norry como interventor; y el abogado Antonio Bustamante, como subinterventor, en reemplazo de José Díaz y Darío Amatti, vinculados al diputado nacional PJ Carlos Cisneros, N°2 de La Bancaria que lidera Sergio Palazzo.

Alperovichista, Jaldo amenaza con transitar un camino (Caja Popular de Ahorros) que ya transitó José Alperovich, y perdió.

Dicen que Jaldo lo decidió al reasumir sus funciones al regreso de Aruba pero que ya lo había conversado con Cisneros a fines de 2025. De todos modos, fue llamativo la oportunidad del anuncio.

Un legislador provincial edecán de Jaldo deslizó a una diputada nacional: "Si Javier (Milei) visita Davos ¿por qué el gobernador no podría aprovechar una oferta vacacional en Aruba?".

Con humor, un concejal de la capital provincial dijo: "No lo puteen más al Osvaldo... va a terminar haciendo un striptease para que no se hable de Aruba".

Acto seguido un 'chango' que andaba por ahí uso la IA Grok para lograr precisamente ese efecto de desvestir al gobernador pero no daremos detalles....

