La hipocresía resultó una mala consejera de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Abundan las crónica periodísticas acerca de cómo fue utilizado el viaje al exterior de sus funcionarios para desplazarlos... y justo ahora lo encontró una emergencia meteorológica descansando en la isla de Aruba.
SI MILEI VA A DAVOS, EL GOBERNADOR VA A ARUBA
A Osvaldo Jaldo sólo le falta hacer striptease en la Casa de Tucumán...
Cocinado en su propia salsa, Osvaldo Jaldo volvió de Aruba a Tucumán e intenta mostrarse hiperactivo. Pero... cuidado, puede usarse en su contra.
El temporal del domingo 18/01 y lunes 19/01 en Tucumán provocó el desborde de ríos e inundaciones en distintas localidades: 134 milímetros derramados desde el cielo sobre San Miguel de Tucumán en 24 horas, 148 mm en Alpachiri y 131,83 mm en Las Piedritas. El río Lules desbordó y eso provocó múltiples problemas en la red vial.
La pregunta: ¿Dónde está el piloto? Resultó que Osvaldo Jaldo estaba de vacaciones en la isla de Aruba (Caribe neerlandés), quizás convertido en un Jack Sparrow criollo y está muy bien que descanse un poco, para eso está Miguel Acevedo, su copiloto. El problema fue haber invitado días antes a todos los argentinos a Tucumán "a pasarla bien y a desconectarse de los problemas de todo el año”.
Inevitable recordar recortes periodísticos de cuando ocurrieron situaciones similares de desmadre climático y el 'Mundo Jaldo' era tan agresivo:
Ni hablar de cuando despidió a la titular del Instituto Provincial de Vivienda de Tucumán, Stella Maris Córdoba, porque ella -luego de advertirle que viajaría a USA-, subió al avión poco antes de que ocurriese un sorteo de viviendas sociales que debió suspenderse de manera escandalosa.
El 'Mundo Jaldo' afirmó que el despido fue porque estaba mal hecho el padrón de las 600 viviendas a sortear y no por el traslado a Houston (Texas) pero a muchos le quedó la duda de si él no buscaba un fundamento para darle un conchabo a la arquitecta Nora Belloni, reemplazo de Córdoba.
¿Y el caso de Francisco Navarro, por entonces secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local? Despedido al regresar de sus vacaciones en Cancún, México.
La Gaceta de Tucumán: "Fuentes de la Casa de Gobierno habían anticipado que el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (N. de la R.: Jaldo) no había tomado de buena manera la viralización de la foto en el Caribe del virtual "N°2" del Ministerio de Desarrollo Social."
El caso Chahla
Todo indica que, frente al enojo popular, Jaldo fue a buscar refugio en lo de la intendenta de la capital provincial, Rossana Chahla, a quien no siempre trata tal como ella cree merecer.
Rossana Chahla aprovechó para expresar su preocupación por la falta de acompañamiento del Gobierno nacional ante situaciones de emergencia, la paralización de la obra pública y las dificultades que enfrentan los municipios para sostener servicios esenciales.
Si bien Jaldo es un aliado de Javier Milei, a Chahla no le importó y fue despiadada:
El caso Cisneros
En su ofensiva de sobreactuación, Jaldo también dispuso cambios en la conducción de la Caja Popular de Ahorros, designando al contador Guillermo Norry como interventor; y el abogado Antonio Bustamante, como subinterventor, en reemplazo de José Díaz y Darío Amatti, vinculados al diputado nacional PJ Carlos Cisneros, N°2 de La Bancaria que lidera Sergio Palazzo.
Alperovichista, Jaldo amenaza con transitar un camino (Caja Popular de Ahorros) que ya transitó José Alperovich, y perdió.
Dicen que Jaldo lo decidió al reasumir sus funciones al regreso de Aruba pero que ya lo había conversado con Cisneros a fines de 2025. De todos modos, fue llamativo la oportunidad del anuncio.
Un legislador provincial edecán de Jaldo deslizó a una diputada nacional: "Si Javier (Milei) visita Davos ¿por qué el gobernador no podría aprovechar una oferta vacacional en Aruba?".
Con humor, un concejal de la capital provincial dijo: "No lo puteen más al Osvaldo... va a terminar haciendo un striptease para que no se hable de Aruba".
Acto seguido un 'chango' que andaba por ahí uso la IA Grok para lograr precisamente ese efecto de desvestir al gobernador pero no daremos detalles....
