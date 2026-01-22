Denuncia de Frigerio: La justicia aún no lo llama "espionaje" y en Entre Ríos hablan de las cámaras de Kueider

Cables empotrados

Esto podría explicar por que no se trató la de estos dispositivos de una "instalación precaria", como señaló el fiscal de la causa, Santiago Alfieri, ya que que los 3 artefactos con cámara "con apariencia de sensores" hallados eran terminales de un "cableado empotrado".

Alfieri sostuvo además que el relevamiento técnico realizado no arrojó que hubiera "retransmisores remotos" o algún dispositivo de almacenamiento, aunque no descartó que hallan sido retirados antes de su detección.

El fiscal dijo en diálogo con el canal 9 Litoral que la calificación jurídica del hecho, es decir, su carátula, se determinará luego de que se indague sobre quién, cómo y cuándo realizó la instalación.

Alfieri contó que la denuncia fue producto de un relevamiento preventivo y de rutina que el ministerio de Seguridad hace en despachos y autos oficiales en búsqueda de "señales magnéticas". Fue en ese marco que se dio con el hallazgo de los 3 dispositivos.

De acuerdo al fiscal, esos relevamiento se hacen con cierta periodicidad y que en la gobernación "pensaban que tenían sensores fuera de servicio cuando éstos tenían cámaras".

El fiscal adelantó que se recavará testimonios que den cuenta de en qué momento pudo extenderse ese cableado. Dijo además que había 2 terminales de cables sin dispositivos.

"Por la forma en la que se presentó la novedad, lo que demanda es realizar la investigacioin que lleve a establecer cómo, cuándo y quien realizó la instalación. A partir de ahí, según qué tipo de agente haya efectuado esta instalación es donde vamos a poder darle un nombre jurídico a esto", dijo.

Alfieri fue consultado sobre si había alguna relación entre este hecho y uno anterior, cuando Kueider denunció que lo espiaban luego de que se filtró una imagen de él contando dinero en su despacho. “La cuestión ahora es abordar esa información histórica para establecer si se trata de las mismas (cámaras) o no”, dijo el fiscal.

Las cámaras de Kueider

Por su parte, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, sostuvo en declaraciones radiales que aquellas filmaciones se realizaron con "las cámaras que el propio Kueider había decidido colocar". En ese sentido, el funcionario que responde al gobernador dijo que “podría ser” que Kueider no retirara los dispositivos que había colocado en su despacho, que ya no es donde trabaja el actual secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

En esa línea y ante la denuncia de Frigerio, el diario Análisis citó fuentes del entorno de Kueider que afirmaron que el detenido exsenador no sólo instaló cámaras en el que era su despacho sino también en el del entonces gobernador Gustavo Bordet y a pedido de este.

camaras-kuider-analisis El sitio entrerriano Análisis cita al entorno de Kueider para afirmar que el detenido exsenador mandó a colocar durante su gestión las cámaras halladas.

Según ese medio, los dispositivos fueron colocados a principios de 2018 y retirados en febrero de 2019.

"La decisión la adoptó Kueider, tanto en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación, como en la oficina del entonces gobernador Bordet, para tener “un control” de los movimientos que se podían producir cuando, fundamentalmente, ellos no estaban, porque se habían observado algunos movimientos extraños", agrega.

kueider-detenido El exsenador Edgardo Kueider permanece detenido en Paraguay desde diciembre de 2024.

Y explica que el sistema consistía en cámaras analógicas básicas disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cables a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido, que en su momento se lo llevó el propio Kueider”, detalló la fuente.

Según una publicación en redes del sitio de investigación El Disenso, los dispositivos hallados en los despachos de la gobernación entrerriana corresponden a la firma Starlight, y son comercializados con las cámaras incorporadas.

Frigerio recibió este jueves en Paraná al ministro del Interior, Diego Santilli, quien busca adhesiones de los mandatarios a la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei, de quien el gobernador fue socio político en las últimas elecciones.

En ese marco, Frigerio dijo que es la justicia la que debe "dilucidar" quien instaló los artefactos y cuál era su objetivo. Calificó el hecho como "repudiable" en tiempos de democracia, pero se mostró "prudente" respecto a sus sospechas sobre quiénes pudieron ser los autores. "Esto está en manos de la justicia", insistió.

