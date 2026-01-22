El fútbol sudamericano se ve fuertemente sacudido por la denuncia que recayó en las últimas horas sobre Carlos Zambrano, ex jugador de Boca que actualmente se encuentra en Alianza Lima de Perú, por abuso sexual donde también aparecen involucrados dos compañeros de equipo: Miguel Trauco y Sergio Peña.
GRAVÍSIMO
Escándalo: Carlos Zambrano, ex Boca, denunciado por abuso sexual
Carlos Zambrano, ex jugador de Boca actualmente en Alianza Lima, fue denunciado junto a dos compañeros por abuso sexual a una joven argentina.
Fue en el Canal A24 donde se informó en exclusiva la denuncia contra Carlos Zambrano y sus dos compañeros de Alianza Lima, una acusación que fue realizada por una joven argentina de 22 años. La causa ya se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Argentino, a cargo del juez Rabione en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de que la denuncia se realizó en Buenos Aires, el presunto hecho delictivo tuvo lugar en el hotel Hyatt Centric de la ciudad de Montevideo. Alianza Lima disputó en la capital uruguaya un encuentro amistoso contra Colo Colo de Chile en la denominada Serie Río de La Plata, y el hecho se habría producido una vez terminado el encuentro.
La denunciante, cuya identidad se desconoce, indicó que ya conocía previamente a Carlos Zambrano. El ex defensor de Boca habría invitado a la joven al mencionado hotel luego de una cena a la cual acudió con una amiga. Más tarde habrían entrado en acción Miguel Trauco y Sergio Peña en un episodio de abuso sexual con acceso carnal.
Según la joven, no pudo realizar la denuncia en Uruguay por el shock del hecho, por lo que una vez que llegó a la Argentina recibió la asistencia médica correspondiente en un hospital de San Isidro y más tarde en el Hospital Muñiz y más tarde realizó la denuncia. Ahora la justicia está realizando la investigación, cotejando y analizando las prendas que otorgó la denunciante en búsqueda de pruebas de ADN.
Carlos Zambrano quedó apartado en Alianza Lima
Por su parte, Alianza Lima presentó un comunicado oficial donde indicó que Carlos Zambrano Miguel Trauco y Sergio Peña quedan separados del plantel profesional hasta que se esclarezca la situación, al mismo tiempo que la institución presta total colaboración en la investigación que está llevando a cabo la justicia argentina.
Más en GOLAZO24
AFA lo confirmó: tras el pedido de amnistía llegó la decisión del Tribunal del Disciplina
River se hartó y amenaza con llevar a juicio a un club histórico de Italia
La bomba de Newell's sobre la posible llega de Messi: "Convencido"
La bomba de Newell's sobre la posible llega de Messi: "Convencido"