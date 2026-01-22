DNU de Inteligencia: El Gobierno está tranquilo, pero a la oposición se le abre una ventana

En ese sector también hacen cálculos y estiman que faltan entre 6 y 7 votos para alcanzar la mayoría absoluta de 129 en la Cámara de Diputados. Hoy se cuentan, entre otros, los votos de Unión por la Patria, Unidos y la Izquierda, además de expresiones minoritarias.

Hay expectativa por la postura que tomará el PRO, que supeditó a un análisis exhaustivo de la instrumentación de la normativa una opinión más taxativa al respecto.

El espacio que lidera en los papeles Mauricio Macri, sin embargo, puso una incógnita a su acompañamiento a la reforma laboral, lo que automáticamente dispara dudas sobre si lo haría con el DNU. Después de todo, el espacio amarillo le dio la espalda a Milei el año pasado cuando colaboró para anular el decreto que ampliaba los fondos discrecionales a la SIDE.

Por otro lado, se generó una duda sobre el vínculo del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada, luego de que se filtraran fotos del mandatario de vacaciones en una playa mientras hubo inundaciones en la provincia.

Jaldo denunció "carancheo" político. No apuntó a ningun espacio específico, pero había sido LLA local la que había encabezado los cuestionamientos por supuestas falta de obras. El capítulo libertario tucumano lo lidera el exministro del Interior Lisandro Catalán con la validación de Karina Milei.

¿Impactará este episodio a la hora de tratar el DNU de Inteligencia? Jaldo maneja un bloque de 3 diputados.

Según el diario Página12, además de los tucumanos, los peronistas también irían por otros exaliados como los Catamarqueños, que se escindieron recientemente tras el acuerdo del gobernador Raúl Jalil con la Casa Rosada.

Es una ventana de oportunidad para la oposición más dura, pero habrá que ver si se materializa.

De acuerdo a ese mismo medio, el peronismo buscaría tratar DNU el mismo día en el que el oficialismo pretende darle media sanción en el Senado a la reforma laboral, el proyecto que monopolizará la discusión durante las extraordinarias.

Para ello deberá convocar a una sesión especial y contar con el quórum para habilitarla.

Por el momento, hay movimientos aislados. El bloque que lidera Germán Martínez se reunió con organizaciones de la sociedad civil que rechazan el DNU, mientras que los diputados Esteban Paulón, Mónica Frade, Sergio Capozzi y Pablo Farias presentaron un proyecto para declarar "nulo de nulidad absoluta" el decreto que reformó el sistema de Inteligencia.

