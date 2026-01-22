Desde un eclipse hasta la Luna azul: Los fenómenos que la NASA persigue en 2026 son estos

Eclipse total

Si te gustan los eclipses, hay buenas noticias. El 3 de marzo hay eclipse total de luna. La NASA indica que este fenómeno será visible para quienes vivan en Norteamérica, especialmente en la Costa Oeste.

Luna Azul

Es muy raro tener una segunda luna llena en un mes, pero sucederá el 31 de mayo. Se le conoce como Luna Azul. ¡Ojo! que no te engañe el nombre: esta luna no será azul, aclara la NASA.

Conjunción de Venus y Júpiter

El 8 y 9 de junio, los dos planetas más brillantes del cielo, Venus y Júpiter, aparecerán a tan solo un dedo meñique de distancia, dice la NASA. ¿Lo mejor? No se necesitará un telescopio para poder ver esto.

Lluvia de meteoros de las Perseidas

Calificada como la mejor lluvia de meteoros anual, Las Perseidas, ocurrirá el 12 y 13 de agosto y se podrá observar en todo el mundo.

Lluvia de meteoros Gemínidas

El 13 y 14 de diciembre se podrá presenciar otra gran lluvia de meteoros: Las Gemínidas, famosa por sus meteoros "verdes".

Superluna

Este 24 de diciembre será diferente, ya que habrá una superluna especial de Nochebuena. La Luna parecerá más grande y brillante.

Lluvia de meteoros, Australia Las lluvias de meteoros también deslumbrarán este año.

Otros eventos astronómicos para disfrutar en 2026

Aquí hay otros eventos astronómicos que la NASA quiere que anotes en tu agenda para que no te los pierdas:

17 de febrero: Eclipse solar anular (visible en la Antártida)

20 de marzo: Equinoccio de marzo

21-22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas

5 y 6 de mayo: Lluvia de meteoros Eta Acuáridas

21 de junio: Solsticio de junio

30 y 31 de julio: Lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas

12 de agosto: Eclipse solar total (visible en Groenlandia, Islandia y España)

23 de septiembre: Equinoccio de septiembre

25 de septiembre: Neptuno en oposición

4 de octubre: Saturno en oposición

7 de octubre: Lluvia de meteoros Dracónidas

21-22 de octubre: Lluvia de meteoros Oriónidas

4 y 5 de noviembre: Lluvia de meteoros Táuridas

17 de noviembre: Lluvia de meteoros Leónidas

24 de noviembre: Superluna

25 de noviembre: Urano en oposición

21 de diciembre: Solsticio de diciembre

21-22 de diciembre: Lluvia de meteoros de las Úrsidas

No nos olvidemos de Artemis II

Además de estos eventos astronómicos, hay un suceso espacial que promete marcar la historia y que hay que seguir este año: El lanzamiento de Artemis II.

La misión Artemis II marca el regreso del hombre a la Luna y está más cerca de lo que crees. La ventana de lanzamiento de la misión se abre el próximo 6 de febrero hasta abril.

Por 10 días, cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra para poner a prueba los sistemas y el hardware necesarios para la exploración del espacio profundo.

Los astronautas que viajarán a la Luna son: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

