Desde un eclipse hasta la Luna azul: Los fenómenos que la NASA persigue en 2026 son estos

"Este año habrá mucha actividad para los ávidos observadores del cielo, con algunas oportunidades increíbles de ver lluvias de meteoritos, planetas y la Luna en el cielo nocturno", informó la NASA.
Son varios los eventos que se podrán observar desde la Tierra, pero sólo algunos llaman la atención de la NASA y ya conocemos cuáles son.
"¡Prepárense para observar el cielo con nosotros! Aquí les presentamos los principales eventos astronómicos de este año", compartió la agencia espacial estadounidense.
NASA: Fenómenos astronómicos 2026
Desfile de planetas
El 28 de febrero sucederá algo inimaginable: Un desfile de seis planetas en el cielo vespertino. Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter aparecerán ese día, pero sólo cuatro se podrán ver en el cielo, si el tiempo lo permite.
Eclipse total
Si te gustan los eclipses, hay buenas noticias. El 3 de marzo hay eclipse total de luna. La NASA indica que este fenómeno será visible para quienes vivan en Norteamérica, especialmente en la Costa Oeste.
Luna Azul
Es muy raro tener una segunda luna llena en un mes, pero sucederá el 31 de mayo. Se le conoce como Luna Azul. ¡Ojo! que no te engañe el nombre: esta luna no será azul, aclara la NASA.
Conjunción de Venus y Júpiter
El 8 y 9 de junio, los dos planetas más brillantes del cielo, Venus y Júpiter, aparecerán a tan solo un dedo meñique de distancia, dice la NASA. ¿Lo mejor? No se necesitará un telescopio para poder ver esto.
Lluvia de meteoros de las Perseidas
Calificada como la mejor lluvia de meteoros anual, Las Perseidas, ocurrirá el 12 y 13 de agosto y se podrá observar en todo el mundo.
Lluvia de meteoros Gemínidas
El 13 y 14 de diciembre se podrá presenciar otra gran lluvia de meteoros: Las Gemínidas, famosa por sus meteoros "verdes".
Superluna
Este 24 de diciembre será diferente, ya que habrá una superluna especial de Nochebuena. La Luna parecerá más grande y brillante.
Otros eventos astronómicos para disfrutar en 2026
Aquí hay otros eventos astronómicos que la NASA quiere que anotes en tu agenda para que no te los pierdas:
- 17 de febrero: Eclipse solar anular (visible en la Antártida)
- 20 de marzo: Equinoccio de marzo
- 21-22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas
- 5 y 6 de mayo: Lluvia de meteoros Eta Acuáridas
- 21 de junio: Solsticio de junio
- 30 y 31 de julio: Lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas
- 12 de agosto: Eclipse solar total (visible en Groenlandia, Islandia y España)
- 23 de septiembre: Equinoccio de septiembre
- 25 de septiembre: Neptuno en oposición
- 4 de octubre: Saturno en oposición
- 7 de octubre: Lluvia de meteoros Dracónidas
- 21-22 de octubre: Lluvia de meteoros Oriónidas
- 4 y 5 de noviembre: Lluvia de meteoros Táuridas
- 17 de noviembre: Lluvia de meteoros Leónidas
- 24 de noviembre: Superluna
- 25 de noviembre: Urano en oposición
- 21 de diciembre: Solsticio de diciembre
- 21-22 de diciembre: Lluvia de meteoros de las Úrsidas
No nos olvidemos de Artemis II
Además de estos eventos astronómicos, hay un suceso espacial que promete marcar la historia y que hay que seguir este año: El lanzamiento de Artemis II.
La misión Artemis II marca el regreso del hombre a la Luna y está más cerca de lo que crees. La ventana de lanzamiento de la misión se abre el próximo 6 de febrero hasta abril.
Por 10 días, cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra para poner a prueba los sistemas y el hardware necesarios para la exploración del espacio profundo.
Los astronautas que viajarán a la Luna son: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.
