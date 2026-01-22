Petrolero "Grinch" afín a Rusia incautado por Francia en el Mediterráneo

image Marina francesa intercepta en el Mediterráneo un buque petrolero procedente de Rusia.

El Grinch "está siendo escoltado por buques de la Armada francesa hasta un punto de fondeadero para realizar más controles ", añadió la Prefectura Marítima del Mediterráneo.

Según el Palacio de Elíseo, la misión se llevó a cabo con el Reino Unido, que compartió información de inteligencia que permitió interceptar al "Grinch", vinculado a Rusia, según funcionarios franceses que hablaron bajo condición de anonimato con la AFP.

La embarcación sancionada por Occidente navegaba bajo una bandera falsa de las Islas Comoras, situadas frente a la costa este de África, y su tripulación es india, dijeron los funcionarios.

En el último tiempo, Estados Unidos y los aliados de la OTAN han desplegado operaciones para incautar petroleros vinculados al chavismo y a Rusia, con el fin de desfinanciar la maquinaria de guerra rusa y, a su vez, cortar el flujo de transacciones comerciales entre Caracas, Irán, China y Moscú, desfinanciando a los proxies yihadista de Teherán y obligando al Kremlin a un alto al fuego. En el caso de Washington, además, busca capitalizar y usufructuar el crudo venezolano tras la caída en desgracia de Maduro.

El "Grinch"de Rusia incautado por la Marina de Francia

El Prefecto Marítimo del Mediterráneo ofreció más detalles sobre la incautación del buque cisterna ruso en un comunicado, divulgando que fue una "acción llevada a cabo en cooperación con nuestros aliados, incluido el Reino Unido", que tuvo lugar "en alta mar", entre España y el norte de África, a bordo del carguero Grinch, procedente de Múrmansk, un puerto ártico en el mar de Barents.

Esta operación "tenía como objetivo verificar la nacionalidad del buque", cuyo "examen de los documentos confirmó dudas sobre la regularidad del pabellón enarbolado", lo que dio lugar a "un informe al fiscal de Marsella", explicó la prefectura marítima, que añadió que el buque "está siendo escoltado actualmente por la Marina francesa hasta un punto de fondeadero para realizar nuevos controles".

image Esta foto difundida por el Estado Mayor de la Defensa francesa el 22 de enero de 2026 muestra un helicóptero de la Armada francesa sobrevolando el petrolero Grinch en el mar Mediterráneo. | GENTILEZA AFP

Se trata del "Grinch", un buque cisterna ruso que navegaba en el Mediterráneo tras haber sido construido hace 22 años en astilleros coreanos. La embarcación está vinculada a la “flota fantasma rusa” y enarbolaba una bandera falsa de las Comoras (unas islas entre África y Madagascar) para evadir las sanciones occidentales.

“Estamos decididos a respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones. Las actividades de la flota fantasma contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania”, sentenció el presidente francés tras comunicar la incautación del Grinch en el Mediterráneo.

La embarcación cisterna pertenece a la empresa Cube Ventures Shipping SA, con sede en las Islas Marshall, la cual fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea en su 19.º paquete de sanciones contra Rusia, adoptado el 23 de octubre de 2025.

Desde julio de 2022, el Grinch ha cambiado de bandera en cinco ocasiones, algo habitual en los barcos de la flota fantasma rusa que intentan evadir la atención de las autoridades occidentales. Según reportan los medios europeos, la "flota fantasma de Rusia" está formada por viejos petroleros como este, registrados bajo banderas falsas de países como Comoras o Panamá, y navegan sin transpondedores encendidos para evitar ser detectados

