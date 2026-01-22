La compañía estatal Aerolíneas Argentinas anunció en la mañana de este jueves (22/01) en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) las tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa, más precisamente, desde las ciudades de Roma y Madrid.
PROMOCIONES Y BENEFICIOS
Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa
Aerolíneas Argentinas anunció los valores de las tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa.
El objetivo de la aerolínea de bandera es seguir impulsando el turismo receptivo hacia Argentina y fortalecer la conectividad entre el país y los principales mercados emisores.
Los valores de los pasajes y sus beneficios
Hasta el 25 de enero, los pasajeros podrán adquirir pasajes para volar desde Madrid a Buenos Aires desde 1.020 euros, y desde Roma desde 1.035 euros, tarifa final con equipaje incluido en ambos casos.
Las tarifas permiten viajar entre febrero y junio, una ventana ideal para descubrir Buenos Aires y su propuesta cultural, gastronómica y urbana, así como también para recorrer otros destinos del país. Además, los pasajeros podrán sumar un tramo adicional dentro de Argentina por un valor que va de 50 a 100 euros, según el destino, accediendo a una red de 37 destinos nacionales que abarca paisajes naturales, ciudades históricas y experiencias culturales a lo largo de todo el territorio.
¿Cuál es la propuesta de Aerolíneas Argentinas?
Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar su recorrido a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada a Argentina y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza del país.
Los pasajes pueden adquirirse a través de la web oficial de Aerolíneas Argentinas, agencias de viajes y los canales habituales de venta.
