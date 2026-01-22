Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa

Las tarifas permiten viajar entre febrero y junio, una ventana ideal para descubrir Buenos Aires y su propuesta cultural, gastronómica y urbana, así como también para recorrer otros destinos del país. Además, los pasajeros podrán sumar un tramo adicional dentro de Argentina por un valor que va de 50 a 100 euros, según el destino, accediendo a una red de 37 destinos nacionales que abarca paisajes naturales, ciudades históricas y experiencias culturales a lo largo de todo el territorio.