Buenos Aires tendrá un nuevo outlet que ya está generando muchísima emoción entre los bonaerenses. Se trata de un espacio que contará con muchísimos locales en una zona que, sin duda, es sumamente estratégica. Una nueva oportunidad para comprar a precios bajos y con descuentos.
ALTO IMPACTO
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
Se trata de un outlet enorme que abrirá sus puertas a mediados de 2026, con lo cual todavía falta un tiempo para poder aprovecharlo. Sin embargo, los vecinos de la zona ya están impacientes por ver la inauguración de este lugar que promete y mucho.
El nuevo outlet de Buenos Aires que causa impacto
Este nuevo outlet está bajo la firma del grupo IRSA y estará ubicado en Haedo, pleno corazón de Morón. Según pudieron confirmar desde la empresa, el mismo "transformará el antiguo Al Oeste Shopping en un nuevo centro comercial que revalorizará en entorno y generará desarrollo en la zona".
Tal y como explicaron, este centro comercial será de formato outlet pero también contará con propuestas gastronómicas además de marcas de belleza e indumentaria. Muy completo e ideal para comprar a precios bajos y con descuentos.
Este shopping con formato outlet se suma a una apertura que estará en La Plata bajo la misma firma. En esta ocasión el lugar va a tener espacio para más de 1000 autos y también va a conservar el cine Showcase. Una propuesta que ya todos están esperando.
