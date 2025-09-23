urgente24
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Buenos Aires tendrá un nuevo outlet que ya está causando fascinación entre los bonaerenses. Una propuesta que genera furor.

23 de septiembre de 2025 - 11:46
Buenos Aires tendrá un nuevo outlet que genera impacto.

Buenos Aires tendrá un nuevo outlet que ya está generando muchísima emoción entre los bonaerenses. Se trata de un espacio que contará con muchísimos locales en una zona que, sin duda, es sumamente estratégica. Una nueva oportunidad para comprar a precios bajos y con descuentos.

Se trata de un outlet enorme que abrirá sus puertas a mediados de 2026, con lo cual todavía falta un tiempo para poder aprovecharlo. Sin embargo, los vecinos de la zona ya están impacientes por ver la inauguración de este lugar que promete y mucho.

image
El outlet que se inaugurará en Buenos Aires y causa furor. (Foto: IRSA).

El nuevo outlet de Buenos Aires que causa impacto

Este nuevo outlet está bajo la firma del grupo IRSA y estará ubicado en Haedo, pleno corazón de Morón. Según pudieron confirmar desde la empresa, el mismo "transformará el antiguo Al Oeste Shopping en un nuevo centro comercial que revalorizará en entorno y generará desarrollo en la zona".

Tal y como explicaron, este centro comercial será de formato outlet pero también contará con propuestas gastronómicas además de marcas de belleza e indumentaria. Muy completo e ideal para comprar a precios bajos y con descuentos.

Este shopping con formato outlet se suma a una apertura que estará en La Plata bajo la misma firma. En esta ocasión el lugar va a tener espacio para más de 1000 autos y también va a conservar el cine Showcase. Una propuesta que ya todos están esperando.

