El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Este shopping con formato outlet se suma a una apertura que estará en La Plata bajo la misma firma. En esta ocasión el lugar va a tener espacio para más de 1000 autos y también va a conservar el cine Showcase. Una propuesta que ya todos están esperando.

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

ARCA remata Playstation, tablets y parlantes: cómo y cuándo participar

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina