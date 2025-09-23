Cuenta DNI y los descuentos de septiembre que todos están usando

Carnicerías y comercios de cercanía ofrecen un 20% todos los viernes con un tope de $12.000. Para aquellos que estudian en las universidades bonaerenses, los comercios que estén adheridos dentro del campus ofrecen un 40% de descuento con tope de $6000 semanal. Además también hay cuotas sin interés en comercios que no son del rubro alimentos.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

ARCA remata Playstation, tablets y parlantes: cómo y cuándo participar

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Escándalo en Apple por sus nuevos iPhone de mala calidad: decepción total