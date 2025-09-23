Septiembre está por terminar pero los descuentos de Cuenta DNI quedan vigentes aún. La billetera virtual de Banco Provincia todavía tiene promociones que podés aprovechar en los últimos días del mes y así aliviar un poco más el bolsillo. Descubrilas.
Cuenta DNI y los descuentos de septiembre que todos están usando
Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, tiene algunos descuentos bajo la manga para lo que resta de septiembre. Cómo y cuándo usarlos.
Si ya tenés activo tu usuario en Cuenta DNI, lo que resta es comenzar a aprovechar todas las promociones que posee esta billetera virtual. Hay descuentos en ferias, comercios de cercanía, indumentaria, transporte y muchísimo más.
Cuenta DNI y los descuentos clave en septiembre
Si bien los descuentos del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías se celebró el 6 y 20 de septiembre, todavía quedan algunas promociones con las cuales podés ahorrar en lo que resta de septiembre. Sobre todo en los comercios de cercanía.
Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días con tope de reintegro de $6000 por semana. Vas a poder aprovechar de estas promociones en distintos productos que son ofrecidos en dichos rubros.
Carnicerías y comercios de cercanía ofrecen un 20% todos los viernes con un tope de $12.000. Para aquellos que estudian en las universidades bonaerenses, los comercios que estén adheridos dentro del campus ofrecen un 40% de descuento con tope de $6000 semanal. Además también hay cuotas sin interés en comercios que no son del rubro alimentos.
