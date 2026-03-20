Tesla se acopla y quiere aplastar al camión convencional

Esto último es tal vez el cambio más radical propuesto por Semi. Dentro de la cabina, el conductor vuelve al centro del vehículo eliminando los puntos ciegos tradicionales y posicionándose en un lugar que le brinda ventaja a la hora de maniobras complejas como curvas cerradas o estacionamientos, lugares donde un camión se puede pasar horas.

En lo que respecta a la autonomía, un aspecto clave en un vehículo eléctrico, Tesla prepara dos versiones del Semi. Una con un alcance estándar de 530 kilómetros y otra con un alcance extendido de más de 800 kilómetros, equiparando las capacidades de un camión diésel.

Los propulsores del Tesla Semi son tres motores eléctricos en los ejes traseros que brindan una potencia de 1.073 hp y un torque máximo instantáneo que permite empujar el camión hacia los 100 km/h en poco más de 20 segundos. Todo ello a partir de una carga que se recupera en un 60% en tan solo 30 minutos con los cargadores rápidos de Tesla.

Otro aspecto destacado del Semi es el bajo nivel de mantenimiento. A diferencia de un diésel manual convencional, el camión de Tesla requiere menos pases por el mecánico y puede pasar más horas en el trabajo, según la empresa de Musk.

Por último, en Tesla esperan ser el paso histórico hacia la automatización de la logística. Con capacidades de actualización a “self-drive”, los Semi eléctricos de la empresa de Musk podrían conducirse por sí solos en el futuro, generando una red de vehículos autónomos.

Tesla Semi 3P El camión se fabrica en Nevada, Estados Unidos.

Precio, y desafíos

Claro está que el Tesla Semi tiene un largo camino por andar en caso de querer dominar las rutas en general. Al igual que los coches eléctricos, representa desafíos como la velocidad de carga, infraestructura escasa en ruta, pocas empresas de mantenimiento y muchas otras que le dan márgen para que los camiones convencionales sigan dominando la logística en general.

Respecto al costo unitario, todavía no hay precios oficiales conocidos. Sin embargo, fuentes cercanas a Tesla dejaron trascender un valor aproximado a los 300.000 dólares en las versiones más equipadas, lo que triplicaría el valor de un camión convencional en la actualidad.

Reducir esos precios sería otro de los desafíos que Tesla deberá enfrentar en caso de querer popularizar el Semi.

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