Tesla se acopla y quiere aplastar al camión convencional

La irrupción de Tesla en el mercado automotriz la marcó como una empresa de vanguardia. Con la costumbre de romper con los moldes estandarizados de la industria, la compañía de Elon Musk propuso varios desafíos con la electrificación del coche como elemento central.
Esos lineamientos, que pusieron en órbita a la marca en pocos años, llegarán ahora al mercado de los camiones. A partir del 2026, Tesla comenzará a vender su camión Semi, un proyecto con años de desarrollo que pretende una revolución similar a la que impactó en el mercado de los “turismo”.
Respecto a Semi, los años de espera para los transportistas interesados habrían llegado a su fin. Con el objetivo de entregar entre 5.000 y 15.000 unidades para antes de fin de año, la Gigafábrica de Tesla en Nevada se dispuso a acelerar la producción del camión eléctrico que intentará desafíar los estándares de una industria muy arraigada y compleja como lo es la del transporte pesado.
Más allá de la electrificación, Semi incorporará nuevos conceptos para el transporte pesado, con un rediseño integral del vehículo priorizando la posición del conductor y la ejecución de las tareas de forma asistida y eficiente. Con la incorporación de la tecnología autónoma de Tesla, los viajes podrían cambiar por completo a la industria.
Tesla Semi Truck
Si bien ya existen otros camiones eléctricos en el mercado, la propuesta de Tesla es poder romper los moldes del subgrupo de camioneros en general. Para ello, la compañía de Musk se centró en la eficiencia energética con autonomía extendida, la inclusión de ayudas activas a la conducción pensadas específicamente para tareas de transporte pesado, y el rediseño de la cabina que hasta ahora incluía dos asientos.
Esto último es tal vez el cambio más radical propuesto por Semi. Dentro de la cabina, el conductor vuelve al centro del vehículo eliminando los puntos ciegos tradicionales y posicionándose en un lugar que le brinda ventaja a la hora de maniobras complejas como curvas cerradas o estacionamientos, lugares donde un camión se puede pasar horas.
En lo que respecta a la autonomía, un aspecto clave en un vehículo eléctrico, Tesla prepara dos versiones del Semi. Una con un alcance estándar de 530 kilómetros y otra con un alcance extendido de más de 800 kilómetros, equiparando las capacidades de un camión diésel.
Los propulsores del Tesla Semi son tres motores eléctricos en los ejes traseros que brindan una potencia de 1.073 hp y un torque máximo instantáneo que permite empujar el camión hacia los 100 km/h en poco más de 20 segundos. Todo ello a partir de una carga que se recupera en un 60% en tan solo 30 minutos con los cargadores rápidos de Tesla.
Otro aspecto destacado del Semi es el bajo nivel de mantenimiento. A diferencia de un diésel manual convencional, el camión de Tesla requiere menos pases por el mecánico y puede pasar más horas en el trabajo, según la empresa de Musk.
Por último, en Tesla esperan ser el paso histórico hacia la automatización de la logística. Con capacidades de actualización a “self-drive”, los Semi eléctricos de la empresa de Musk podrían conducirse por sí solos en el futuro, generando una red de vehículos autónomos.
Precio, y desafíos
Claro está que el Tesla Semi tiene un largo camino por andar en caso de querer dominar las rutas en general. Al igual que los coches eléctricos, representa desafíos como la velocidad de carga, infraestructura escasa en ruta, pocas empresas de mantenimiento y muchas otras que le dan márgen para que los camiones convencionales sigan dominando la logística en general.
Respecto al costo unitario, todavía no hay precios oficiales conocidos. Sin embargo, fuentes cercanas a Tesla dejaron trascender un valor aproximado a los 300.000 dólares en las versiones más equipadas, lo que triplicaría el valor de un camión convencional en la actualidad.
Reducir esos precios sería otro de los desafíos que Tesla deberá enfrentar en caso de querer popularizar el Semi.
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