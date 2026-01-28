Microsoft vuela con la IA y Tesla enfrenta su primera pérdida anual: dos gigantes, dos realidades

Querer liderar le cuesta caro a Microsoft

Microsoft se encuentra inmersa en una costosa carrera contra Google y Amazon para liderar el desarrollo de IA avanzada. La compañía ya había anticipado un gasto de capital cercano a US$140.000 millones para su actual año fiscal. Pese a los sólidos resultados, las acciones cayeron 5,6% en el after market, reflejando la preocupación de los inversores por el ritmo de inversión.

Un día gris para Tesla

En contraste, Tesla atraviesa un momento más complejo. La empresa reportó una caída del 3% en sus ingresos trimestrales, hasta US$24.900 millones, y confirmó que sus ingresos anuales de 2025 retrocedieron por primera vez, también un 3%, hasta US$94.800 millones. El beneficio neto ajustado cayó 16%, mientras que el resultado neto se desplomó 61% interanual.

Tesla se vio afectada por la eliminación de incentivos a vehículos eléctricos en Estados Unidos, impulsada por el gobierno de Donald Trump, y por una reacción negativa de consumidores en ese país y Europa frente al activismo político de Elon Musk.

Las entregas globales cayeron 16%, y en Europa las matriculaciones descendieron 21%, presionadas además por la competencia de fabricantes chinos como BYD, que superó a Tesla como líder mundial del sector.

image Ingreso neto y EBITDA de Tesla en miles de millones de dólares. Fuente: Tesla.

Ante la caída de ventas, Musk apuesta el futuro de la compañía a los cibertaxis autónomos y los robots humanoides, aunque Tesla aún no ha producido el robot Optimus y está rezagada frente a competidores como Waymo. Aun así, Musk logró consolidar su control de la empresa tras obtener el respaldo de los accionistas a nuevos paquetes de compensación multimillonarios.

Mientras Microsoft capitaliza el auge de la inteligencia artificial aun enfrentando una posible sobreinversión, Tesla enfrenta el desafío de redefinir su estrategia en un mercado cada vez más competitivo y politizado.

