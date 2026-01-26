En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Un reproche del pasado

Sin embargo, eso no es del todo cierto. Nancy Pazos no olvida, y en otras declaraciones la panelista señaló: "Roberto no fue un buen compañero conmigo. Él me quitó un laburo cuando yo no tenía trabajo. Yo lo llamé para decirle 'mirá, estoy negociando esto, me dijeron que te llamaron a vos' y fue y cerró, o sea, me robó el laburo. Esto es verdad y lo sabe Telefe".

Como era de esperarse, Robertito no tardó en responder: "Eso no es cierto, eso ya claudicó, ya caducó. Nada que ver y no es así". Luego, elevó la apuesta: "Si para ella yo soy un cero a la izquierda, como dice, y que no me respeta como conductor, está hablando mal de una institución como Telefe y de los directivos del canal, que son los que eligen que yo conduzca dos programas en reemplazo de Georgina cuando se va y 'La Noche de los Ex'". Funes Ugarte apeló al escudo del canal para protegerse, transformando una cuestión personal en un tema de credibilidad institucional.

Mientras tanto, Nancy dejó en claro que su futuro profesional no depende exclusivamente de Telefe: "Pero lo concreto es que no firmé el contrato. Priorizo, hasta ahora, mi estabilidad. Tengo otras alternativas, pero lo que no va a suceder es que sea panelista de otro programa". Y remató con una declaración que suena a despedida anticipada: "Mi carrera de panelista terminó. Me quiero dedicar más a lo mío, a lo propio. El espectáculo fue una salida laboral cuando nadie me llamaba para hacer política, pero ahora sí me llaman y priorizo eso".

image Nancy Pazos en "A la Barbarossa".

Ahora, la pregunta que flota en el aire es: ¿Estará dispuesto el nuevo dueño a negociar con una panelista que no solo pide más dinero y menos días, sino que además genera roces internos con otros talentos de la casa? Parece que pronto lo sabremos.

