Nancy Pazos no se anda con rodeos. La periodista dejó en claro que su permanencia en la pantalla de Telefe pende de un hilo tan fino como delicado, y que las condiciones para renovar su contrato no son negociables.
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más
Con un listado de pedidos bajo el brazo, Nancy Pazos negocia como estrella, pero en Telefe ya se preguntan si el costo no es más alto que el beneficio.
Mientras el canal atraviesa una etapa de reacomodamiento tras el cambio de manos —Gustavo Scaglione asumió el control en octubre de 2025—, la comunicadora plantea un escenario donde ella misma define las reglas del juego o, simplemente, se retira de la cancha.
La ausencia de Pazos en "A la Barbarossa" no pasó desapercibida. Con Georgina Barbarossa de vacaciones y Roberto Funes Ugarte al frente del programa, la panelista decidió no formar parte del ciclo. ¿Casualidad? Para nada. Detrás de esa decisión hay una historia de rencores, desplantes y heridas que al parecer nunca terminaron de cicatrizar.
Las exigencias de Nancy Pazos que Telefe evalúa
En diálogo con Walter Leiva para Puro Show (El Trece), Nancy fue contundente al describir el limbo contractual en el que se encuentra: "En octubre me llamaron para renegociar el contrato de este año, empezamos a hablar y cuando vinieron las nuevas autoridades, se frenó".
Pero lo jugoso del asunto aparece cuando la periodista detalla sus exigencias. Lejos de los rumores que la señalaban pidiendo la cabeza de Mariana Brey o del propio Robertito, Pazos aclaró: "Es lo mismo que vengo pidiendo, trabajar tres días por semana y el salario... yo soy muy discutidora de la guita". "El problema no es Robertito ni nada... En todo caso, es un tema numérico... siempre negocio para arriba mis contratos", afirmó.
Un reproche del pasado
Sin embargo, eso no es del todo cierto. Nancy Pazos no olvida, y en otras declaraciones la panelista señaló: "Roberto no fue un buen compañero conmigo. Él me quitó un laburo cuando yo no tenía trabajo. Yo lo llamé para decirle 'mirá, estoy negociando esto, me dijeron que te llamaron a vos' y fue y cerró, o sea, me robó el laburo. Esto es verdad y lo sabe Telefe".
Como era de esperarse, Robertito no tardó en responder: "Eso no es cierto, eso ya claudicó, ya caducó. Nada que ver y no es así". Luego, elevó la apuesta: "Si para ella yo soy un cero a la izquierda, como dice, y que no me respeta como conductor, está hablando mal de una institución como Telefe y de los directivos del canal, que son los que eligen que yo conduzca dos programas en reemplazo de Georgina cuando se va y 'La Noche de los Ex'". Funes Ugarte apeló al escudo del canal para protegerse, transformando una cuestión personal en un tema de credibilidad institucional.
Mientras tanto, Nancy dejó en claro que su futuro profesional no depende exclusivamente de Telefe: "Pero lo concreto es que no firmé el contrato. Priorizo, hasta ahora, mi estabilidad. Tengo otras alternativas, pero lo que no va a suceder es que sea panelista de otro programa". Y remató con una declaración que suena a despedida anticipada: "Mi carrera de panelista terminó. Me quiero dedicar más a lo mío, a lo propio. El espectáculo fue una salida laboral cuando nadie me llamaba para hacer política, pero ahora sí me llaman y priorizo eso".
Ahora, la pregunta que flota en el aire es: ¿Estará dispuesto el nuevo dueño a negociar con una panelista que no solo pide más dinero y menos días, sino que además genera roces internos con otros talentos de la casa? Parece que pronto lo sabremos.
