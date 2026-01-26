Desligada completamente de Mauricio Macri: Con quién se la vio a Juana Viale

Durante más de una década apostaron al silencio, a criar a sus hijos lejos del ojo público, sin postales compartidas ni gestos que alimentaran la curiosidad mediática. Esta reaparición juntos rompe con años de hermetismo absoluto. El condimento extra que vuelve todo más jugoso es que Valenzuela recién terminó su relación con Kika Silva, lo que inevitablemente disparó todo tipo de teorías sobre qué hay detrás de esta cercanía con la madre de sus hijos en pleno territorio chileno.

image Historia de Instagram de Gonzalo Valenzuela.

No obstante, lo que esta celebración deja en evidencia es que, más allá de los rumores falsos que intentaron vincularla con figuras políticas o de las separaciones que ambos atravesaron, Juana y Gonzalo supieron construir un vínculo maduro y funcional como padres. Nada de reconciliaciones forzadas ni teatros innecesarios, simplemente dos personas que dejaron de lado el pasado para estar presentes en un momento fundamental de sus hijos.

En una época donde las relaciones modernas parecen cada vez más complicadas y conflictivas, esta postal familiar resulta casi revolucionaria.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

La grave acusación que prende fuego a Roberto Pettinato: "Entraba a mi camarín a...."

Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche