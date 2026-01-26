Juana Viale arrancó el 2026 con el pie izquierdo, y lo peor es que ni siquiera fue culpa suya. La conductora se vio arrastrada a un escándalo romántico que jamás buscó cuando la ligaron sentimentalmente con Mauricio Macri, justo después de que el expresidente blanqueara su separación de Juliana Awada.
Desligada completamente de Mauricio Macri: Con quién se la vio a Juana Viale
Entre desmentidas, pedidos de disculpas y teorías, Juana Viale reapareció en el exterior con una imagen que nadie esperaba.
El responsable de semejante bombazo fue Franco Torchia, quien tuvo que hacer algo poco habitual en el periodismo farandulero: desmentir su propia primicia. El comunicador admitió sin rodeos que le "vendieron pescado podrido" y salió a pedir perdón a los damnificados de su información fallida. Sin embargo, mientras los medios revoloteaban alrededor de ese rumor infundado, Juana estaba muy lejos de Buenos Aires, dedicándose a lo que realmente importa.
La verdadera historia transcurrió al otro lado de la cordillera, donde Silvestre, el hijo mayor que tuvo con Gonzalo Valenzuela, celebró su mayoría de edad rodeado del cariño de sus padres. Las fotografías que el actor chileno compartió en redes sociales dejaron a todos con la boca abierta: la expareja aparece radiante y unida.
En las imágenes se ve a la conductora de "Almorzando con Juana" (El Trece) sosteniendo la torta de cumpleaños con las velitas encendidas, mientras Gonzalo apoya afectuosamente su mano sobre el hombro de Silvestre y Alí, el hermano menor, también forma parte de la foto.
Una celebración clave reunió otra vez a Juana Viale y Gonzalo Valenzuela
Sin embargo, lo que genera verdadera sorpresa es el trasfondo de este reencuentro. Desde que cortaron en 2014, Juana y Gonzalo habían elegido caminos separados, manteniendo una distancia respetuosa y evitando cualquier tipo de exposición conjunta de su vida privada.
Durante más de una década apostaron al silencio, a criar a sus hijos lejos del ojo público, sin postales compartidas ni gestos que alimentaran la curiosidad mediática. Esta reaparición juntos rompe con años de hermetismo absoluto. El condimento extra que vuelve todo más jugoso es que Valenzuela recién terminó su relación con Kika Silva, lo que inevitablemente disparó todo tipo de teorías sobre qué hay detrás de esta cercanía con la madre de sus hijos en pleno territorio chileno.
No obstante, lo que esta celebración deja en evidencia es que, más allá de los rumores falsos que intentaron vincularla con figuras políticas o de las separaciones que ambos atravesaron, Juana y Gonzalo supieron construir un vínculo maduro y funcional como padres. Nada de reconciliaciones forzadas ni teatros innecesarios, simplemente dos personas que dejaron de lado el pasado para estar presentes en un momento fundamental de sus hijos.
En una época donde las relaciones modernas parecen cada vez más complicadas y conflictivas, esta postal familiar resulta casi revolucionaria.
