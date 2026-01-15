Mirtha Legrand le declaró la guerra a Intrusos: Su reacción tras el rumor de romance entre Macri y Juana Viale

Fue en ese entonces que le dio pie para el cronista quien sufrió el desplante y señaló que hizo guardia periodística de alrededor de cuatro horas aunque no valió la pena. "Mirtha se enojó con Intrusos", aseguró. "Estábamos solos, único medio trabajando en el lugar", aclaró y señaló que su decisión fue a raíz de la versión que circuló de romance entre el exmandatario nacional y su nieta.

Mirtha Legrand aseguró que el rumor "es totalmente falso"

Hace algunos días desde el portal PrimiciasYa lograron contactarse con Mirtha Legrand para consultarle al respecto de la versión que lanzó el periodista Franco Torchia al respecto del vínculo amoroso entre Mauricio Macri y Juana Viale.

"Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven", aseguró la conductora desmintiendo lo que anunció el comunicador.

Y luego agregó: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".

Asimismo, es preciso recordar que su nieta también optó por negarlo mediante las redes sociales donde disparó tajante: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama".

