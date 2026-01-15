Luciano Castro encendió las alarmas con una dura declaración

Es preciso recordar que el reconocido artista había hablado previamente con el ciclo televisivo Puro show y el panelista Santiago Sposato reveló que lo hizo por pedido de su novia para calmar las aguas. "Me confirman que la nota que les dio a los colegas de Canal 13, a Puro show, la arregló Griselda Siciliani".

Las amantes de Luciano Castro

Si bien la primera en hacer mención públicamente de que había mantenido relaciones sexuales con Luciano Castro fue la danesa Sarah Borrell tras filtrar un audio del actor imitando el acento español, lo cierto es que posteriormente varias mujeres indicaron que mantuvieron contacto con el artista.

La empresaria Valeria López que si bien no negó la versión de que haya tenido sexo con el actor, explicó mediante un audio al programa que se emite por la pantalla de América TV: “No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso”.

Posteriormente, fue la actriz Tamara Bella quien si bien negó rotundamente haber llegado a tener intimidad con la pareja de Griselda Siciliani aseguró que recibió indirectas para concretar el encuentro amoroso.

Y más tarde, Noelia Pacino reveló que fue su amante en 2016 al mostrar conversaciones vía WhatsApp que mantuvieron mientras se encontraba en pareja con Sabrina Rojas, la madre de sus hijos: Esperanza y Fausto.

