En el peor momento de Luciano Castro, cuando todavía nadie sabía bien qué iba a pasar con su historia con Griselda Siciliani, apareció un mensaje privado que volvió a revolver una trama vieja y cargada de cuentas pendientes. Y en ese escándalo, una frase mínima alcanzó para demostrar que nada estaba tan cerrado como muchos creían.
"UN CACAS"
El verdadero Luciano Castro quedó expuesto tras un mensaje explosivo: "Aparecí"
Luciano Castro vuelve a estar contra las cuerdas mientras Griselda Siciliani mira todo de reojo. Viejas heridas, nuevos escándalos y un patrón que no afloja.
El audio que rompió el libreto del Luciano Castro arrepentido
Empezó a circular en TikTok, X e Instagram algo mucho más difícil de manejar para cualquier famoso: un pedazo de su intimidad convertido en material viral. Un video que explotó en redes que termina con un "Reina, aparecí" y que fue rápidamente identificado tanto por usuarios de redes como por programas como LAM (América TV) como la voz de Luciano Castro, y a partir de ahí la historia tomó otro espesor, porque se trataba de algo que parecía salido directamente de su WhatsApp.
Después se supo que quien había subido ese material era Flor Vigna, quien fue su pareja durante dos años, pero en el primer impacto se impuso fue la sensación de que Castro seguía hablando en privado mientras públicamente intentaba mostrarse arrepentido por la infidelidad a Griselda Siciliani durante su viaje a Madrid, una historia que había estallado gracias al relato de Fernanda Iglesias en Intrusos (América), donde contó que el actor conoció a una joven de 28 años, la invitó a su obra, a su casa y terminó besándose con ella en la calle.
Flor eligió no nombrarlo, pero lo dejó completamente expuesto, primero con la letra de su nueva canción, donde habla de "princesos en rebaja" y "chamuyo de fantasma", y después con los textos que puso sobre el video: "Yo reflexionando cómo perdí tanto tiempo con un cacas" y "Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas".
Esa no era una indirecta liviana, era una acusación directa de manipulación emocional, algo que hoy tiene un peso enorme y conecta de manera inquietante con lo que el propio Castro reconoció días antes en Intrusos, cuando dijo: "Me sigue pasando. Evidentemente, tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando". Cuando una expareja describe exactamente esos patrones, el discurso del arrepentimiento empieza a sonar bastante hueco.
Flor Vigna y la decisión de no callarse más
Lo más interesante de todo esto no es solo lo que Flor dijo, sino cómo eligió decirlo, porque apareció sentada en un inodoro, con una estética deliberadamente incómoda, para hablar de alguien al que define como "cacas", una mezcla de humor negro, bronca y catarsis muy bien relacionada con una generación que ya no se traga los relatos edulcorados de los galanes.
En Instagram, además, dejó un mensaje que explica mucho mejor su postura: "Gracias por acompañarme en mis cambios. No me sale ser una sola cosa… cuando cierro los ojos y me escucho de verdad, lo único que sale es esto… Lo hago porque lo amo. Con el alma".
Ahí está la clave de todo: Flor no está solo ventilando un drama personal, está transformando una experiencia de dolor y abuso emocional en una obra propia, algo que en el mundo del espectáculo sigue siendo bastante disruptivo.
Y no es la primera vez que habla de esto. En LAM, ya había sido clarísima sobre cómo terminó su relación con Castro y el rol de Griselda Siciliani: "Los mensajes entre ellos existían desde antes… estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho". Cuando se suma eso al relato de Sabrina Rojas, a la aparición de Sarah Borrell desde España y ahora a este audio que circula por todos lados, queda la sensación de que estamos frente a un patrón que se repite, y eso lo vuelve mucho más incómodo para Luciano.
Por eso este "Reina, aparecí" no es una picardía de redes, sino más bien evidencia de que el pasado sigue activo, en un contexto donde el público ya no compra tan fácil el relato del tipo que se equivoca y pide perdón, sobre todo cuando las mujeres de su historia empiezan a contar todas la misma versión.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases
Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral
La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito
Defensa: Carlos Presti activó el ascensor en las FF.AA vía decreto de Javier Milei