Viajar para reconectar: la tendencia en Airbnb inspirada en el color del año 2026

Blancos luminosos, atmósferas ligeras y materiales nobles como la piedra y la madera crean interiores que dialogan con el entorno y hacen del descanso una experiencia en sí misma. En sintonía con esta forma de viajar, el color del año “Cloud Dancer” aparece como el reflejo perfecto de este espíritu. Su tonalidad clara y etérea envuelve los espacios con una sensación de calma, aportando equilibrio, ligereza y una atmósfera que invita a respirar profundo y a sentirse en paz.