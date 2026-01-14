Viajar para reconectar: la tendencia en Airbnb inspirada en el color del año 2026

En la plataforma Airbnb, esta intención se refleja en la forma de viajar. Cada vez más viajeros se alejan de las pantallas para conectar con la cultura y elegir destinos que invitan a la calma. Esa búsqueda de turismo se puede traducir en espacios para el descanso: casas bañadas por luz natural, plantas abiertas y diseños minimalistas que transmiten serenidad.
Blancos luminosos, atmósferas ligeras y materiales nobles como la piedra y la madera crean interiores que dialogan con el entorno y hacen del descanso una experiencia en sí misma. En sintonía con esta forma de viajar, el color del año “Cloud Dancer” aparece como el reflejo perfecto de este espíritu. Su tonalidad clara y etérea envuelve los espacios con una sensación de calma, aportando equilibrio, ligereza y una atmósfera que invita a respirar profundo y a sentirse en paz.
Viajar con calma, la tendencia de 2026
En 2026, la búsqueda de silencio y simplicidad dejará de ser un lujo para convertirse en una necesidad compartida. Una tendencia que habla del deseo de bajar el ritmo y reconectar, incluso por unos días, en un mundo hiperconectado.
Esta selección de espacios da vida a esa visión a través de estancias ubicadas en distintos rincones de Latinoamérica, con algunas destacadas en Argentina. Espacios con un diseño armónico que ilustran cómo el entorno puede acompañar momentos de descanso, invitando a bajar el ritmo, renovar energías y disfrutar sin prisa.
En Buenos Aires hay tres opciones espectaculares que se pueden encontrar en Airbnb. Una de ellas es un dúplex a estrenar en Palermo Soho, con una ubicación privilegiada en uno de los puntos más animados de la ciudad. Por otro lado se encuentra una encantadora casa en Palermo que te lleva al mediterráneo, con mucho blanco y una piscina espectacular ideal para disfrutar en verano.
Por último está la casita flotante Karkú, en San Fernando, la cual es una opción distinta a todas las demás y sin duda es una experiencia magnífica. Dejar el bullicio de la ciudad para adentrarse en el delta con las mayores comodidades.
—————————-
Otras lecturas de Urgente24:
1 de cada 5 jóvenes de la Generación Z gasta hasta 5.000 euros al año en viajes
El hermoso pueblo de Buenos Aires con dos lagunas que todos visitan
El parque acuático de Buenos Aires que todos visitan y es furor en verano
Tailandia reactiva su turismo sin conflicto bélico, costos más bajos y un Tomorrowland confirmado