“Patricia Bullrich fue muy amorosa cuando vino al teatro de Mar del Plata: le gustó su imitación porque yo trabajo desde el respeto, sin burlarme de nadie” explicó Fàtima Flórez en el canal de noticias LN+.
¿EL QUE CALLA... OTORGA?
Fátima Flórez: "No me gusta contar sobre mi relación con Milei, eso queda para la intimidad"
“El presidente Milei es fanático de mi trabajo, mis shows y mis personajes. Soy de preservar los vínculos y por eso no cuento demasiado ” dijo Fàtima Flórez.
“La temporada teatral de la costa, a pesar del ajuste de los cinturones, es muy buena. La gente se toma sus días, sale de vacaciones y le gusta ver una obra”.
Con respecto a las próximas figuras de la política que va a representar, adelantó:
Pero, cuando le preguntaron desde los estudios de LN+ por Karina Milei, su ex cuñada, se quedó muda durante unos segundos
“Creo que la tengo a Karina, pero todavía no la estrené. Es un personaje importante, junto al presidente. En un futuro cercano podría estar también”.
Separar el humor de la política partidaria
La capo cómica, que se presenta a diario a sala llena en el teatro Roxi de Mar del Plata, dejó definiciones sobre la actividad de su ex pareja.
“Creo que la política no te mancha. Yo sigo siendo la misma, a pesar de haber estado en pareja con el presidente de la Nación. Mi vínculo es con el público”.
“Con respecto al episodio de Venezuela yo siempre estoy del lado de la gente, quiero que sea feliz. Hay que acompañar al pueblo venezolano para que vuelva a ser feliz”.
Finalmente, a poco de cumplirse un año de la muerte del periodista Jorge Lanata, lo recordó con emoción: