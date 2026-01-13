Fátima Flórez: "No me gusta contar sobre mi relación con Milei, eso queda para la intimidad"

“Creo que la tengo a Karina, pero todavía no la estrené. Es un personaje importante, junto al presidente. En un futuro cercano podría estar también”.

image Marcelo Polino, Fátima Flórez y Mirta Legrand

Separar el humor de la política partidaria

La capo cómica, que se presenta a diario a sala llena en el teatro Roxi de Mar del Plata, dejó definiciones sobre la actividad de su ex pareja.

“Creo que la política no te mancha. Yo sigo siendo la misma, a pesar de haber estado en pareja con el presidente de la Nación. Mi vínculo es con el público”.

“Con respecto al episodio de Venezuela yo siempre estoy del lado de la gente, quiero que sea feliz. Hay que acompañar al pueblo venezolano para que vuelva a ser feliz”.

Finalmente, a poco de cumplirse un año de la muerte del periodista Jorge Lanata, lo recordó con emoción:

Jorge Lanata me dio una oportunidad increíble en un programa periodístico. Significó mucho para mi carrera. Fueron 3 años de éxito y todo quedó grabado en el corazón de la gente. Tal vez, Cristina Kirchner se haya enojado un poco cuando decía "gordito golpista" pero traté de hacer siempre todo con respeto.