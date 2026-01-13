Nuevo viaje de Javier Milei: A dónde va el Presidente y por cuánto tiempo estará fuera del país

Del lado europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegará a Paraguay junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La Unión Europea logró cerrar un consenso interno el pasado 9 de enero, habilitando la firma del acuerdo pese a las resistencias de algunos países, entre ellos Francia, donde el sector agropecuario mantiene fuertes objeciones.

El contraste entre la delegación europea y las ausencias sudamericanas no pasa inadvertido. Mientras Bruselas busca mostrar un frente común, el Mercosur vuelve a exhibir sus divisiones políticas, profundizadas en los últimos meses por los cruces entre Milei y Lula, que ya habían quedado expuestos en la última cumbre del bloque y en reuniones de la Celac.

Acuerdo Mercosur Unión Europea

El acuerdo Mercosur–Unión Europea apunta a conformar uno de los mayores espacios comerciales del mundo, con un mercado potencial de cerca de 800 millones de consumidores y un PBI conjunto estimado en 22 billones de dólares. El entendimiento prevé la eliminación progresiva de hasta el 91% de los aranceles de las exportaciones europeas hacia el Mercosur y del 92% de las ventas del bloque sudamericano hacia Europa.

En el caso argentino y del resto de los países del Mercosur, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales antes de entrar en vigencia. Para la Unión Europea, en tanto, representa una oportunidad para ampliar el acceso de sus sectores industriales más competitivos, como el automotriz y la maquinaria, hoy gravados con aranceles elevados.

La firma en Paraguay se da, además, en un contexto regional complejo, con diferencias políticas marcadas entre los socios fundadores del Mercosur y debates pendientes sobre la incorporación plena de nuevos miembros. Aun así, el acuerdo con la Unión Europea aparece como un hito que busca relanzar al bloque en el escenario internacional, más allá de las tensiones que persisten puertas adentro.

