Nuevo viaje de Javier Milei: A dónde va el Presidente y por cuánto tiempo estará fuera del país

El presidente Javier Milei viajará este sábado 17 a Paraguay para participar de la cumbre en la que se firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento largamente negociado que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos bloques tras más de dos décadas de idas y vueltas.
El encuentro, convocado por el presidente paraguayo Santiago Peña, reunirá a ministros de Relaciones Exteriores y a autoridades europeas para rubricar el texto que sienta las bases de una futura zona de libre comercio. Aunque la firma estará a cargo de los cancilleres, Peña invitó especialmente a los jefes de Estado de la región para darle mayor peso político al anuncio.
En ese contexto, el Gobierno argentino confirmó que Milei dará el presente, aunque su paso por Asunción será breve: viajará y regresará al país en el mismo día. También confirmó su asistencia el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. En cambio, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva decidió no participar, una ausencia que vuelve a poner en evidencia las tensiones internas que atraviesan al bloque.
La relación entre Milei y Lula atraviesa su peor momento y esa distancia política se refleja en los gestos diplomáticos. Si bien Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira, el faltazo del mandatario brasileño contrasta con la presencia de las máximas autoridades europeas, que buscan mostrar unidad y respaldo institucional al acuerdo.
Por la Argentina, la firma formal recaerá en el canciller Pablo Quirno, quien viajará acompañado por el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun. En Asunción también estará el embajador argentino, Guillermo Nielsen.
Del lado europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegará a Paraguay junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La Unión Europea logró cerrar un consenso interno el pasado 9 de enero, habilitando la firma del acuerdo pese a las resistencias de algunos países, entre ellos Francia, donde el sector agropecuario mantiene fuertes objeciones.
El contraste entre la delegación europea y las ausencias sudamericanas no pasa inadvertido. Mientras Bruselas busca mostrar un frente común, el Mercosur vuelve a exhibir sus divisiones políticas, profundizadas en los últimos meses por los cruces entre Milei y Lula, que ya habían quedado expuestos en la última cumbre del bloque y en reuniones de la Celac.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea apunta a conformar uno de los mayores espacios comerciales del mundo, con un mercado potencial de cerca de 800 millones de consumidores y un PBI conjunto estimado en 22 billones de dólares. El entendimiento prevé la eliminación progresiva de hasta el 91% de los aranceles de las exportaciones europeas hacia el Mercosur y del 92% de las ventas del bloque sudamericano hacia Europa.
En el caso argentino y del resto de los países del Mercosur, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales antes de entrar en vigencia. Para la Unión Europea, en tanto, representa una oportunidad para ampliar el acceso de sus sectores industriales más competitivos, como el automotriz y la maquinaria, hoy gravados con aranceles elevados.
La firma en Paraguay se da, además, en un contexto regional complejo, con diferencias políticas marcadas entre los socios fundadores del Mercosur y debates pendientes sobre la incorporación plena de nuevos miembros. Aun así, el acuerdo con la Unión Europea aparece como un hito que busca relanzar al bloque en el escenario internacional, más allá de las tensiones que persisten puertas adentro.
