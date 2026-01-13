"Me quiere cagar a piñas": Roberto Funes Ugarte denuncia a un vecino que lo amenaza

La perimetral y las redes: Dos barreras contra un violento

A diferencia de otros casos de acoso a figuras públicas, donde la violencia queda encerrada en un teléfono, acá el miedo se materializa en una persona parada en la vereda, algo que explica por qué Robertito decidió no quedarse callado y avanzar por todos los frentes posibles. "A los violentos y patoteros se los denuncia", escribió en otra historia.

Y enseguida agregó que "este tipo es un acosador" y que "ya varias personas me han enviado datos y hechos de cómo se maneja", dando a entender que no sería la primera vez que Fonseca tiene este tipo de comportamientos, algo que también fue comentado en Los Profesionales, donde Evelyn Von Brocke deslizó una versión vinculada a un supuesto conflicto inmobiliario que el propio Robertito salió a desmentir.

image Ante la falta de respuestas rápidas, Roberto Funes Ugarte denunció y expuso públicamente a su agresor para protegerse y alertar a otros. La perimetral existe, pero el miedo sigue presente.

La denuncia ya está hecha y hay una medida perimetral, pero el propio conductor dejó claro que eso no lo tranquiliza del todo, por eso eligió el camino del escrache público, una herramienta discutible pero que, en este contexto, parece una forma de defensa. "A ver si sos tan guapo ahora que estás escrachado", escribió, y remató con una definición que no deja dudas sobre cómo vive esta historia: "Y así, ya se le va a ir cayendo la careta a este ordinario, violento, acosador y mafioso de Martín Fonseca".

En un momento donde ya hubo casos como los de la periodista Agustina Peñalva o la actriz Romina Gaetani, este episodio suma un ingrediente inquietante al tratarse de violencia directa, y eso obliga a mirar el problema con otra seriedad, entendiendo que, detrás de un periodista conocido, hay una persona que hoy no puede salir de su casa sin mirar dos veces quién está del otro lado de la puerta.

