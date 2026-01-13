Roberto Funes Ugarte quedó metido en una historia de acoso, miedo y exposición pública, después de contar que un hombre lo espera frente a su casa y lo amenaza con una violencia que no entra en ninguna discusión menor. La denuncia judicial existe, pero todavía no se sabe hasta dónde puede llegar este conflicto que crece frente a todos.
"VIOLENTO Y MAFIOSO"
"Me quiere cagar a piñas": Roberto Funes Ugarte denuncia a un vecino que lo amenaza
Roberto Funes Ugarte contó el infierno que vive día a día: denunció a un vecino por acoso y amenazas en su casa. Ya hay perimetral, pero el miedo sigue.
El acoso virtual que se volvió real para Roberto Funes Ugarte
En un país donde la mayoría de los conflictos mediáticos nacen en redes, lo que vive Robertito tiene otra densidad, porque no se trata de trolls ni de mensajes anónimos sino de alguien que va hasta la puerta de su casa, lo espera y lo enfrenta cara a cara, algo que el propio conductor de LN+ describió en sus historias de Instagram, que después fueron replicadas por Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y LN+.
"Hace guardia en mi casa y en dos meses ya me amenazó tres veces", escribió Robertito junto a la imagen del hombre que identificó como Martín Fonseca, dueño de una inmobiliaria en la zona de Martínez según pudo reconstruirse por sus propias redes.
La situación, lejos de ser un malentendido aislado, fue creciendo en intensidad hasta llegar a frases que ya no dejan margen a la interpretación. "Puto de mierda, te voy a cagar a piñas”, contó que le gritó el sábado, y al día siguiente la amenaza subió otro escalón cuando le advirtió: "Voy a hacer cagar a tus perros".
No es menor que haya mencionado a sus mascotas, porque ahí ya se trata de un mensaje claro de intimidación, algo que Robertito también subrayó cuando alertó a los vecinos de la zona: "Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas".
La perimetral y las redes: Dos barreras contra un violento
A diferencia de otros casos de acoso a figuras públicas, donde la violencia queda encerrada en un teléfono, acá el miedo se materializa en una persona parada en la vereda, algo que explica por qué Robertito decidió no quedarse callado y avanzar por todos los frentes posibles. "A los violentos y patoteros se los denuncia", escribió en otra historia.
Y enseguida agregó que "este tipo es un acosador" y que "ya varias personas me han enviado datos y hechos de cómo se maneja", dando a entender que no sería la primera vez que Fonseca tiene este tipo de comportamientos, algo que también fue comentado en Los Profesionales, donde Evelyn Von Brocke deslizó una versión vinculada a un supuesto conflicto inmobiliario que el propio Robertito salió a desmentir.
La denuncia ya está hecha y hay una medida perimetral, pero el propio conductor dejó claro que eso no lo tranquiliza del todo, por eso eligió el camino del escrache público, una herramienta discutible pero que, en este contexto, parece una forma de defensa. "A ver si sos tan guapo ahora que estás escrachado", escribió, y remató con una definición que no deja dudas sobre cómo vive esta historia: "Y así, ya se le va a ir cayendo la careta a este ordinario, violento, acosador y mafioso de Martín Fonseca".
En un momento donde ya hubo casos como los de la periodista Agustina Peñalva o la actriz Romina Gaetani, este episodio suma un ingrediente inquietante al tratarse de violencia directa, y eso obliga a mirar el problema con otra seriedad, entendiendo que, detrás de un periodista conocido, hay una persona que hoy no puede salir de su casa sin mirar dos veces quién está del otro lado de la puerta.
----------------------------------------------------------------------
