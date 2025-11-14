Durante años, Cris Morena viene lidiando con un caso de acoso que parecía limitado a un fanático insistente, hasta que surgió un detalle inesperado que encendió todas las alarmas en el ambiente. El hombre aparece vinculado con Roberto Piazza, y ahora la historia deja de ser lineal y abre nuevas preguntas que piden explicaciones urgentes.
5 AÑOS INFERNALES
Acoso a Cris Morena: Quién es el acusado y por qué lo relacionan con Roberto Piazza
Cris Morena volvió a denunciar a un acosador de años y aparece un dato inesperado: está vinculado con Roberto Piazza. Historia rara que recién empieza.
Cris Morena acosada y una perimetral que nunca funcionó
La famosa productora de incontables series infantiles vive un infierno desde 2020, según revelaron en Tarde o Temprano (El Trece) conducido por María Belén Ludueña. Y es que hace 5 años es acosada por el mismo hombre, al que recientemente volvió a denunciar. Y en el programa le pusieron nombre y apellido.
Se llama Leonardo Lo Giudice, 51 años, vecino de Lanús, según revelaron. Y su presencia en la vida de Cris empezó como una insistencia cada vez más invasiva. Ludueña, que sigue la causa desde su primer capítulo, contó: "En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital… por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia".
La idea de que "se calmó" durante cuatro años se volvió casi un chiste cruel cuando, entre julio y noviembre de este año, él reapareció en distintos lugares a los que Cris iba por trabajo o por cuestiones personales. Pampa Mónaco, periodista policial, dio un dato que muestra hasta dónde apostó Cris a la buena fe: "Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió".
Y no solo incumplió. La nueva denuncia describe un episodio que cualquiera que haya ido a un shopping puede imaginar: Cris caminando tranquila y él apareciéndole enfrente, como si nada. "Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’”, siguió el periodista. Y cuando ella le preguntó qué hacía ahí, él remató con: "¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?".
Todo eso con una perimetral vigente que, en la práctica, no sirvió para nada. Recién con esta última seguidilla de apariciones la Fiscalía Nº10 logró que la Justicia porteña dispusiera mil metros de restricción y una tobillera electrónica. Algo tan básico como impedir que el denunciado se acerque a la denunciante terminó dependiendo del sexto año de insistencia.
El círculo interno del acosador: Música, farándula y Roberto Piazza
La parte más inesperada apareció cuando el equipo de Tarde o Temprano empezó a revisar el Instagram del hombre. Y ahí la periodista Fernanda Iglesias tiró una bomba que nadie vio venir: "Me llama la atención porque estoy viendo el Instagram de este hombre. Por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza. A él le pone likes Roberto Piazza. Tiene una foto con Claudia Puyó, es músico. Evidentemente tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…".
Nadie acusó a Piazza de nada, pero ese detalle expuso un costado del caso que cambia el panorama: Lo Giudice no es un desconocido total, no es un usuario sin foto que escribe mensajes agresivos desde un rincón del anonimato. Es alguien que se mueve cerca del ambiente artístico, que aparece en fotos de eventos, que tiene vinculación con músicos, que está (aunque sea marginalmente) dentro del circuito.
Ludueña intentó bajarle el tono, teorizando quizás aquella foto con Piazza sea en un evento, que tal vez no hay un vínculo cercano. Pero Iglesias insistió con un dato que cualquiera en el medio entiende: "Piazza lo sigue". Y en televisión se escuchó algo que suele decirse fuera de cámara: en un mundo donde todos se conocen con todos, no es menor el tipo de vínculos que puede tener alguien que después termina hostigando a una figura pública.
La producción incluso amagó con llamar a Roberto Piazza para saber si lo conocía, lo que muestra que el tema quedó picando fuerte. Y hay algo más, que nadie dice en voz alta pero que late en cada comentario del panel: si a una mujer con la trayectoria, los contactos y el nivel de exposición de Cris Morena le cuesta tanto frenar a un acosador, ¿qué queda para las que no tienen cámaras ni abogados atentos a cada movimiento?
Al final del día, lo que deja este caso no es solo la imagen de Cris Morena llevándose un susto que no debería vivir nadie. Es la certeza de que en el espectáculo argentino todavía falta ponerle nombre a cosas que pasan hace rato: los acosadores ya no siempre vienen desde afuera; a veces ya están adentro.
