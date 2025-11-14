Acoso a Cris Morena: Quién es el acusado y por qué lo relacionan con Roberto Piazza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1989039975451468205&partner=&hide_thread=false ¡Información exclusiva de #TardeOTemprano! Cris Morena, es víctima de un acosador y Belén Ludueña junto a su equipo dieron a conocer todos los detalles sobre el tema.#lovieneltrece pic.twitter.com/Yh107rvDCl — eltrece (@eltreceoficial) November 13, 2025

Todo eso con una perimetral vigente que, en la práctica, no sirvió para nada. Recién con esta última seguidilla de apariciones la Fiscalía Nº10 logró que la Justicia porteña dispusiera mil metros de restricción y una tobillera electrónica. Algo tan básico como impedir que el denunciado se acerque a la denunciante terminó dependiendo del sexto año de insistencia.

El círculo interno del acosador: Música, farándula y Roberto Piazza

La parte más inesperada apareció cuando el equipo de Tarde o Temprano empezó a revisar el Instagram del hombre. Y ahí la periodista Fernanda Iglesias tiró una bomba que nadie vio venir: "Me llama la atención porque estoy viendo el Instagram de este hombre. Por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza. A él le pone likes Roberto Piazza. Tiene una foto con Claudia Puyó, es músico. Evidentemente tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…".

Nadie acusó a Piazza de nada, pero ese detalle expuso un costado del caso que cambia el panorama: Lo Giudice no es un desconocido total, no es un usuario sin foto que escribe mensajes agresivos desde un rincón del anonimato. Es alguien que se mueve cerca del ambiente artístico, que aparece en fotos de eventos, que tiene vinculación con músicos, que está (aunque sea marginalmente) dentro del circuito.

image Las redes del acosador mostraron vínculos inesperados con figuras del espectáculo, incluido Roberto Piazza, lo cual encendió alarmas sobre su acceso al ambiente.

Ludueña intentó bajarle el tono, teorizando quizás aquella foto con Piazza sea en un evento, que tal vez no hay un vínculo cercano. Pero Iglesias insistió con un dato que cualquiera en el medio entiende: "Piazza lo sigue". Y en televisión se escuchó algo que suele decirse fuera de cámara: en un mundo donde todos se conocen con todos, no es menor el tipo de vínculos que puede tener alguien que después termina hostigando a una figura pública.

La producción incluso amagó con llamar a Roberto Piazza para saber si lo conocía, lo que muestra que el tema quedó picando fuerte. Y hay algo más, que nadie dice en voz alta pero que late en cada comentario del panel: si a una mujer con la trayectoria, los contactos y el nivel de exposición de Cris Morena le cuesta tanto frenar a un acosador, ¿qué queda para las que no tienen cámaras ni abogados atentos a cada movimiento?

Al final del día, lo que deja este caso no es solo la imagen de Cris Morena llevándose un susto que no debería vivir nadie. Es la certeza de que en el espectáculo argentino todavía falta ponerle nombre a cosas que pasan hace rato: los acosadores ya no siempre vienen desde afuera; a veces ya están adentro.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo

"Es un certificado de defunción, no sé qué pensarán Brasil y Uruguay a esta hora"

La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar

Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje