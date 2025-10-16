Una periodista se quebró al aire tras realizar una denuncia por acoso

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por la periodista Agustina Peñalba

Walter Graziano es la persona en que en reiteradas ocasiones fue denunciado por la periodista Agustina Peñalba.

Es economista y escritor. Posee una Maestría en Financiamiento del Desarrollo Económico, becado por el gobierno italiano en Nápoles. Recibió el Premio Konex en 1997 y es autor de varios libros como: "Las siete plagas de la Argentina" y "Nadie vio Matrix".

Es preciso destacar que protagonizó algunas participaciones en el ciclo Duro de Domar, que también se emite por la pantalla de C5N, lo que le dio mayor visibilidad.

Luego de la denuncia, habló al respecto y desde El Canciller revelaron que apuntó contra la comunicadora: "Esta chica no sabe qué hacer para sacar plata". Sin embargo, admitió haberse acercado a su persona ara "regalarle unos chocolates y un libro".

