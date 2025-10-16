Durante la madrugada la periodista Agustina Peñalba aprovechó su rol de conductora por medio de la pantalla de C5N para relatar el calvario por el que está pasando desde que el economista Walter Graziano la comenzó a acosar tanto por las redes sociales como también así de manera presencial.
"ME PERSIGUE"
Una periodista se quebró al aire tras realizar una denuncia por acoso
En medio de un fuerte descargo, la periodista rompió en llanto al relatar el hostigamiento que sufre por parte del economista Walter Graziano.
Visiblemente angustiada la comunicadora recordó cómo empezó a sufrir el hostigamiento por parte de quien ya fue denunciado en reiteradas ocasiones desde hace dos meses. “Mi situación en este momento es como tener una tobillera, pero estoy atada a este dispositivo que es un botón antipánico”, dijo con la voz entrecortada y en llanto por el acoso sufrido.
“Desde principios de agosto vengo con una persona que me viene acosando, en principio a través de las redes sociales, hostigándome con muchísimos mensajes, más de 20, 30 mensajes por día, hasta que un día tuve una pequeña alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme sola. Me persigue y me sigue", contó al exponer que en reiteradas ocasiones se hizo presente, incluso se anotó en el gimnasio al que va para estar cerca suyo.
Asimismo, sobre el final de su descargo imploró con desesperación: "Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Quiero poder trabajar tranquila. Quiero poder salir tranquila. Quiero poder ir a tomar un mate a la plaza si tengo ganas. Quiero poder ir al supermercado. Tranquila. O sea, te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. No te conozco. No sé quién sos. No quiero absolutamente nada tuyo. Te pido por favor, déjame tranquila’”.
Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por la periodista Agustina Peñalba
Walter Graziano es la persona en que en reiteradas ocasiones fue denunciado por la periodista Agustina Peñalba.
Es economista y escritor. Posee una Maestría en Financiamiento del Desarrollo Económico, becado por el gobierno italiano en Nápoles. Recibió el Premio Konex en 1997 y es autor de varios libros como: "Las siete plagas de la Argentina" y "Nadie vio Matrix".
Es preciso destacar que protagonizó algunas participaciones en el ciclo Duro de Domar, que también se emite por la pantalla de C5N, lo que le dio mayor visibilidad.
Luego de la denuncia, habló al respecto y desde El Canciller revelaron que apuntó contra la comunicadora: "Esta chica no sabe qué hacer para sacar plata". Sin embargo, admitió haberse acercado a su persona ara "regalarle unos chocolates y un libro".
-----------------------------
