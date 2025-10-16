A solo 10 días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Mauricio Macri volvió al centro de la escena política con un mensaje contundente que busca marcar posición en medio del delicado equilibrio entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei.
A 10 días de las elecciones, Macri reaparece y le pide a Milei "humildad y diálogo" para la nueva etapa
Mauricio Macri utilizó la red social X para lanzar dos mensajes claves a 10 días de las elecciones. Uno dirigido al Gobierno y otro a la militancia.
En un mismo día, el expresidente difundió un audio dirigido a la militancia del PRO y una carta pública en redes sociales donde pidió al Gobierno “convocar al diálogo con humildad y honestidad” una vez terminados los comicios.
La intervención generó sorpresa en ambos frentes: dentro del PRO, por el intento de recuperar protagonismo partidario, y en La Libertad Avanza, por el tono medido pero firme de su pedido.
Macri y su llamado al diálogo
Macri destacó que la prioridad de los primeros meses de gestión libertaria —la baja de la inflación— ya había sido “parcialmente alcanzada”, y que ahora se abre una nueva fase.
“Es momento de pasar de la estabilidad al crecimiento”, sostuvo el exmandatario en su publicación en X. En ese sentido, llamó al Gobierno a “establecer metas concretas e inmediatas” y a abrir una mesa de acuerdos para avanzar con reformas estructurales, como la tributaria, la laboral y la del Estado.
“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir ese compromiso”, escribió, para luego remarcar:
“Pero es necesario que el Gobierno convoque al diálogo con humildad y honestidad. Una oposición constructiva puede aportar ideas valiosas desde todo el país”.
Aunque no mencionó de manera directa a Javier Milei, el mensaje fue interpretado como un intento de marcar límites dentro de la alianza informal que une a sectores del PRO con el oficialismo libertario.
El audio a la militancia: sin Milei, pero con mensaje interno
En paralelo, Macri envió un audio de 51 segundos a los equipos y referentes del PRO, en el que evitó referirse tanto a Milei como a La Libertad Avanza. En cambio, apeló a la historia del partido que fundó hace más de dos décadas.
“Como en cada elección, el PRO está presente defendiendo los valores del cambio. Hay equipos y candidatos que están dejando todo con compromiso y convicción”, dijo el expresidente en el mensaje que el partido difundió en redes sociales.
“Nos une una misma causa: que los valores de la libertad, el trabajo y el esfuerzo estén presentes en cada rincón del país”, agregó, en una clara señal de apoyo a los candidatos “puros” del espacio, algunos de los cuales compiten directamente contra postulantes libertarios.
El reencuentro con Milei y las señales cruzadas
Tras un año sin contacto, Macri y Milei retomaron el diálogo a fines de septiembre, primero por WhatsApp y luego en una reunión privada en la Quinta de Olivos. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación más fluida, aunque sin formalizar un acuerdo político.
Macri expresó públicamente su confianza en que, tras las elecciones, el Ejecutivo “inicie una etapa de cambios profundos y reformas estructurales”, mientras que Milei celebró el respaldo del exmandatario y anticipó que “trabajarán juntos” en el nuevo escenario legislativo.
Sin embargo, las diferencias persisten: mientras el Gobierno busca consolidar su mayoría en el Congreso con el apoyo de aliados, el PRO intenta recuperar identidad y volumen político sin quedar subsumido bajo la figura presidencial.
Con su reaparición, Macri dejó en claro que su estrategia será acompañar, pero sin ceder el liderazgo de su partido. Y con un mensaje que parece dirigido tanto a los suyos como al oficialismo, volvió a recordarle a Milei que la próxima etapa —si realmente busca consolidarse— deberá construirse sobre una palabra que los libertarios todavía no pronuncian con frecuencia: diálogo.
