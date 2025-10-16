A 10 días de las elecciones, Macri reaparece y le pide a Milei "humildad y diálogo" para la nueva etapa

“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir ese compromiso”, escribió, para luego remarcar:

“Pero es necesario que el Gobierno convoque al diálogo con humildad y honestidad. Una oposición constructiva puede aportar ideas valiosas desde todo el país”.

Aunque no mencionó de manera directa a Javier Milei, el mensaje fue interpretado como un intento de marcar límites dentro de la alianza informal que une a sectores del PRO con el oficialismo libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1978898929165988051&partner=&hide_thread=false AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR



Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.



Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025

El audio a la militancia: sin Milei, pero con mensaje interno

En paralelo, Macri envió un audio de 51 segundos a los equipos y referentes del PRO, en el que evitó referirse tanto a Milei como a La Libertad Avanza. En cambio, apeló a la historia del partido que fundó hace más de dos décadas.

“Como en cada elección, el PRO está presente defendiendo los valores del cambio. Hay equipos y candidatos que están dejando todo con compromiso y convicción”, dijo el expresidente en el mensaje que el partido difundió en redes sociales.

“Nos une una misma causa: que los valores de la libertad, el trabajo y el esfuerzo estén presentes en cada rincón del país”, agregó, en una clara señal de apoyo a los candidatos “puros” del espacio, algunos de los cuales compiten directamente contra postulantes libertarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1978892665891467659&partner=&hide_thread=false UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE pic.twitter.com/riOXEy3vOU — PRO (@proargentina) October 16, 2025

El reencuentro con Milei y las señales cruzadas

Tras un año sin contacto, Macri y Milei retomaron el diálogo a fines de septiembre, primero por WhatsApp y luego en una reunión privada en la Quinta de Olivos. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación más fluida, aunque sin formalizar un acuerdo político.

Macri expresó públicamente su confianza en que, tras las elecciones, el Ejecutivo “inicie una etapa de cambios profundos y reformas estructurales”, mientras que Milei celebró el respaldo del exmandatario y anticipó que “trabajarán juntos” en el nuevo escenario legislativo.

Sin embargo, las diferencias persisten: mientras el Gobierno busca consolidar su mayoría en el Congreso con el apoyo de aliados, el PRO intenta recuperar identidad y volumen político sin quedar subsumido bajo la figura presidencial.

Con su reaparición, Macri dejó en claro que su estrategia será acompañar, pero sin ceder el liderazgo de su partido. Y con un mensaje que parece dirigido tanto a los suyos como al oficialismo, volvió a recordarle a Milei que la próxima etapa —si realmente busca consolidarse— deberá construirse sobre una palabra que los libertarios todavía no pronuncian con frecuencia: diálogo.

