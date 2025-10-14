Según Bloomberg, "Milei está contra las cuerdas" (y lo compara con Macri)

Esas cifras ilustran el riesgo de la apuesta de Trump en el segundo mandato por Argentina, cuya economía se desplomó poco después de obtener el préstamo del FMI para el primer mandato. A medida que la recesión se profundizaba y la inflación se disparaba, Macri sufrió una derrota aplastante en las elecciones presidenciales de 2019. Poco después, Argentina anunció el último de una larga historia de incumplimientos de deuda soberana.

Milei ahora enfrenta muchos de los mismos ingredientes que hundieron a Macri, incluidos los temores de los inversores de que el poderoso movimiento peronista de izquierda pueda regresar al poder y cambiar la política.

El líder libertario argentino ha logrado que el presupuesto del país tenga superávit y la inflación se reduzca a alrededor del 30% desde un máximo de casi el 300%. También ha acumulado problemas en el mercado al gastar miles de millones para apuntalar el peso, dejándolo sobrevaluado en opinión de la mayoría de los inversionistas.

Si Milei necesita un rescate estadounidense ahora, no se debe a una falta previa de efectivo de Washington. El FMI, bajo presión del equipo de Trump, acordó otorgar otro crédito de 20 mil millones de dólares en abril. Más bien, los errores políticos no forzados de Milei –así como una oposición rejuvenecida– lo pusieron en un aprieto antes de la votación de mitad de período en Argentina.

Los analistas dicen que si bien otro salvavidas estadounidense tal vez no cambie la suerte de Milei, al menos podría ayudar a detener la erosión de su apoyo entre los votantes que están cansados de la austeridad y todavía esperan una recuperación del empleo, los salarios y el crecimiento.

'Sin esta ayuda, la moneda se estaba yendo al infierno', dijo Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, una firma encuestadora de Buenos Aires. “Eso iba a afectar los precios, borrando las ganancias de inflación que eran el punto fuerte de Milei”.

Dijo que un paquete de rescate estadounidense 'no sonará tan agradable para los argentinos que han pasado por muchos rescates y sus consecuencias', pero al menos podría mantener estable la economía hasta el día de las elecciones.

(…) Sin duda, existen algunas diferencias clave entre el último rescate de Argentina de Trump (apostando dinero público estadounidense) y la versión de 2018 del FMI.

En aquel entonces, una sequía histórica destruyó las exportaciones de cultivos, la fuente más valiosa de dólares de Argentina para acumular reservas y pagar la deuda. La economía de Milei tuvo una sólida cosecha este año. Fue su aplastante derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires el mes pasado lo que provocó pánico en los mercados sobre sus perspectivas.

Los salvadores estadounidenses de Milei tienen la vista mucho más allá del obstáculo de las elecciones de mitad de mandato. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ve una Argentina exitosa como un modelo para otros países latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Chile) que tienen líderes de izquierda en el poder y elecciones presidenciales próximas, así como un baluarte contra la influencia china en la región.

(…) Argentina también es un productor clave de importantes metales industriales como el litio y el cobre. Eso probablemente influye en el pensamiento de Bessent y Trump, según Kezia McKeague, directora general de McLarty Associates en Washington.

'La diferencia entre este momento en Washington y cuando Macri llegó con el sombrero en la mano al FMI es que hay una comprensión mucho más profunda de los minerales críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos', dijo. Desde el punto de vista de Estados Unidos, 'se considera que Argentina es una especie de mercado fronterizo. Por supuesto, existe un paralelo clave en el hecho de que Macri y Milei son vistos como amigos del presidente Trump'.

También existen algunos paralelos en lo que respecta al personal. Si bien el FMI renovó su equipo negociador con Argentina después de la debacle de 2018, Milei recuperó a algunas figuras clave del equipo económico de Macri. El ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, fue secretario de Finanzas de Macri y luego dirigió el banco central, haciendo público años más tarde que se oponía a que Argentina acudiera alguna vez al FMI. El actual jefe del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también ocuparon altos cargos políticos durante el gobierno de Macri, mientras que el zar de la desregulación de Milei, Federico Sturzenegger, dirigía la autoridad monetaria en aquel entonces.

Caputo y Bessent se conocen desde los primeros días de la administración de Macri en 2016, cuando Argentina estaba negociando con acreedores no autorizados para poder regresar a los mercados de capital.

Caputo ha recordado que fue criticado por el FMI después de gastar miles de millones de dólares durante su mandato de tres meses en el banco central en 2018, en un intento fallido de detener la corrida monetaria.

Siete años después, está firmemente comprometido a defender el peso nuevamente: dijo en un podcast el mes pasado que las autoridades 'venderán hasta el último dólar' para mantener la moneda dentro de la banda en la que se supone debe negociarse. En cuanto a la política del peso después de las elecciones intermedias, cuando muchos analistas esperan un cambio, dijo: 'no habrá ningún cambio'.

Bessent le dijo a Bloomberg en abril que ayudó a diseñar la reestructuración de la deuda de Argentina en 2016. El jefe del Tesoro, que en ese momento era un inversionista privado, dijo que inicialmente apoyó a Macri, pero sintió que el entonces líder de Argentina 'parpadeó en cuanto a la política cuando las cosas se pusieron difíciles. No creo que este gobierno vaya a parpadear'.

