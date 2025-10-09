en vivo BLINDAJE DE LA RÚA 2.0 / ESPERT EN LA MIRA Trump al rescate: Milei quema todos los libros y confirma la crisis

Donald Trump rescata a Javier Milei para que llegue al 26 de octubre. ¿Y después? Montaje: Urgente24, a partir de imagen generada por IA/ Grok. Donald Trump rescata a Javier Milei para que llegue al 26 de octubre. ¿Y después? Montaje: Urgente24, a partir de imagen generada por IA/ Grok.

Tanto festejo libertario por rescate de Trump/Bessent a Milei -que recurre a otro Estado para sobrevivir, 'quemando' los libros de la Escuela Austríaca- evidencia crisis del Gobierno "milagroso" (y de la Argentina...).