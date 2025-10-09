urgente24
en vivo BLINDAJE DE LA RÚA 2.0 / ESPERT EN LA MIRA

Trump al rescate: Milei quema todos los libros y confirma la crisis

Donald Trump rescata a  Javier Milei para que llegue al 26 de octubre. ¿Y después? 

Montaje: Urgente24, a partir de imagen generada por IA/ Grok.
Tanto festejo libertario por rescate de Trump/Bessent a Milei -que recurre a otro Estado para sobrevivir, 'quemando' los libros de la Escuela Austríaca- evidencia crisis del Gobierno "milagroso" (y de la Argentina...).

9 de octubre de 2025 - 18:02

EN VIVO

El desmedido festejo de Javier Milei y sus funcionarios por el rescate que anunció Scott Bessent sólo deja en evidencia la crisis que atraviesa el Gobierno libertario, que estaba vaciando el Tesoro para fingir estabilidad cambiaria y que tuvo que recurrir a la ayuda de otro Estado ('quemando' todos los libros de la Escuela Austríaca...) para sobrevivir, al menos, hasta las elecciones de octubre. Depende de cómo le vaya a LLA en las urnas, se verá cómo sigue, pero por ahora Milei sólo ganó tiempo. ¿Eso amerita tanta euforia? Parece que la desesperación era total...

De todos modos, grandes dudas provoca todo lo que informó Bessent. Por ejemplo: si es una apuesta geopolítica, como dijo, ¿por qué no entregar fondos 'frescos' a la Argentina en vez de solo un swap por un monto que ni siquiera permite pagar el que se adeuda a China? ¿Cuántas ruedas piensa intervenir Bessent? ¿Le está pidiendo ayuda al peronismo y a CFK, cuando habla de "apoyo bipartidista"?

Como sea, la Argentina sigue sin dólares y, sin dólares, la situación es precaria. En particular porque Bessent acaba de confirmar su voluntad de sostener el régimen de bandas de flotación en la actual situación.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Euforia libertaria en X (y pésima comunicación oficial...)

El Gobierno no realizó ningún anuncio, y Javier Milei y Luis Caputo sólo se limitaron a responderle el tuit a Scott Bessent. ¿No ameritaba un comunicado oficial explicando la intervención de USA en el mercado cambiario argentino y las condiciones del swap?

El Presidente, en tanto, celebró a su ministro de Economía que le tramitó el rescate de Estados Unidos.

image
Captura de pantalla 2025-10-09 162514
Live Blog Post

La oposición reacciona: "Hay nuevo ministro de Economía"

Varios dirigentes de la oposición comienzan a reaccionar tras el tuit de Scott Bessent.

image
Live Blog Post

Traduciendo a Scott Bessent y paradojas libertarias: "A Milei lo salva el Estado"

Muchas repercusiones sobre el anuncio vía X de Scott Bessent. Qué están diciendo los economistas y especialistas en X:

image
