Trump al rescate: Milei quema todos los libros y confirma la crisis

El desmedido festejo de Javier Milei y sus funcionarios por el rescate que anunció Scott Bessent sólo deja en evidencia la crisis que atraviesa el Gobierno libertario, que estaba vaciando el Tesoro para fingir estabilidad cambiaria y que tuvo que recurrir a la ayuda de otro Estado ('quemando' todos los libros de la Escuela Austríaca...) para sobrevivir, al menos, hasta las elecciones de octubre. Depende de cómo le vaya a LLA en las urnas, se verá cómo sigue, pero por ahora Milei sólo ganó tiempo. ¿Eso amerita tanta euforia? Parece que la desesperación era total...
Euforia libertaria en X (y pésima comunicación oficial...)
El Gobierno no realizó ningún anuncio, y Javier Milei y Luis Caputo sólo se limitaron a responderle el tuit a Scott Bessent. ¿No ameritaba un comunicado oficial explicando la intervención de USA en el mercado cambiario argentino y las condiciones del swap?
El Presidente, en tanto, celebró a su ministro de Economía que le tramitó el rescate de Estados Unidos.
