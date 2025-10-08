El Gobierno dijo que pagará la reimpresión pero todo indica que Espert estará en el cuarto oscuro

"Queda claro que la situación es muy compleja en cuanto a los términos", dijo el magistrado a la prensa tras la audiencia en cuanto a los tiempos que podría tomar si se opta por la reimpresión. Ramos Padilla aseguró que "entre hoy y mañana" se conocerá la decisión de la Junta.

LLA busca que Diego Santilli pase del puesto 3 al 1 de su lista y que las boletas se reimpriman con su rostro. El juez Ramos Padilla ya rechazó lo primero y confirmó que la N°2, Karen Reichhardt es quien debe asumir el tope de la nómina. El oficialismo apelará ese fallo.

La espera de esa decisión dilatará los plazos, lo que vuelve más difícil que se llegue en tiempo y forma a reimprimir las boletas. Del otro lado está la cuestión política: ninguna de las otras fuerzas, entre ellas el peronismo, convalidará la reformulación de la boleta por la urgencia del oficialismo.

Al final de la audiencia habló el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien afirmó que había un ahorro de "$15.500 millones disponible" del proceso electoral de donde provendrían los $12.200 millones que estima el Gobierno que demandará la reimpresión.

"Fuimos muy celosos en el manejo de los fondos y eso nos llevó a un ahorro de $ 15 mil millones"



Lisandro Catalán señaló que ese dinero será para la reimpresión de boletas y afirmó que si la Justicia no lo permite "se devolverá a Hacienda porque es plata de los argentinos". pic.twitter.com/e1djN1wx2F — Corta (@somoscorta) October 8, 2025

"El juez tiene la decisión", dijo Catalán cuyo semblante anticipaba una resolución adversa al oficialismo.

De la audiencia también participaba el Correo Argentino, encargado de la logística de los comicios. Sus representantes explicaron que desde que la boleta queda "firme" se puede tener impreso todo el padrón en 5 días y en 4 días los palets con las pepeletas llegan a tribunales para armar los bolsines que se distribuirán en los circuitos electorales y las escuelas.

La distribución se realizaría entre el 16 y el 23/10.

Las boletas quedan en "firmes" una vez que se revisen que no tengan ningún tipo de alteración, por ejemplo, en la tipografía y el color.

De encontrarse alguna anomalía, las boletas deberán reimprimirse, lo que complicará su entrega en tiempo y forma para el día de la elección. Es el riesgo que se corre si se autoriza la refabricación.

“La impresión de la boleta única insumió aproximadamente quince días en el proceso anterior, lo que obliga a considerar los plazos operativos para evitar retrasos que puedan afectar el acto electoral”, dijo el juez Ramos Padilla.

Por otro lado, está la cuestión política, que es la oposición de las otras fuerzas, que podrían apelar ese fallo, ralentizando aún más el asunto, cuando faltan desde este 08/10 quedan sólo 11 días hábiles hasta las elecciones.

Noticia en desarrollo.