La escalada del precio internacional del crudo por la guerra en Medio Oriente obligó al Gobierno a recalibrar su esquema fiscal. La secretaría de Energía elevará las retenciones a la exportación del petróleo convencional del 3,36% al 8%, luego de que el barril de referencia Brent crude oil volviera a superar los US$100.
BRENT ARRIBA DE LOS US$100
'Toto' aumenta retenciones al crudo para recaudar más (aprovechando el barril a US$ 100)
El Gobierno aumenta retenciones al crudo, que dependen del precio internacional del Brent. La idea es recuadar más. Aquí se explica cómo funcionan.
La medida impactará sobre el crudo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, y busca también amortiguar el traslado del salto del petróleo a los precios internos de los combustibles.
El objetivo oficial es: incentivar a los productores a vender el crudo pesado local a un precio algo menor a las refinerías del mercado interno.
Efecto de la guerra
El Gobierno había reducido a fines de enero los derechos de exportación para el petróleo proveniente de campos convencionales mediante un esquema variable de retenciones. La intención era reactivar inversiones en yacimientos maduros, principalmente en la cuenca del Golfo San Jorge y en áreas históricas de Mendoza y Neuquén.
Con el nuevo sistema, a fines de febrero se había establecido una retención de 3,36%, tomando como referencia un precio promedio del Brent de US$71,30.
Pero el escenario internacional cambió abruptamente tras la escalada militar en Medio Oriente, particularmente luego de los bombardeos sobre Irán.
Desde entonces, el barril volvió a cotizar por encima de los US$100, con picos cercanos a US$120, lo que obligó al Ejecutivo a activar nuevamente el mecanismo de ajuste de retenciones.
Cómo funciona el esquema
Según explicaron fuentes del sector energético, que refleja el medio, EconoJournal, el nivel de retenciones depende directamente del precio internacional del Brent.
Cálculo
El cálculo se realiza tomando el promedio de los últimos cinco días del mes anterior (febrero) Sin embargo, el esquema contempla una cláusula de revisión extraordinaria: si el precio internacional varía más de 15% en una semana, las alícuotas pueden recalcularse de inmediato. Eso fue lo que ocurrió en este caso.
En las próximas horas, el Gobierno oficializará el aumento al 8%, que alcanzará a todos los productos incluidos en los decretos 488/2020 y 59/2026, entre ellos:
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Petróleo crudo
Solventes
Naftas vírgenes
Combustibles pesados
Vaca Muerta queda sin cambios
Recordemos que la modificación impactará únicamente en el petróleo convencional. Para el crudo no convencional producido en Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de shale del mundo, no habrá cambios: la alícuota de retenciones seguirá en 8% del precio de exportación.
Fórmula que fija las retenciones
El decreto 59/2026 establece un esquema escalonado según el valor del Brent:
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Menos de US$65: retención 0%
Más de US$80: retención 8%
Entre esos valores: Se aplica una fórmula polinómica de ajuste.
El sistema había arrojado una retención de 3,36% cuando el precio del crudo promediaba US$71,30.
"Sintonía fina fiscal"
El nuevo esquema fue presentado por el Gobierno como una herramienta de “sintonía fina fiscal”, destinada a sostener la rentabilidad de los yacimientos convencionales, que enfrentan costos de extracción más altos y menor productividad que el shale.
Mercado que cambió en pocas semanas
La escalada del conflicto en Medio Oriente alteró completamente el escenario. Señala el medio patagónico. En apenas semanas, el barril de petróleo se disparó más de 40%, lo que benefició a las empresas exportadoras mientras seguían pagando retenciones inferiores al 4%.
Con el nuevo ajuste, el Gobierno intenta capturar parte de esa renta extraordinaria y, al mismo tiempo, evitar que el shock petrolero se traslade con fuerza al precio de los combustibles en el mercado interno. Concluye Econojournal.
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