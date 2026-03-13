'Toto' aumenta retenciones al crudo para recaudar más (aprovechando el barril a US$ 100)

Pero el escenario internacional cambió abruptamente tras la escalada militar en Medio Oriente, particularmente luego de los bombardeos sobre Irán.

Desde entonces, el barril volvió a cotizar por encima de los US$100, con picos cercanos a US$120, lo que obligó al Ejecutivo a activar nuevamente el mecanismo de ajuste de retenciones.

exportacion-petroleo-iran-crudojpg.webp El petróleo Brent tocó el nivel más alto desde que comenzó la guerra; eso disparó el precio del crudo.

Cómo funciona el esquema

Según explicaron fuentes del sector energético, que refleja el medio, EconoJournal, el nivel de retenciones depende directamente del precio internacional del Brent.

Cálculo

El cálculo se realiza tomando el promedio de los últimos cinco días del mes anterior (febrero) Sin embargo, el esquema contempla una cláusula de revisión extraordinaria: si el precio internacional varía más de 15% en una semana, las alícuotas pueden recalcularse de inmediato. Eso fue lo que ocurrió en este caso.

En las próximas horas, el Gobierno oficializará el aumento al 8%, que alcanzará a todos los productos incluidos en los decretos 488/2020 y 59/2026, entre ellos:

Petróleo crudo

Solventes

Naftas vírgenes

Combustibles pesados

Vaca Muerta queda sin cambios

Recordemos que la modificación impactará únicamente en el petróleo convencional. Para el crudo no convencional producido en Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de shale del mundo, no habrá cambios: la alícuota de retenciones seguirá en 8% del precio de exportación.

Fórmula que fija las retenciones

El decreto 59/2026 establece un esquema escalonado según el valor del Brent:

Menos de US$65: retención 0%

Más de US$80: retención 8%

Entre esos valores: Se aplica una fórmula polinómica de ajuste.

El sistema había arrojado una retención de 3,36% cuando el precio del crudo promediaba US$71,30.

"Sintonía fina fiscal"

El nuevo esquema fue presentado por el Gobierno como una herramienta de “sintonía fina fiscal”, destinada a sostener la rentabilidad de los yacimientos convencionales, que enfrentan costos de extracción más altos y menor productividad que el shale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabCaamano/status/2032556861187096943&partner=&hide_thread=false Las retenciones también vuelven...

Que depresión deben tener que todos vuelvan menos ellos, no? (?)



Este país no dejó aun de ser una joda, pero al menos queda más claro que nunca que la única prioridad es desinflar y que la recaudación no viene bien. — Gabriel Caamaño (@GabCaamano) March 13, 2026

Mercado que cambió en pocas semanas

La escalada del conflicto en Medio Oriente alteró completamente el escenario. Señala el medio patagónico. En apenas semanas, el barril de petróleo se disparó más de 40%, lo que benefició a las empresas exportadoras mientras seguían pagando retenciones inferiores al 4%.

Con el nuevo ajuste, el Gobierno intenta capturar parte de esa renta extraordinaria y, al mismo tiempo, evitar que el shock petrolero se traslade con fuerza al precio de los combustibles en el mercado interno. Concluye Econojournal.

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