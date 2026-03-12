Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía

En ese marco, y partiendo de la base de que "la mayoria de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa", la encuesta de Pulso Research pregunta quién es el principal responsable de ello.

El 46,9% respondió que "se debe a las decisión tomadas recientemente por Milei". Esto significa una suba de nada menos que 11 puntos porcentuales en relación a la medición de febrero, lo que lleva el índice a su pico en la serie histórica, que comienza en enero de 2024.

Esta percepción se ubica por 1ra vez en el mismo lapso por encima de los que respondieron que la crítica situación "se debe a las decisiones tomadas por la gestión anterior", que en marzo fueron el 41,6%.

Un 11,5%, en tanto, se mantiene indeciso.

image

"La mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica. Por primera vez, quienes atribuyen la situación negativa a las decisiones actuales del gobierno superan prácticamente a quienes culpan a la gestión anterior, quebrando una tendencia que sostuvo al oficialismo durante 2024 y 2025", indica el informe de Pulso Research.

Otro indicador negativo es la percepción sobre el rumbo del Gobierno. Quienes lo consideran incorrecto crecen 7,5 puntos, hasta el 52,7%, mientras que los que lo evalúan en la senda correcta caen 3,5 puntos, hasta el 33%.

Por otra parte, sobre la eficiencia del ajuste, la sensación de que no se está aplicando "donde corresponde" toca su pico máximo en la serie histórica, con el 47,2%.

La percepción sobre las formas del Presidente también mostró un fuerte deterioro: el rechazo se ubica prácticamente en el 60%.

De acuerdo al estudio, la baja en el desempeño del Gobierno en estos indicadores puede explicarse en la aprobación de la reforma laboral, dado que la mayoría (44,6%) está en contra de la iniciativa que facilita los despidos, entre otras medidas regresivas para los trabajadores. El 35,1%, en cambio, está de acuerdo, según la misma encuesta.

image

"La reforma laboral se percibe como un beneficio para los empleadores y un perjuicio para los trabajadores. El 53,6% cree que la reforma beneficiará principalmente a los empleadores. En la vereda opuesta, el 66,2% cree que los principales perjudicados serán los empleados. Solo el 5,7% piensa que los empleadores serán perjudicados", sostiene el informe.

En esa línea, el 56,5% cree que con la reforma habrá menos empleo (solo 26,8% espera más). A su vez, el 56% estima que generará recesión económica, frente al 26,9% que anticipa crecimiento.

En otro extremo del análisis, el estudio remarca que el deterioro del Gobierno "sigue sin ser capitalizado" por la oposición, la cual -agrega- "carece de liderazgo reconocible".

En ese sentido, el 48,5% de los argentinos no identifica ningún líder opositor claro: el 26,8% "no sabe" y el 21,7% directamente dice "nadie". Entre los que sí mencionan a alguien, Axel Kicillof lidera con el 16,4%, seguido por Cristina Kirchner, con el 14,6%.

