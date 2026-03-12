Riquelme se hartó de Claudio Úbeda: Se confirmaron los dos técnicos por los que va Boca

Hay algo que es real y es que Juan Román Riquelme tampoco está convencido de Úbeda y es por eso que en su momento, luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y la culminación de la temporada 2025, decidió mantener al Sifón pero con el contrato que firmó originalmente, es decir hasta junio de este 2026 sin ninguna modificación por lo que sigue cobrando lo mismo que cuando era ayudante de campo.