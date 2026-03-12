Boca volvió a dejar muy molesto a sus hinchas con lo que fue el empate por 1-1 ante San Lorenzo, sellando así el cuarto empate consecutivo en La Bombonera. El blanco principal de críticas es Claudio Úbeda y medio de todo esto se supo que Juan Román Riquelme tiene apuntados a dos entrenadores de Elite.
APUNTA ALTO
Riquelme se hartó de Claudio Úbeda: Se confirmaron los dos técnicos por los que va Boca
Claudio Úbeda no convence, su contrato con Boca se termina en junio y Riquelme ya apunta a dos entrenadores consagrados.
El ciclo de Úbeda al frente de Boca se sigue deshilachando ya que los resultados no aparecen y el rendimiento tampoco termina de convencer. Ya es sumamente habitual ver a hinchas salir de la Bombonera sumamente molestos pidiendo en diferentes canales de televisión y streams por la salida del Sifón, quien sigue convencido de que puede dar vuelta esta historia.
Hay algo que es real y es que Juan Román Riquelme tampoco está convencido de Úbeda y es por eso que en su momento, luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y la culminación de la temporada 2025, decidió mantener al Sifón pero con el contrato que firmó originalmente, es decir hasta junio de este 2026 sin ninguna modificación por lo que sigue cobrando lo mismo que cuando era ayudante de campo.
El objetivo parece ser llegar de la mejor manera a junio, momento en el que Úbeda termina su contrato, y allí sí ir a la carga por un entrenador mucho más probado y con laureles suficientes para conducir Boca. En esta lista aparecen dos técnicos con trabajo que además tienen un pasado como jugadores dentro de la institución Xeneize.
Mohamed y Lorenzo, los posibles reemplazos de Claudio Úbeda
Según la información que entregó Marcelo González en Picado TV, Riquelme tiene apuntado a Antonio Mohamed para ser el próximo técnico de Boca. Actualmente se encuentra en el Toluca de México y ya avisó que en junio podría salir en búsqueda de nuevos horizontes si es que aparece una oferta que lo seduzca. En ese sentido, el Xeneize tiene un punto a favor.
Por otra parte, Roberto Leto aseguró en DSports que el técnico que también le gusta a Riquelme es Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección Colombia que dejaría su cargo una vez culminado la participación en la próxima Copa del Mundo. Todos los caminos conducen a que Úbeda se terminará yendo de Boca a más tardar en junio y JRR ya definió por qué técnicos ir a la carga.
Más en GOLAZO24
Finalissima 2026: Se desató una guerra entre Argentina y España
Sorpresa absoluta en River: Coudet mete un cambio inesperado en su debut con Huracán
La rompió en Champions League y hay un plan para que llegue a River: "A los 32"