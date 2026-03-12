Vladimir Putin agradece la torpeza de Donald Trump y Benjamin Netanyahu:+US$150M/día

Ahora Rusia debe intentar que el conflicto dure todo lo posible. Pero manteniendo la estructura de precios vigente, Rusia podrá alcanzar las metas presupuestarias este trimestre "e incluso a empezar a ahorrar algo de dinero", dijo Borys Dodonov, jefe de estudios de energía y clima en la Escuela de Economía de Kiev.

La guerra con Irán ofrece a Rusia la oportunidad de reforzar su control sobre los mercados energéticos a expensas de los estados del Golfo Pérsico, que no pueden exportar sus productos.

El presidente Vladímir Putin afirmó que los mercados energéticos se encaminan hacia una nueva realidad de precios y planteó la posibilidad de reanudar las exportaciones de energía a Europa.

Horas más tarde, el Kremlin anunció una “conversación muy productiva” entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien luego mencionó la posibilidad de “quitar las sanciones” a algunos países no identificados para reducir los precios “hasta que esto se solucione”.

Alerta europea

La situación ha alarmado a los aliados de Ucrania. Los gobiernos europeos evalúan demorar, por necesidad, su próxima prohibición del GNL ruso, derribando sus esfuerzos para aislar a Moscú.

Los datos de seguimiento de envíos mostraron que una cantidad sustancial de cargamentos de crudo ruso se encontraba actualmente en el mar, según la firma de análisis Kpler.

Las importaciones indias de petróleo ruso ascendían a 50% más que a principios de febrero.

Sumit Ritolia, analista principal de Kpler en Nueva Delhi: "Rusia es el gran ganador de este conflicto".

La interrupción del Estrecho de Ormuz ha provocado el caos en los mercados mundiales de petróleo y gas, amenazando con retirar del mercado alrededor de 60 millones de toneladas de petróleo crudo y 7 millones de toneladas de GNL cada mes, según Vaibhav Raghunandan, analista UE-Rusia del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

En un intento por compensar la pérdida de suministros de Oriente Medio, las importaciones de India y China desde Rusia aumentaron 22% en cada caso, 1 semana después de que USA e Israel iniciaran ataques contra Irán, en comparación con el promedio diario de febrero, añadió Raghunandan.

Los analistas creen que en caso de una crisis prolongada, Rusia tiene la opción y la capacidad de aumentar la producción, que actualmente mantiene en 300.000 b/d por debajo de la cuota de la OPEP+.

“No está claro hasta qué punto y durante cuánto tiempo está dispuesto Estados Unidos a aliviar sus estrictas sanciones a las exportaciones de petróleo ruso”, dijo Michael Moynihan, director de investigación para Rusia en Wood Mackenzie, “particularmente mientras continúa la guerra en Ucrania”.

