'Regalito' del Gobierno a privados: 50 peajes más, sin exigir obras significativas

La mejora en la recaudación para los concesionarios no se limita a esta suba de la tarifa, sino que además se decidió que haya más cabinas cada menos kilómetros.

Diego Cabot resalta en la nota que uno de los temas que seguramente despertará polémica cuando se construyan y terminen las nuevas cabinas es que en ningún corredor de los 16 hay un plan de obras que cambie el colapso de tránsito de las principales trazas nacionales. Eso sí, subirán fuerte las tarifas para levantar la barrera ni bien las concesionarias culminen las tareas de bacheo para remontar el deterioro actual.

Lo que habrá son algunas acciones de remediación del deterioro. Por ejemplo, los pliegos establecen que hay que llevar la ruta a un estado de “transitabilidad”, pero no hay obligaciones de aumentar la traza como para terminar con los sobrepasos por mano contraria y eliminar el riesgo de choque frontal.

Los proyectos que deberán hacer se clasifican en tres tipos principales: las “Obras Iniciales de Puesta en Valor” (mantenimiento y limpieza inmediata), las “Obras Obligatorias” (proyectos de infraestructura nueva, como rotondas y ampliaciones de carriles) y los planes a largo plazo para la “Rehabilitación de Pavimento Flexible”, es decir, mejora de la cinta asfáltica existente.

Cada uno de estos capítulos tiene una fecha de terminación, con lo cual, cumplida esa exigencia, el concesionario podrá empezar a cobrar el peaje que ofreció y, además, accederá a la cláusula de actualización automática.

Así las cosas, en el segundo semestre, cuando ya todos los corredores estén en mano de los privados, se empezará una pequeña obra de bacheo y cortes de pasto en las banquinas. Se trata de algún que otro proyecto menor y, después, las cabinas nuevas.

Rutas nacionales privatizadas: Los nuevos peajes autorizados por el Gobierno

Diego Cabot da variados ejemplos sobre los nuevos peajes autorizados por el Gobierno en las licitaciones a privados:

El Tramo Mediterráneo, que corre por la ruta 7 desde Luján hasta el límite con San Luis, a poco de pasar Vicuña Mackenna, en Córdoba, tiene muy pocas obras obligatorias, aunque se agregarán cuatro estaciones de peaje (Tres Sargentos, Rufino, Laboulaye y Malena) a las tres existentes (Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna). Las obras que deberá realizar el que se quede con la concesión se limitan a la repavimentación de ¡6 kilómetros! -entre el 63,600 y el 69,700-, la construcción de una pasarela peatonal en el kilómetro 581, la repavimentación de la calzada y construcción de banquinas entre el 380 y el 431, y la construcción de los accesos a Saforcada y a General Levalle. Más carriles, nada.

-entre el 63,600 y el 69,700-, la construcción de una pasarela peatonal en el kilómetro 581, la repavimentación de la calzada y construcción de banquinas entre el 380 y el 431, y la construcción de los accesos a Saforcada y a General Levalle. Más carriles, nada. El Tramo Puntano (Pilar, Venado Tuerto, Río Cuarto y Villa Mercedes) tiene 4 estaciones de peaje y sumará Fátima, Maguirre, Hughes, Canals y Reducción, todos sobre la ruta 8.

El corredor Portuario Sur (Campana, San Nicolás, Pergamino, Junín, Villegas y Realicó, en La Pampa) tiene dos estaciones de peajes, en Zárate y en Junín. Ahora habrá que parar cuatro veces más. El Paraíso, De la Peña, Ameghino y Bernardo Larroudé.

La ruta 33, que se licita como Tramo Portuario Norte y corre de Trenque Lauquen a Rosario, tiene una sola estación, ya sobre la ruta 9, en la llegada al puerto. Pues ahora tendrá 5 más, todas sobre la 33, ubicadas en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. En cada una de ellas deberá pagarse alrededor de $3500 por cada 100 kilómetros.

El Tramo Mesopotámico, que cruza Entre Ríos a la altura de Paraná, no tiene peajes. Ahora tendrá 3: Viale, Villaguay y San Salvador.

El llamado Tramo Cuyo (ruta 7 desde Desaguadero hasta Uspallata) deberá construir la variante Palmira. Hay dos peajes, se sumarán dos más. La ruta 9, desde Santiago del Estero hacia la frontera Norte, tiene tres estaciones y elevará su número a siete.

El acceso a Buenos Aires que corre en la autopista Ezeiza - Cañuelas tiene 7 puestos de cobro cuando se ingresa o se circula por la traza. Pues después de que se licite se sumarán 4 más. En este caso no duplicarán el pago, sino que se cobrará en algunos sectores en los que antes se entraba libre.

El Tramo Sur, desde Cañuelas a Bahía Blanca, sumará 7 estaciones de peajes ubicadas en Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos, Dorrego, Saladillo y Unzué. El Tramo Atlántico, que corre desde Bolívar hasta Mar del Plata y que actualmente tiene tres estaciones, sumará una más, en Hinojo, sobre la 226.

El Gobierno ya entregó el corredor que circula por sobre las rutas 12 y 14, además del tramo que explota el puente Rosario - Victoria. Se denominaron Tramo Oriental (682 kilómetros) y Conexión (59 kilómetros). El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Topper está cerca de cerrar su última planta, y puede desaparecer la marca en Argentina