Topper está cerca de cerrar su última planta, y puede desaparecer la marca en Argentina

Gordillo precisó que la reducción implicó resignar 15 horas de salario por quincena, con una pérdida de entre 150.000 y 200.000 pesos según la categoría. La mayoría de los operarios percibe actualmente alrededor de 700.000 pesos mensuales. "No hay bolsillo que aguante con la inflación que hay", sostuvo el delegado.

La fábrica Alpargatas produce calzados de la línea Topper en Tucumán (Foto: La Gaceta)

Acabó el convenio pero no los problemas...

El convenio de emergencia tenía vigencia hasta el 28 de febrero. Cuando los trabajadores se presentaron para retomar la jornada completa, la empresa les comunicó que no contaba con insumos suficientes para operar durante toda la semana.

Desde la compañía, el argumento sostenido en reiteradas oportunidades remite a la caída de las ventas y al impacto de la apertura de importaciones.

La competencia con productos provenientes de Asia, en particular, genera una disparidad de costos que complica la producción local. El delegado gremial lo resumió en sus propios términos:

Topper continúa aduciendo la baja estrepitosa de las ventas y el impacto negativo de la apertura de las importaciones y toda la política del gobierno que impacta sobre la industria en general

A los problemas productivos y salariales se suma la versión de que la empresa abrió un programa de retiros voluntarios que se pagarían en cuotas, lo que alimenta la incertidumbre entre los trabajadores.

Las negociaciones para renovar el acuerdo de jornada reducida no han avanzado, y el sindicato busca concretar una reunión urgente con el Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo para explorar mecanismos de asistencia o mediación.

Durante los últimos meses, tanto la provincia como el municipio de Aguilares brindaron apoyo a la empresa para sostener la actividad. Sin embargo, Gordillo advirtió que ese respaldo tiene fecha de vencimiento:

La provincia y el municipio venían ayudando a la empresa, pero este mes se termina esa ayuda

Y se lamentó:

Esta es la única planta de producción de Topper en Argentina. La planta fabrica calzado e indumentaria de la marca Topper. Si la planta cierra, la marca Topper desaparecería

El caso de Lácteos Verónica no es menor

Lacteos Veronica P Lácteos Verónica presenta un cuadro aún más agudo...

La crisis de Lácteos Verónica presenta un cuadro aún más agudo. El gremio lechero ATILRA denunció que la empresa adeuda los salarios de enero y febrero de 2025 y la segunda cuota del aguinaldo del año pasado.

Según el sindicato, la compañía fue reduciendo progresivamente su actividad desde el 8 de enero, hasta que el 16 de febrero dejó de recibir materia prima y detuvo la producción por completo, impidiendo además el ingreso de los trabajadores a las plantas.

En ese contexto, la empresa envió cartas documento notificando una reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios. El sindicato calificó esa medida como una suspensión encubierta. En total, están en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.

El conflicto golpea con especial fuerza en la provincia de Santa Fe, donde Verónica tiene instalaciones en Lehmann, Suardi y Clason, dentro de una de las principales cuencas lecheras del mundo. Allí los trabajadores denuncian que la empresa dejó de procesar leche y comenzó a vaciar las plantas.

El trasfondo financiero es grave. La firma acumula cheques rechazados por unos 14.000 millones de pesos, deudas millonarias con proveedores y con los tamberos que le abastecían de materia prima.

Esa acumulación de pasivos impactó directamente en la operatoria diaria de las plantas. Verónica llegó a procesar cerca de 600.000 litros de leche diarios, por lo que su paralización amenaza también a los tambos y proveedores que dependían de la empresa.

Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela y representante de los trabajadores de la planta de Lehmann, fue contundente al describir el impacto social: "Hay un abandono real de la empresa". Y tal como publicó recientemente Urgente24, añadió que la situación en la región "es peor que el caso Fate en Buenos Aires".

Detrás del colapso operativo, según trascendió, existe también una interna empresaria. La compañía pertenece a una familia con cerca de veinte socios entre hermanos, primos y sobrinos, y existirían disputas abiertas por el control y la conducción de la empresa que habrían dificultado la toma de decisiones estratégicas en medio de la crisis financiera.

En el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, tramita una denuncia por presunta apropiación indebida de recursos y posible lavado de activos vinculados a la empresa. En paralelo, en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela avanza una investigación por presunta estafa.

Ante el agravamiento del cuadro, ATILRA solicitó la intervención urgente del gobierno nacional para garantizar el pago de los salarios y preservar los puestos de trabajo. En el sector advierten que, si la empresa no logra una salida financiera en el corto plazo, podría quedar al borde del cierre definitivo.

La situación de Verónica se enmarca en un deterioro más amplio de la industria láctea. La caída del consumo interno producto de la recesión económica redujo las ventas de productos básicos como leche, yogur y quesos, mientras los costos siguen presionados por la inflación y por el encarecimiento de la energía y la logística.

Electrolux: más inscriptos que cupos

image

Por otra lado, en Rosario, la multinacional Electrolux lanzó un plan de retiros voluntarios orientado a reducir su plantilla en al menos 100 puestos en su planta local.

Y la respuesta de los trabajadores superó ampliamente las previsiones de la empresa:

En menos de 48 horas, el programa recibió más de 130 solicitudes de adhesión, pese a haber sido diseñado para 100 retiros

El Sindicato Metalúrgico local señaló que gran parte de los interesados busca asegurar pagos inmediatos para afrontar deudas y obligaciones personales. Toda una muestra de la situación económica en la que se encuentra la Argentina.

El plan ofrecía indemnizaciones completas más un plus adicional equivalente a varios salarios, lo que lo convirtió en una alternativa atractiva para empleados que enfrentan dificultades económicas. La masiva adhesión también da cuenta de la preocupación instalada entre los trabajadores respecto de la estabilidad de sus puestos.

Desde la empresa se confirmó que los retiros son estrictamente voluntarios y que la medida no implica despidos forzosos. Electrolux indicó que el objetivo es ajustar la estructura de personal ante el contexto de baja producción y contracción del consumo.

No obstante, los gremios advirtieron que el plan podría ser el primer paso hacia un ajuste mayor si las ventas no repuntan. La compañía, por su parte, debió evaluar cómo gestionar las solicitudes que excedieron el cupo original.

Otras que se suman...

A los casos de Topper, Lácteos Verónica y Electrolux se suman empresas como Fate, Whirpool e incluso Stellantis.

En todos los sectores la combinación de menor consumo interno, apertura de importaciones y costos en alza aparece como el denominador común de las dificultades.

Gordillo, el delegado de UTICRA en Topper, sintetizó una percepción extendida en el sector:

Todos los días vemos cierres de fábricas y compañeros despedidos a los que les pagan la indemnización en cuotas

Topper, la marca que desaparece en la Argentina

Topper es una marca de indumentaria y calzado deportivo nacida en Argentina en 1975, con más de 50 años de trayectoria. Creada por Alpargatas S.A.I.C., se consolidó como un referente local.

En 2007 fue adquirida en porcentaje por su subsidiaria brasileña independiente de la casa matriz en Argentina.

Pertenece al conglomerado Camargo Corrêa, y comercializa en todo Sudamérica, pero principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En 2018, Alpargatas Brasil vendió la marca Topper a "BRS Comercio e Industria de Material Esportivo SA" por un total de R$ 40 millones. BRS es un holding compuesto por un grupo de inversionistas liderados por el predicador brasileño (y multimillonario) Carlos Wizard Martins. El contrato firmado incluía la licencia para el uso de la marca Topper en Estados Unidos y China.



