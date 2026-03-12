José Alperovich / Juan Manzur / Osvaldo Jaldo: Agujero negro de obras en Tucumán

En 2016 el entonces presidente Mauricio Macri le reclamó al entonces gobernador Juan Manzur por las obras de ingeniería necesarias para resolver en forma estructural la Emergencia Hídrica.

Aníbal Fernández, quien había sido Jefe de Gabinete de Ministros de Cristina Fernández de Kirchner, acababa de expresar que en su gestión él giró el dinero necesario para las obras en el sur de la provincia. Pero las obras no estaban. En 2026 tampoco. Y pasaron 10 años.

alperovich jaldo manzur copia De izq. a der.: Osvaldo Jaldo, Juan Manzur y José Alperovich.

Javier Milei

El viernes 27/06/2025, la Provincia de Tucumán recibió su 5ta. asistencia extraordinaria de Javier Milei: $3.500 millones para el Plan Pre Lluvia.

Guillermo Francos / Lisandro Catalán ya habían girado antes para el Plan Pre Lluvia,

$ 4.500 millones en noviembre de 2024,

$ 6.000 millones en 2 transferencias de marzo 2025,

$ 5.000 millones el 07/05/2025,

Sin embargo el 19/01/2026 La Libertad Avanza Tucumán difundió una comunicación arrojando sospechas sobre la administración de esos recursos que recibió el gobernador Osvaldo Jaldo, de manos de Catalán, presidente de LLA Tucumán, cuando era titular de Interior.

"Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos del denominado PI Pre Lluvia y con todos los recursos que, años tras años, fueron girados a municipios y comunas con el objetivo explícito de prevenir inundaciones, mejorar desagües y evitar que los tucumanos vuelvan a vivir estas situaciones.

Hoy vemos barrios anegados, familias que lo perdieron todo, infraestructura colapsada y comunidades enteras abandonas a s suerte. Es doloro es indignante que, pese a los recursos disponibles y a los anuncios reiterados, la realidad vuelva a demostrar una ausencia total de planificación, control y ejecución eficiente. (…)".

Comunicación de Osvaldo Jaldo

La respuesta de la Gobernación llegó vía Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán del 31/01/2026:

"Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, vecinos de distintas localidades del sur tucumano destacaron el impacto positivo de las obras de limpieza y acondicionamiento de acequias, cunetas y desagües realizadas en el marco del Plan Pre Lluvia, que permitió una rápida evacuación del agua y evitó inundaciones prolongadas en viviendas.

Habitantes de la zona señalaron que, a diferencia de años anteriores, el agua no permaneció durante días dentro de las casas. En oportunidades pasadas, las familias debían convivir entre tres y hasta siete días con barro y anegamientos, situación que en esta ocasión pudo evitarse gracias a los trabajos preventivos realizados.

Durante la jornada se supervisaron tareas en la zona de Sarmiento, donde se ejecuta el Plan de Recuperación de Caminos, que abarca 24 kilómetros de perfilado, acondicionamiento de calzada, limpieza de desagües y enripiado, garantizando la transitabilidad en sectores históricamente afectados por los temporales.

Asimismo, continúan las tareas de contención y recuperación en el arroyo Barrieto, cuyas crecidas afectan a vecinos de Sarmiento, La Garita y sectores cercanos al río, ejecutándose trabajos para proteger viviendas y reducir riesgos ante futuras lluvias intensas.

Los trabajos fueron supervisados por el ministro de Obras Públicas, Ing. Marcelo Nazur, junto al director de Vialidad Provincial, Ing. Pablo Díaz, con la participación de autoridades locales y comunales, entre ellas el comisionado comunal de Santa Ana, Hernán Romano, el comisionado de Los Sarmientos y La Tipa, Marcos Ernesto Amado, la intendenta Gimena Mansilla y la diputada Elia Mansilla. (…)".

olla popular en la madrid Olla popular en La Madrid, entre inundados, para comer. FOTO: LA GACETA

Febrero

Pero en febrero y marzo volvió a llover y el discurso de Osvaldo Jaldo tiene problemas.

Y la culpa es de la Gobernación tucumana José Alperovich / Juan Manzur / Osvaldo Jaldo porque todo esto era evitable.

Diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán:

"Las lluvias que caen en el este de Catamarca impactan directamente en el sudoeste de Tucumán porque ambas provincias comparten una red de cuencas hídricas. Un informe técnico de la Comisión de Emergencia elaborado en colaboración con diferentes instituciones y profesionales en 2017 explica que los ríos de montaña descienden desde territorio catamarqueño hacia la cuenca del río Marapa.

Según el documento, las precipitaciones intensas en las cuencas altas generan escurrimientos que bajan por los ríos San Francisco, El Abra y Huacra. Estos cursos confluyen aguas abajo y aumentan el caudal del Marapa. El informe advierte que el problema se agravó por cambios en el uso del suelo. Los desmontes y canalizaciones agrícolas alteraron la dinámica natural del agua y redujeron zonas de expansión que antes amortiguaban las crecidas.

(…) El dique Escaba cumple un rol central en la regulación de las crecidas que afectan al sur de Tucumán. La presa funciona como un regulador parcial de las crecidas provenientes de su área de aporte. Sin embargo, su capacidad es limitada frente al volumen total de agua que llega a la cuenca. Un informe de 2017 señala que Escaba regula apenas el 16% del área que aporta caudales hacia la ciudad de La Madrid. El embalse recibe aportes de ríos de montaña y de subcuencas. Entre ellas se destacan los aportes del sistema del río San Francisco, alimentado por afluentes como El Abra y Huacra, además de descargas de los diques catamarqueños La Cañada y Sumampa. Por eso, aunque Escaba atenúa los picos de creciente, no puede evitar por completo las inundaciones aguas abajo. (…)"

Tomemos el caso de La Madrid, localidad donde ocurrió la feroz agresión del 'patota' peronista Marcelo Segura contra el diputado nacional Federico Pelli (LLA / Tucumán):

En 2017 la Comisión de Emergencia sobre inundaciones señaLÓ que el poblado se encuentra en una depresión natural, donde confluyen gran parte de los escurrimientos de la cuenca del río Marapa y la llegada de caudales desde distintos cursos de agua y escorrentías provenientes de campos ubicados al oeste.

El informe indicÓ un desnivel regional y un drenaje muy lento.

Además, la Ruta Nacional 157 se encuentra elevada unos 1,6 metro sobre el nivel del pueblo, favoreciendo el anegamiento durante las crecidas. Nada hecho.

