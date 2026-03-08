Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Mercado Libre lleva años siendo sinónimo de compra, venta y confianza digital para millones de argentinos —y latinoamericanos— que no conciben resolver una transacción de otra manera. Sin embargo, hay alguien que sí se permite imaginar ese escenario incómodo: el propio Marcos Galperin, su fundador, quien salió a hablar sin filtros en el podcast Founders Mentality: The CEO Sessions, producido por Bain & Company.
El ejecutivo no se guardó nada. Con una franqueza que pocas veces se escucha en boca de alguien que lidera una de las compañías más valiosas de la región, Galperin planteó preguntas que incomodan precisamente porque no tienen respuesta garantizada: " ¿Qué pasa si ChatGPT se asocia con no sé quién y de golpe nuestra app no aparece más?", o si "Apple y el iPhone se vuelven irrelevantes, porque ahora va a haber un nuevo dispositivo?". No lo dijo como ejercicio retórico. Lo dijo como advertencia real.
Y fue más lejos todavía. "Tal vez nuestra app va a volverse irrelevante. Así que estamos trabajando" en "todos" esos escenarios. Una declaración que, viniendo de quien construyó el ecosistema digital más robusto de América Latina, no puede leerse como pesimismo, sino como gestión activa del riesgo.
Entonces, ¿cómo se prepara una empresa de ese tamaño para algo que todavía no tiene forma definitiva? Galperin reveló que dentro de Mercado Libre conviven tres frentes de trabajo simultáneos. El primero apunta a mejorar los procesos que ya existen mediante inteligencia artificial. El segundo va más allá: proyecta un futuro en el que agentes autónomos operan directamente por los usuarios, sin intervención manual. El tercero mejora la experiencia actual e introduce una figura que suena a ciencia ficción pero que ya tiene nombre propio: un agente que funcione como banquero personal.
Pero quizás el dato más revelador de toda la conversación no tiene que ver con tecnología, sino con educación. Galperin cambió de postura de manera contundente respecto a lo que él mismo recomendaba hace una década: "hace diez años le habría dicho a cualquiera que necesitaba aprender a programar. Hoy digo que necesitás saber matemáticas". Y remató: "Necesitás entender los fundamentos del pensamiento y los números, pero no necesitás programar". En pocas palabras, el ex CEO le está diciendo al mundo que la era del código como idioma universal ya tiene fecha de vencimiento.
Todo esto sucede mientras la plataforma opera a una escala difícil de dimensionar: 18 países, millones de usuarios activos y un ecosistema que excede con creces la compraventa de productos. Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Crédito y Mercado Shops forman parte de una red que Galperin construyó para que sus usuarios no necesiten salir de allí para casi nada financiero o comercial.
La paradoja es llamativa: el hombre que edificó ese universo cerrado y autosuficiente es el mismo que hoy se pregunta en voz alta si ese universo puede quedar obsoleto. No por falta de confianza, sino por exceso de lucidez. Y eso, en el mundo empresarial, es más escaso de lo que parece.
