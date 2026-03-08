Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Todo esto sucede mientras la plataforma opera a una escala difícil de dimensionar: 18 países, millones de usuarios activos y un ecosistema que excede con creces la compraventa de productos. Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Crédito y Mercado Shops forman parte de una red que Galperin construyó para que sus usuarios no necesiten salir de allí para casi nada financiero o comercial.

La paradoja es llamativa: el hombre que edificó ese universo cerrado y autosuficiente es el mismo que hoy se pregunta en voz alta si ese universo puede quedar obsoleto. No por falta de confianza, sino por exceso de lucidez. Y eso, en el mundo empresarial, es más escaso de lo que parece.

