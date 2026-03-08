Las entidades o particulares y los prestamistas aplican una tasa de interés diario sobre el saldo negativo de los deudores: si el descubierto es sin acuerdo o excede el límite pactado, los guarismos se tornan aún más altos y suelen llevar a la quiebra a familias y la destrucción de emprendimientos privados.
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Tasa de interés por descubierto y saldo de tarjeta quintuplica la tasa que paga un plazo fijo
El costo financiero anual supera el 150 % pero los ahorristas perciben un interés 5 veces menor. ¿El carry trade o bicicleta nos lleva a un nuevo precipicio?
Concretamente, los “rulos de deuda” se vuelven un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Los saldos en dólares tienen una financiación diferenciada (aproximadamente el 10% anual) pero siempre existe el riesgo de un devaluación que resulte demoledora.
Estamos lejos de una “nueva convertibilidad”
El plan desinflacionario de Javier Milei tiene al menos 4 veces más inflación de la que tenía la convertibilidad durante sus 2 primeros años.
La Libertad Avanza no ha logrado estabilizar la economía porque la inflación crece desde hace 8 meses y las tasas del 3% mensual de la actualidad duplican a las de mediados de 2025.
Un final archiconocido
Cuando es más negocio colocar el dinero a préstamo que llevarlo a la producción las cosas terminan mal en Argentina.
-la “inflación cero” de José Gelbard terminó en el “Rodrigazo”.
-la “tablita de José Alfredo Martínez de Hoz nos llevó a la devaluación de Lorenzo Sigaut.
-el Plan Austral y Plan Primavera de Raúl Alfonsín derivaron en la hiperinflación de 1989.
-el dólar a $3 de Cristina Kirchner despareció tras su victoria de 2011: apareció el blue y comenzaron a distanciarse las cotizaciones.
-los $ 17 por cada unidad de moneda norteamericana que tuvo Mauricio Macri hasta 2017 nos llevó a una megadevaluación ($ 60 por cada dólar).
-en 2026, el atraso cambiario nos marca la “crónica de un desastre” tan anunciado como imposible de frenar.
Todo ocurría bajo la anestesia de un “verde” tan barato que le permite decir a Milei: “hemos triplicado el valor de los salarios en dólares”.
Luis Caputo se aferra a lo que conoce: “la bicicleta”
Si uno pone a un ministro mesadinerista obtiene un fenomenal negocio para el sector financiero en detrimento de la economía real.
Concretamente, el "carry trade" (pasar los dólares a pesos, colocar los pesos a altas tasas de interés y luego recomprar los verdes) no es tan normal en otros países.
Se trata de 6 gigantes: City Group, JP Morgan Chase, Bank of America, Barclays y Wells Fargo
Con este tipo de cambio por debajo de los $ 1.500 por dólar el campo va a liquidar lo indispensable a pesar de cosechas récord de oleginosas (47 millones de toneladas de soja y 58 millones de toneladas de maíz). También serán históricos los números del trigo.
“Qué pena, la joda se termina” mascullan los capitales golondrinas mientras preparan sus alas para un largo regreso al Norte tras el “veranito” de Argentina.
Los libertarios siguen ajenos a todo, como ocurriera con Isabel Perón, los dictadores militares, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, CFK y Mauricio Macri.
¿Fin de época?
Las obsesiones de Javier y Karina Milei han ido mutando. De a poco, el Jefe de Estado hablan cada vez menos de economía y su administración se ocupan más de la justicia y la designación de magistrados.
Para el ministro Luis Caputo el futuro es más previsible: “Palacio de Hacienda, dólar bajo, carry trade, estallido, playas de Brasil”.