urgente24
DINERO Interés > Plazo fijo > argentinas

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Tasa de interés por descubierto y saldo de tarjeta quintuplica la tasa que paga un plazo fijo

El costo financiero anual supera el 150 % pero los ahorristas perciben un interés 5 veces menor. ¿El carry trade o bicicleta nos lleva a un nuevo precipicio?

08 de marzo de 2026 - 18:02
Milei bicileta, tasa de interés, Grok

Milei bicileta, tasa de interés, Grok

Imagen creada con IA / GROK.

Las entidades o particulares y los prestamistas aplican una tasa de interés diario sobre el saldo negativo de los deudores: si el descubierto es sin acuerdo o excede el límite pactado, los guarismos se tornan aún más altos y suelen llevar a la quiebra a familias y la destrucción de emprendimientos privados.

La mora crónica en las tarjetas de crédito en Argentina ya llegó a un récord: la morosidad ya supera el 9% en el sistema bancario y trepa hasta un 24,6% en entidades no financieras (fintech). Es el más alto desde 2009, cuando la economía mundial se congelara por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. La mora crónica en las tarjetas de crédito en Argentina ya llegó a un récord: la morosidad ya supera el 9% en el sistema bancario y trepa hasta un 24,6% en entidades no financieras (fintech). Es el más alto desde 2009, cuando la economía mundial se congelara por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos.

Concretamente, los “rulos de deuda” se vuelven un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Los saldos en dólares tienen una financiación diferenciada (aproximadamente el 10% anual) pero siempre existe el riesgo de un devaluación que resulte demoledora.

Seguir leyendo

image

Estamos lejos de una “nueva convertibilidad”

El plan desinflacionario de Javier Milei tiene al menos 4 veces más inflación de la que tenía la convertibilidad durante sus 2 primeros años.

La Libertad Avanza no ha logrado estabilizar la economía porque la inflación crece desde hace 8 meses y las tasas del 3% mensual de la actualidad duplican a las de mediados de 2025.

image

La Fundación Libertad y Progreso y Analytica estimaron un 2,8% de incremento en los precios para el pasado mes de febrero, mientras que C&T y Equilibra proyectaron 2,9%. De mantenerse la dinámica, el 2026 cerrará con una inflación superior al 40%, mucho más alta que la de 2025 (31,5%). La Fundación Libertad y Progreso y Analytica estimaron un 2,8% de incremento en los precios para el pasado mes de febrero, mientras que C&T y Equilibra proyectaron 2,9%. De mantenerse la dinámica, el 2026 cerrará con una inflación superior al 40%, mucho más alta que la de 2025 (31,5%).

Un final archiconocido

Cuando es más negocio colocar el dinero a préstamo que llevarlo a la producción las cosas terminan mal en Argentina.

-la “inflación cero” de José Gelbard terminó en el “Rodrigazo”.

-la “tablita de José Alfredo Martínez de Hoz nos llevó a la devaluación de Lorenzo Sigaut.

-el Plan Austral y Plan Primavera de Raúl Alfonsín derivaron en la hiperinflación de 1989.

-el dólar a $3 de Cristina Kirchner despareció tras su victoria de 2011: apareció el blue y comenzaron a distanciarse las cotizaciones.

-los $ 17 por cada unidad de moneda norteamericana que tuvo Mauricio Macri hasta 2017 nos llevó a una megadevaluación ($ 60 por cada dólar).

-en 2026, el atraso cambiario nos marca la “crónica de un desastre” tan anunciado como imposible de frenar.

image
Carry trade en Argentina: pan para hoy, hambre para mañana

Carry trade en Argentina: pan para hoy, hambre para mañana

En todos los casos, las señales de alerta detectadas eran las mismas: caída de la actividad económica interna; deterioro de la balanza comercial por más importaciones; masivos viajes de compatriotas al exterior antes de la implosión. En todos los casos, las señales de alerta detectadas eran las mismas: caída de la actividad económica interna; deterioro de la balanza comercial por más importaciones; masivos viajes de compatriotas al exterior antes de la implosión.

Todo ocurría bajo la anestesia de un “verde” tan barato que le permite decir a Milei: “hemos triplicado el valor de los salarios en dólares”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028277566126387604&partner=&hide_thread=false

Luis Caputo se aferra a lo que conoce: “la bicicleta”

Si uno pone a un ministro mesadinerista obtiene un fenomenal negocio para el sector financiero en detrimento de la economía real.

Concretamente, el "carry trade" (pasar los dólares a pesos, colocar los pesos a altas tasas de interés y luego recomprar los verdes) no es tan normal en otros países.

Sin embargo, a esta altura, la maniobra envía señales inequívocas desde los bancos internacionales. Se trata de ese haz de luz que se filtra en la madrugada por las cortinas anunciando que llegó el “final de la fiesta”. Los grandes bancos que operan en Wall Street ya recomienda sin tapujos retirarse de Argentina porque desconfían de la capacidad de pago del país. Sin embargo, a esta altura, la maniobra envía señales inequívocas desde los bancos internacionales. Se trata de ese haz de luz que se filtra en la madrugada por las cortinas anunciando que llegó el “final de la fiesta”. Los grandes bancos que operan en Wall Street ya recomienda sin tapujos retirarse de Argentina porque desconfían de la capacidad de pago del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2030368531166937198&partner=&hide_thread=false

Se trata de 6 gigantes: City Group, JP Morgan Chase, Bank of America, Barclays y Wells Fargo

En todos los casos, relataron lo obvio; las reservas netas de Argentina no solamente son negativas (entre US$ 13,000 millones y US$ 15.000 millones en rojo) sino que los guarismos son aún peores que en diciembre de 2023 (US$ 11.000 millones). En todos los casos, relataron lo obvio; las reservas netas de Argentina no solamente son negativas (entre US$ 13,000 millones y US$ 15.000 millones en rojo) sino que los guarismos son aún peores que en diciembre de 2023 (US$ 11.000 millones).

Con este tipo de cambio por debajo de los $ 1.500 por dólar el campo va a liquidar lo indispensable a pesar de cosechas récord de oleginosas (47 millones de toneladas de soja y 58 millones de toneladas de maíz). También serán históricos los números del trigo.

image

“Qué pena, la joda se termina” mascullan los capitales golondrinas mientras preparan sus alas para un largo regreso al Norte tras el “veranito” de Argentina.

La tasa en dólares que consiguen los inversores a nivel anual es obtenida en nuestro país a nivel mensual: es veces más rentable la especulación en Buenos Aires, siempre y cuando alguien desde la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda grite como un “líbero” de los equipos de César Luis Menotti: “salimosssssss”. La tasa en dólares que consiguen los inversores a nivel anual es obtenida en nuestro país a nivel mensual: es veces más rentable la especulación en Buenos Aires, siempre y cuando alguien desde la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda grite como un “líbero” de los equipos de César Luis Menotti: “salimosssssss”.

Los libertarios siguen ajenos a todo, como ocurriera con Isabel Perón, los dictadores militares, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, CFK y Mauricio Macri.

¿Fin de época?

Las obsesiones de Javier y Karina Milei han ido mutando. De a poco, el Jefe de Estado hablan cada vez menos de economía y su administración se ocupan más de la justicia y la designación de magistrados.

Para el ministro Luis Caputo el futuro es más previsible: “Palacio de Hacienda, dólar bajo, carry trade, estallido, playas de Brasil”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES