Tasa de interés por descubierto y saldo de tarjeta quintuplica la tasa que paga un plazo fijo

La Fundación Libertad y Progreso y Analytica estimaron un 2,8% de incremento en los precios para el pasado mes de febrero, mientras que C&T y Equilibra proyectaron 2,9%. De mantenerse la dinámica, el 2026 cerrará con una inflación superior al 40%, mucho más alta que la de 2025 (31,5%). La Fundación Libertad y Progreso y Analytica estimaron un 2,8% de incremento en los precios para el pasado mes de febrero, mientras que C&T y Equilibra proyectaron 2,9%. De mantenerse la dinámica, el 2026 cerrará con una inflación superior al 40%, mucho más alta que la de 2025 (31,5%).

Un final archiconocido

Cuando es más negocio colocar el dinero a préstamo que llevarlo a la producción las cosas terminan mal en Argentina.

-la “inflación cero” de José Gelbard terminó en el “Rodrigazo”.

-la “tablita de José Alfredo Martínez de Hoz nos llevó a la devaluación de Lorenzo Sigaut.

-el Plan Austral y Plan Primavera de Raúl Alfonsín derivaron en la hiperinflación de 1989.

-el dólar a $3 de Cristina Kirchner despareció tras su victoria de 2011: apareció el blue y comenzaron a distanciarse las cotizaciones.

-los $ 17 por cada unidad de moneda norteamericana que tuvo Mauricio Macri hasta 2017 nos llevó a una megadevaluación ($ 60 por cada dólar).

-en 2026, el atraso cambiario nos marca la “crónica de un desastre” tan anunciado como imposible de frenar.

image Carry trade en Argentina: pan para hoy, hambre para mañana

En todos los casos, las señales de alerta detectadas eran las mismas: caída de la actividad económica interna; deterioro de la balanza comercial por más importaciones; masivos viajes de compatriotas al exterior antes de la implosión. En todos los casos, las señales de alerta detectadas eran las mismas: caída de la actividad económica interna; deterioro de la balanza comercial por más importaciones; masivos viajes de compatriotas al exterior antes de la implosión.

Todo ocurría bajo la anestesia de un “verde” tan barato que le permite decir a Milei: “hemos triplicado el valor de los salarios en dólares”.

"Hemos TRIPLICADO los salarios. Qué fiesta se haría Milton Friedman con ustedes, cavernícolas"



Los sueldos DE TU HERMANA y de ADORNI se multiplicaron, mentiroso hijo de puta pic.twitter.com/lm0WPnBbjc — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 2, 2026

Luis Caputo se aferra a lo que conoce: “la bicicleta”

Si uno pone a un ministro mesadinerista obtiene un fenomenal negocio para el sector financiero en detrimento de la economía real.

Concretamente, el "carry trade" (pasar los dólares a pesos, colocar los pesos a altas tasas de interés y luego recomprar los verdes) no es tan normal en otros países.

Sin embargo, a esta altura, la maniobra envía señales inequívocas desde los bancos internacionales. Se trata de ese haz de luz que se filtra en la madrugada por las cortinas anunciando que llegó el “final de la fiesta”. Los grandes bancos que operan en Wall Street ya recomienda sin tapujos retirarse de Argentina porque desconfían de la capacidad de pago del país. Sin embargo, a esta altura, la maniobra envía señales inequívocas desde los bancos internacionales. Se trata de ese haz de luz que se filtra en la madrugada por las cortinas anunciando que llegó el “final de la fiesta”. Los grandes bancos que operan en Wall Street ya recomienda sin tapujos retirarse de Argentina porque desconfían de la capacidad de pago del país.

El milagro libertario se perdió en la Casa Rosada: bancos de Wall Street recomiendan salir de

Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago.



1 dólar cuesta 1415 pesos.

Antes del loco 1 dólar costaba 333 pesos. pic.twitter.com/Rfyx9rlee8 — Guillem #FreePalestine (@GuillemCristo) March 7, 2026

Se trata de 6 gigantes: City Group, JP Morgan Chase, Bank of America, Barclays y Wells Fargo

En todos los casos, relataron lo obvio; las reservas netas de Argentina no solamente son negativas (entre US$ 13,000 millones y US$ 15.000 millones en rojo) sino que los guarismos son aún peores que en diciembre de 2023 (US$ 11.000 millones). En todos los casos, relataron lo obvio; las reservas netas de Argentina no solamente son negativas (entre US$ 13,000 millones y US$ 15.000 millones en rojo) sino que los guarismos son aún peores que en diciembre de 2023 (US$ 11.000 millones).

Con este tipo de cambio por debajo de los $ 1.500 por dólar el campo va a liquidar lo indispensable a pesar de cosechas récord de oleginosas (47 millones de toneladas de soja y 58 millones de toneladas de maíz). También serán históricos los números del trigo.

“Qué pena, la joda se termina” mascullan los capitales golondrinas mientras preparan sus alas para un largo regreso al Norte tras el “veranito” de Argentina.

La tasa en dólares que consiguen los inversores a nivel anual es obtenida en nuestro país a nivel mensual: es veces más rentable la especulación en Buenos Aires, siempre y cuando alguien desde la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda grite como un “líbero” de los equipos de César Luis Menotti: “salimosssssss”. La tasa en dólares que consiguen los inversores a nivel anual es obtenida en nuestro país a nivel mensual: es veces más rentable la especulación en Buenos Aires, siempre y cuando alguien desde la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda grite como un “líbero” de los equipos de César Luis Menotti: “salimosssssss”.

Los libertarios siguen ajenos a todo, como ocurriera con Isabel Perón, los dictadores militares, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, CFK y Mauricio Macri.

¿Fin de época?

Las obsesiones de Javier y Karina Milei han ido mutando. De a poco, el Jefe de Estado hablan cada vez menos de economía y su administración se ocupan más de la justicia y la designación de magistrados.

Para el ministro Luis Caputo el futuro es más previsible: “Palacio de Hacienda, dólar bajo, carry trade, estallido, playas de Brasil”.