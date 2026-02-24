Mercado Libre obtuvo ingresos por US$8.800 millones en el último trimestre de 2025

Este tipo de estrategias implican costos operativos adicionales —particularmente en logística y financiamiento— que pueden comprimir los márgenes de ganancia en el corto plazo, una realidad que se reflejó en el menor rendimiento del beneficio neto frente a las proyecciones de mercado.

Aumentaron las ventas pero cayeron las acciones

Pese al fuerte incremento en ventas, las ganancias netas del cuarto trimestre quedaron por debajo de lo esperado, con un resultado de aproximadamente US$559 millones, inferior a las proyecciones de los analistas y afectado por mayores inversiones en áreas clave del negocio.

Este resultado menor a lo proyectado hizo que las acciones de la empresa cayesen hasta 5% en el aftermarket.

La compresión de márgenes responde al enfoque de la empresa en priorizar la captación de mercado antes que la rentabilidad inmediata, una estrategia común en plataformas con grandes economías de escala, según publicó Bloomberg Línea.

Los ejecutivos de MercadoLibre destacaron que estas inversiones —en logística, crédito, expansión de envíos gratuitos y ventas directas— están diseñadas para posicionar a la compañía en la vanguardia de la transformación digital del comercio y las finanzas en la región, aún cuando ello implique sacrificar márgenes temporales.

Fintech y pagos digitales

La unidad de fintech, Mercado Pago, también mostró un desempeño destacado, con un aumento significativo en el volumen total de pagos procesados y un incremento de usuarios activos que superó los 78 millones al cierre de 2025. Este segmento ganó relevancia como motor de retención y monetización, reforzando la propuesta de valor integrada de la plataforma.

Este avance de Mercado Pago no solo impulsa el uso de billeteras digitales y soluciones de crédito, sino que también ayuda a diversificar las fuentes de ingresos de la empresa, reduciendo su exposición exclusiva a las ventas del marketplace tradicional.

A medida que Mercado Libre mira hacia 2026, el equilibrio entre crecimiento de ventas, rentabilidad y consolidación de su ecosistema —especialmente en servicios financieros— será clave para entender su impacto tanto en los mercados donde opera como en las estrategias de inversión de sus accionistas.

