Los clubes, rehenes entre la pleitesía a la AFA y la bronca de sus hinchas

La estrategia fue parar el fútbol. La AFA su ideóloga y los clubes sus laderos. En la reunión de AFA, todos levantaron la mano y estuvieron de acuerdo. En las redes sociales, algunos equipos expresaron su apoyo y solidaridad a los investigados -como Boca, San Lorenzo o Atlético Tucumán; otros no y eligieron el perfil bajo -como River o Racing-, pero su mano alzada en la reunión estuvo.

Los hinchas, rehenes de la dirigencia; los clubes, rehenes de la AFA

Aunque intenten pasar desapercibidos, los hinchas se dan cuenta. Lo ven, lo entienden, y por eso reclaman. ¿Por qué van a parar el fútbol? ¿Cómo afecta la investigación de ARCA a Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, que se supone debían enfrentarse el 5 de marzo por la fecha 9 del Torneo Apertura? ¿Cuál es la relación que existe entre Pablo Toviggino, citado a indagatoria por la Justicia, y los hinchas del Granate que no podrán alentar a su equipo ante Riestra en el Estadio Ciudad de Lanús, por la fecha 9 del Torneo Apertura?

La pleitesía a Chiqui Tapia cuesta caro. No es la primera vez que los hinchas expresan la bronca acumulada por el ejercicio de la dirigencia de sus clubes en evidente apoyo a la AFA y en lo que, consideran, atenta contra la salud del fútbol argentino y de los colores de su vida.

"Tapia con Moretti nos arruinó a nosotros. Es una mafia. Como están dolidos porque están los juicios,, todos los pelot*dos hacen el paro", dijo un hincha de San Lorenzo en la antesala del partido entre el Ciclón y la Gloria.

La sensación compartida en los hinchas es que existe, cada vez más, una brecha entre ellos y quienes conducen los destinos de su club. Mientras a la AFA le levantan la mano en reuniones protocolares, en los estadios las tribunas gritan a contramano: "Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón". Una contradicción inobjetable.

El rol de los clubes: ¿Asociaciones Civiles o SAD?

Una teoría circula en el clamor futbolero: los clubes, asociaciones civiles que defienden su condición como tales, se comportan como Sociedades Anónimas; como empresas que no se manejan en función de la voluntad popular sino a merced de otra cosa.

Los clubes, al mismo tiempo, bien podrían esgrimir su argumento: no levantar la mano a la AFA podría ser demasiado perjudicial. A la vista está, alcanza con preguntarle a Estudiantes de La Plata sino.

El Pincha es un caso excepcional en el territorio nacional, habida cuenta de que a pesar de todo es uno de los equipos más ganadores de los últimos años en el fútbol argentino.

Pero el resto de los clubes, mientras tanto, se mueven como rehenes. En el lodo, caminar libremente es cada vez más complicado. La pleitesía puede costar caro. El hincha ve lo evidente. Y está muy molesto.

