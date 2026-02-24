Uber lanzó la "Línea U" y el boleto de subte ya tiene competencia

¿Cómo podés usar Uber para moverte por la ciudad pagando menos?

El funcionamiento es sencillo pero tiene sus "mañas" geográficas. El servicio solo se activa cuando la aplicación detecta que el usuario está en las inmediaciones de nodos de transporte neurálgicos. La idea es "alimentar" el sistema público, no reemplazarlo. Es la solución para el que se baja en Retiro, Constitución o en cualquier boca de subte y todavía tiene un trecho para llegar a la oficina o a casa. Desde la compañía aseguran que esta campaña refleja una visión de movilidad "integrada y flexible".