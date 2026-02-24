VIAJES POR DOS MANGOS
Uber lanzó la "Línea U" y el boleto de subte ya tiene competencia
El compromiso que muestra Uber con esta iniciativa pone blanco sobre negro la crisis de movilidad en Buenos Aires.
¿Qué es la Línea U de Uber y por qué cuesta lo mismo que el subte?
La estrategia es tan agresiva como efectiva. Desde el 23 de febrero y hasta el 11 de marzo, la aplicación habilitó una opción que permite realizar trayectos cortos, conectando estaciones de tren o subte con el destino final del pasajero, pagando exactamente lo mismo que un viaje en la red de subterráneos. Por el precio de un ticket de transporte público, ahora te subís a un auto con aire acondicionado para evitar esas diez cuadras eternas bajo el sol o la lluvia.
Los cráneos de marketing de la empresa detectaron que el gran drama del usuario no es el viaje largo, sino el "tramo final". Ese trasbordo que te obliga a caminar o esperar un colectivo que no viene nunca. Con la Línea U, buscan posicionarse no como un lujo, sino como el complemento ideal para el laburante que ya viene golpeado por los aumentos constantes en los servicios regulados.
¿Cómo podés usar Uber para moverte por la ciudad pagando menos?
El funcionamiento es sencillo pero tiene sus "mañas" geográficas. El servicio solo se activa cuando la aplicación detecta que el usuario está en las inmediaciones de nodos de transporte neurálgicos. La idea es "alimentar" el sistema público, no reemplazarlo. Es la solución para el que se baja en Retiro, Constitución o en cualquier boca de subte y todavía tiene un trecho para llegar a la oficina o a casa. Desde la compañía aseguran que esta campaña refleja una visión de movilidad "integrada y flexible".
El compromiso que muestra la plataforma con esta iniciativa pone blanco sobre negro la crisis de movilidad en Buenos Aires. Mientras el transporte público tradicional sufre ajustes y frecuencias que dejan mucho que desear, las aplicaciones de transporte privado muerden el mercado con promociones que parecen salidas de otra época.
