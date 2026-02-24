"Andate a ca...": Hijas de Maradona estallan contra Mauricio Macri por esto

“No sabés leer y fuiste presidente Mauricio Macri. Después llama a mi mamá para pedir perdón. Andate a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato... Fin”, publicó Giannina en su cuenta de Instagram.

La hija de Diego tomó como referencia una frase que dijo su padre luego de que Macri fuera electo Presidente de Argentina: “Voy a decir una sola cosa: yo tengo 2° año Comercial y leo mejor que Macri. Rianse muchachos, ¡no sabe leer y es presidente de la nación”.

“Les pido mil disculpas a sus hijos por mis dichos pero siento y pienso igual que mi papá", agregó Giannina. "La gente que no tuvo los huevos bien ubicados para decirle a mi papá lo que sentía en la cara o lo que le parecía, ya está, tiempo vencido mostró. Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa, rey”.

Dalma Maradona no se quedó atrás

Por su parte, Dalma, la hija mayor del Diez, escribió en Instagram: "Me pregunto cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, en cada oportunidad que tenga siga hablando horrible”.

“Yo a diferencia de él y por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal de mi papá ahora y cuando lo tenía en frente se le fruncía el culo! Obvio que cada uno puede opinar de lo que quiera pero me da bastante risa de parte de quien viene!”, continuó.

Dalma también escribió: “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”.

Mauricio Macri Las redes sociales explotaron por los dichos de Macri sobre Maradona. Foto: Captura de video X 24/02/2026

Vea aquí el video de Mauricio Macri hablando sobre Diego Maradona

¿Qué dijo Macri sobre Maradona?

Al ser consultado por su relación con Diego Armando Maradona, lo primero que contó Macri fue: "Cuando llegué a presidente de Boca, él estaba ahí en Boca. Fue tremendo. Fue un padecimiento. Él erró cinco penales consecutivos, cinco. Si yo llegaba a haber apostado cien punds (libras esterlinas) en la bolsa de Londres a él iba a errar cinco penales, yo creo que hubiese ganado cien millones de pounds, porque las probabilidades eran millones a uno (...) Claro, el tipo estaba tan mal en lo personal y con sus adicciones, que no podía patear ni siquiera un penal".

También contó por qué no dejó a Maradona ser entrenador de Boca, un deseo que el ídolo tenía cuando se fue Veira. "La pasé mal porque le tuve que decir que no (...) no estaba en condiciones".

Y explicó: "Eso la verdad que fue muy traumático. Igual yo nunca me enojé, porque, uno que vivió esta dosis de lo que es la popularidad, la fama, todo eso, él fue tratado como un Dios en el mundo. Entonces era imposible que él no tuviese esas actitudes, porque el estímulo que recibía. En las discusiones me dijo: 'Lo que vos no entendés es que yo estoy entre Dios y los hombres, en el medio'. Pero porque todo el mundo lo trataba así: los reyes, los presidentes, el papa".

Pese a esto, Macri aseguró que Maradona también era su "ídolo".

"Yo moría por él. Estaba enfrente a él y yo estaba poniendo cara de serio porque por dentro quería abrazarlo, quería sacarme 28 fotos más y tenía que hacer el papel, porque quería que se respeten las reglas. Obviamente eso me llevó a un conflicto con él, pero finalmente confirmé algo muy importante, que es parte de las cosas que enseño en la facultad, que me divierte mucho la parte de enseñar, que hay que hacer lo correcto, no lo conveniente", contó Macri.

