Real Madrid y Liverpool estudian un intercambio que involucra a dos de sus figuras

En la derecha, Salah continúa siendo determinante, pero el egipcio ya no tiene la explosividad de temporadas anteriores. Además, su relación con el entrenador vivió momentos de tensión que incluso alimentaron rumores de salida en el pasado mercado. Aunque finalmente se quedó, el contexto obliga al club a pensar en variantes y recambio natural para esa banda.

En ese escenario, Rodrygo encaja. Puede jugar por derecha, perfilarse hacia dentro para rematar, pero también ocupar el sector izquierdo y ofrecer profundidad. Su versatilidad le permitiría alternar con Salah o cubrir ambos flancos según el rival y el planteo.

La incógnita es si el Liverpool estaría dispuesto a desprenderse de un mediocampista clave como Dominik Szoboszlai, cuyo despliegue, llegada desde segunda línea y golpeo de media distancia son piezas importantes en el esquema de Slot. Además, el equipo cuenta con recambio en esa zona con Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch y Curtis Jones. El debate ya está instalado: desequilibrio por banda a cambio de creatividad interior.

El Madrid aún busca a sus nuevos Modri y Kroos

En el Santiago Bernabéu todavía se habla, en voz baja, de Luka Modric y Toni Kroos. No solo por lo que significaron en títulos, sino por el equilibrio táctico que le daban al equipo: pausa, lectura, control del ritmo y jerarquía en momentos decisivos. Incluso desde la propia dirigencia se filtró en medios españoles que el recambio en esa zona no terminó de consolidarse como se esperaba, algo que en Urgente24 ya señalamos al analizar el fallido intento de reconstrucción del mediocampo blanco.

El club apostó por juventud, energía y dinámica, pero perdió fineza en la gestión del partido. En ese contexto, Dominik Szoboszlai aparece como un perfil interesante: llegada desde segunda línea, golpeo potente de media distancia y capacidad para jugar tanto en un interior ofensivo como en un esquema más flexible. No es Modric ni Kroos, pero ofrece una combinación de físico y técnica que el actual plantel no tiene de forma natural.

El posible intercambio también revive un antecedente que no pasa inadvertido: en su momento, el nombre de Jude Bellingham llegó a sonar en la órbita del Liverpool antes y después de su desembarco definitivo en el Real Madrid. Ese cruce previo entre ambos mercados demuestra que las conversaciones indirectas existen y que las relaciones entre clubes de este calibre rara vez son casuales.

Así, el debate ya no es solo un rumor de prensa. Es una ecuación deportiva. El Liverpool necesita extremos con desequilibrio inmediato; el Madrid, un mediocampista que devuelva jerarquía y control. Si el trueque es real o no, lo dirá el mercado. Pero el encaje, al menos sobre el papel, existe.

