Argentina tiene un boom de fintech y hay una en particular que supo destronar a todas y quedarse en lo más alto. Esta billetera virtual está pagando más dinero que otras como Mercado Pago o Ualá, siendo muy elegida por los usuarios.
DINERO
La nueva billetera virtual que paga mucho más en Argentina y todos eligen
Una nueva billetera virtual está pagando mucho más por ingresar dinero en cuenta. En Argentina ya muchos la están eligiendo.
Hoy en día muchos usuarios eligen una billetera virtual, o varias, por el simple hecho de la TNA. Esto significa que si ingresás dinero en esta app, la misma va a rendir sola día a día generando más plata que podés usar para pagos u ahorro. Por esa razón hay una aplicación que está arrasando en el país.
La nueva billetera virtual que paga más en Argentina
Si bien a la hora de hablar de billeteras virtuales nos imaginamos a Mercado Pago, Naranja X, Ualá u otras, la realidad es que hay una que es bastante desconocida y está arrasando. Hoy la que más conviene es la llamada Taca Taca, que lideraba con 43,8% y ahora está en 39,7%. Si bien bajó bastante su TNA, sigue estando en lo más alto.
Ahora también hay que destacar a los bancos que ofrecen cuentas remuneradas como casi todos hoy en día en el país. Supervielle alcanzó un 31% y está empatado con Mercado Pago, pero no dejan de estar detrás de Fiwind o Carrefour Banco. Esta última sorprende por su alto porcentaje de TNA.
Prex ocupa el cuarto lugar antes de Mercado Pago, con una tasa de 31,39%. Si bien los números se van moviendo semana tras semana, ya hace bastante que Naranja X o las apps más tradicionales quedaron muy atrás de otras competidoras. Ualá, que era una de las más elegidas, cayó al último puesto con un 23%.
En tiempos donde el dinero no rinde y muchas familias no llegan a fin de mes, tener una billetera virtual que ofrece este tipo de remuneraciones es importante. Por esa razón los usuarios eligen más por la TNA que por los beneficios que estas pueden ofrecer.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
El outlet que liquida ropa de marca a precios increíbles