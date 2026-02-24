urgente24
La nueva billetera virtual que paga mucho más en Argentina y todos eligen

Una nueva billetera virtual está pagando mucho más por ingresar dinero en cuenta. En Argentina ya muchos la están eligiendo.

24 de febrero de 2026 - 13:59
Esta billetera virtual rinde más que cualquier otra en Argentina.

Hoy en día muchos usuarios eligen una billetera virtual, o varias, por el simple hecho de la TNA. Esto significa que si ingresás dinero en esta app, la misma va a rendir sola día a día generando más plata que podés usar para pagos u ahorro. Por esa razón hay una aplicación que está arrasando en el país.

image
La billetera virtual que arrasa con su rendimiento.

La nueva billetera virtual que paga más en Argentina

Si bien a la hora de hablar de billeteras virtuales nos imaginamos a Mercado Pago, Naranja X, Ualá u otras, la realidad es que hay una que es bastante desconocida y está arrasando. Hoy la que más conviene es la llamada Taca Taca, que lideraba con 43,8% y ahora está en 39,7%. Si bien bajó bastante su TNA, sigue estando en lo más alto.

Ahora también hay que destacar a los bancos que ofrecen cuentas remuneradas como casi todos hoy en día en el país. Supervielle alcanzó un 31% y está empatado con Mercado Pago, pero no dejan de estar detrás de Fiwind o Carrefour Banco. Esta última sorprende por su alto porcentaje de TNA.

Prex ocupa el cuarto lugar antes de Mercado Pago, con una tasa de 31,39%. Si bien los números se van moviendo semana tras semana, ya hace bastante que Naranja X o las apps más tradicionales quedaron muy atrás de otras competidoras. Ualá, que era una de las más elegidas, cayó al último puesto con un 23%.

En tiempos donde el dinero no rinde y muchas familias no llegan a fin de mes, tener una billetera virtual que ofrece este tipo de remuneraciones es importante. Por esa razón los usuarios eligen más por la TNA que por los beneficios que estas pueden ofrecer.

