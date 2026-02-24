La nueva billetera virtual que paga mucho más en Argentina y todos eligen

image La billetera virtual que arrasa con su rendimiento.

La nueva billetera virtual que paga más en Argentina

Si bien a la hora de hablar de billeteras virtuales nos imaginamos a Mercado Pago, Naranja X, Ualá u otras, la realidad es que hay una que es bastante desconocida y está arrasando. Hoy la que más conviene es la llamada Taca Taca, que lideraba con 43,8% y ahora está en 39,7%. Si bien bajó bastante su TNA, sigue estando en lo más alto.