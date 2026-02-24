Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Shein es una plataforma reconocida en todo el mundo pero por primera vez se le pudo poner cara a su fundador, Xu Yangtian. También conocido como Chris Xu. Este se dejó ver el pasado martes en un evento organizado por el Gobierno de Guangdong, en China, y destacó varios puntos.
El fundador de Shein siempre fue un misterio y la realidad es que su empresa se hizo masiva sin la necesidad de poner el rostro, al contrario de lo que ocurre en otras multinacionales que tienen fuerte presencia en el mundo. Sin embargo, la aparición de Xu Yangtian marcó un antes y un después.
El fundador de Shein se mostró de forma estratégica
Yangtian agradeció fuertemente el apoyo del Partido Comunista y también de la provincia regional, quienes fueron la clave del crecimiento de Shein. La misma echó raíces en la provincia de Guangdong, en el sur de China. Su aparición repentina no fue casualidad.
Si bien hoy en día Shein tiene un éxito rotundo como plataforma online en todo el mundo, varios países de Europa quieren bajarla a como de lugar y la misma se enfrenta a desafíos muy grandes. Además de ser una propulsora del denominado 'fast fashion' o moda rápida y desechable, también hay denuncias en su contra por vender muñecas sexuales con apariencia infantil. Todo el discurso de su fundador y las raíces de la empresa pueden ser tranquilamente un lavado de imagen.
“Guangdong es donde Shein tiene sus raíces y también donde comenzó nuestra lucha. Estamos seguros de que, gracias al desarrollo de alta calidad de Guangdong, Shein, junto con esta dinámica tierra, puede convertir el concepto "Hecho en Guangdong" en el estándar global de la industria de la moda”, afirmó Xu, dando todo el mérito a los inicios de la compañía.
Lo cierto es que para introducirse en el mercado internacional, Shein tuvo que "deschinarizarse". Esto enfureció completamente a los reguladores de Beijing, pero la realidad es que el éxito de la compañía está a la vista.
El éxito de Shein
"Los logros de Shein hoy no habrían sido posibles sin la atenta guía del comité del partido provincial de Guangdong y del gobierno provincial", dijo su fundador. Sin embargo, siguen presentando varios problemas ligados a la mano de obra, el 'fast fashion' y también otros escándalos.
Hoy en día la firma busca cotizar sus acciones en el extranjero y si bien primero optó por el lado de Nueva York, se movió hacia Londres. Sin embargo, allí no encontraron el visto bueno de los reguladores de Reino Unido porque grupos de derechos humanos sostienen que China emplea mano de obra forzada.
