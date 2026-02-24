Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Lo cierto es que para introducirse en el mercado internacional, Shein tuvo que "deschinarizarse". Esto enfureció completamente a los reguladores de Beijing, pero la realidad es que el éxito de la compañía está a la vista.

El éxito de Shein

"Los logros de Shein hoy no habrían sido posibles sin la atenta guía del comité del partido provincial de Guangdong y del gobierno provincial", dijo su fundador. Sin embargo, siguen presentando varios problemas ligados a la mano de obra, el 'fast fashion' y también otros escándalos.

Hoy en día la firma busca cotizar sus acciones en el extranjero y si bien primero optó por el lado de Nueva York, se movió hacia Londres. Sin embargo, allí no encontraron el visto bueno de los reguladores de Reino Unido porque grupos de derechos humanos sostienen que China emplea mano de obra forzada.

