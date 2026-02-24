urgente24
Lamborghini (Volkswagen) frena en seco sus autos eléctricos por falta de demanda

La automotriz italiana Lamborghini anunció la suspensión de sus proyectos de autos eléctricos por el desinterés de los consumidores.

24 de febrero de 2026 - 13:18
Fuerte cambio en el mercado de lujo. 

La compañía, subsidiaria del Volkswagen Group, pausó los desarrollos de superdeportivos eléctricos ante un interés de “casi cero” unidades, según admitió Winkelmann. El segmento, que no se destaca por el volumen de ventas sino por los amplios márgenes, no captó la atención del mercado eléctrico que además acumula un desplome generalizado en otras categorías más económicas.

El impacto más importante del anuncio se dio en el proyecto del Lamborghini Lanzador. Ese vehículo, que saldrá a la luz en 2029, iba a ser 100% eléctrico y el más potente jamás fabricado por la compañía con más de 1.300 caballos de vapor.

Sin embargo, el cambio de rumbo decidido por el directorio pasó al Lanzador a un esquema híbrido, acorde a las demandas actuales. Algo que revela el impacto del entusiasmo exagerado por los eléctricos incluso en segmentos alejados del generalísimo.

Invertir fuertemente en el desarrollo de vehículos eléctricos completos cuando el mercado y la base de clientes no están preparados sería un pasatiempo costoso y financieramente irresponsable hacia los accionistas, los clientes y hacia nuestros empleados y sus familias, admitió el ejecutivo.

Lamborghini 2P
Freno a los eléctricos en Lamborghini.

Autos eléctricos, no tan rápido

Respecto a la decisión de Lamborghini, la misma está enmarcada en una tendencia del mercado a desacelerar la apuesta por la transición hacia el 100% eléctrico. Con una demanda no tan grande como la esperada, los conglomerados de fabricantes tuvieron que dar marcha atrás tras intentar acoplarse al ritmo que China intentó imponer en base a su caso local.

Si bien la demanda por coches electrificados (incluyendo híbridos) aumentó durante el 2025 en un 20%, las previsiones del mercado fueron mucho mayores a las reales. Algo que impactó en inicios del 2026, con marcas importantes del rubro eléctrico como BYD viendo una importante caída en sus ventas (en torno al 30% en enero).

El panorama, según especialistas del sector, parece presentar una transición más lenta, con mejor aceptación de los coches híbridos. Esas configuraciones son capaces de atender el ahorro de combustible buscado con el sistema eléctrico, sosteniendo e incluso aumentando la autonomía que brinda el motor térmico.

Según proyecciones recientes, la tendencia trasladará el interés por los vehículos electrificados hacia mercado emergentes. Esto iniciará una carrera hacia costos menores, para empezar a abandonar el sistema 100% térmico de manera progresiva.

Lamborghini Lanzador P
Lamborghini Lanzador.

Lamborghini en el mundo

Durante 2025, la marca italiana y rival tradicional de Ferrari logró vender 10.747 unidades en todo el mundo. Con especial presencia en Europa y Medio Oriente, se trató del quinto año consecutivo con ventas récord.

Casualmente, el Lamborghini Urus Híbrido fue el modelo más vendido del año por la marc. Se trata de un SUV enchufable, seguido de cerca por el Revuelto, un híbrido con motor V12 de más de 1.000 CV.

