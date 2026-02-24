Lamborghini (Volkswagen) frena en seco sus autos eléctricos por falta de demanda

Lamborghini 2P Freno a los eléctricos en Lamborghini.

Autos eléctricos, no tan rápido

Respecto a la decisión de Lamborghini, la misma está enmarcada en una tendencia del mercado a desacelerar la apuesta por la transición hacia el 100% eléctrico. Con una demanda no tan grande como la esperada, los conglomerados de fabricantes tuvieron que dar marcha atrás tras intentar acoplarse al ritmo que China intentó imponer en base a su caso local.

Si bien la demanda por coches electrificados (incluyendo híbridos) aumentó durante el 2025 en un 20%, las previsiones del mercado fueron mucho mayores a las reales. Algo que impactó en inicios del 2026, con marcas importantes del rubro eléctrico como BYD viendo una importante caída en sus ventas (en torno al 30% en enero).

El panorama, según especialistas del sector, parece presentar una transición más lenta, con mejor aceptación de los coches híbridos. Esas configuraciones son capaces de atender el ahorro de combustible buscado con el sistema eléctrico, sosteniendo e incluso aumentando la autonomía que brinda el motor térmico.

Según proyecciones recientes, la tendencia trasladará el interés por los vehículos electrificados hacia mercado emergentes. Esto iniciará una carrera hacia costos menores, para empezar a abandonar el sistema 100% térmico de manera progresiva.

Lamborghini Lanzador P Lamborghini Lanzador.

Lamborghini en el mundo

Durante 2025, la marca italiana y rival tradicional de Ferrari logró vender 10.747 unidades en todo el mundo. Con especial presencia en Europa y Medio Oriente, se trató del quinto año consecutivo con ventas récord.

Casualmente, el Lamborghini Urus Híbrido fue el modelo más vendido del año por la marc. Se trata de un SUV enchufable, seguido de cerca por el Revuelto, un híbrido con motor V12 de más de 1.000 CV.

Más noticias en Urgente24:

Volvió a caer la confianza en el gobierno de Javier Milei y sigue por debajo de Néstor Kirchner

El Banco Central y un nuevo tope al interés de las tarjetas no bancarias

Inédito: Los clubes paran en defensa de AFA y no habrá partidos por 4 días