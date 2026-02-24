Lamborghini (Volkswagen) frena en seco sus autos eléctricos por falta de demanda

La marca italiana de autos superdeportivos Lamborghini frenó de manera inmediata los proyectos de vehículos eléctricos que tenía previstos sumar a su cartera en los próximos años. La decisión, confirmada por el CEO Stefan Winkelmann, se activó luego de registrar una fuerte caída en la demanda de esos coches en los últimos meses.
La automotriz italiana Lamborghini anunció la suspensión de sus proyectos de autos eléctricos por el desinterés de los consumidores.
La compañía, subsidiaria del Volkswagen Group, pausó los desarrollos de superdeportivos eléctricos ante un interés de “casi cero” unidades, según admitió Winkelmann. El segmento, que no se destaca por el volumen de ventas sino por los amplios márgenes, no captó la atención del mercado eléctrico que además acumula un desplome generalizado en otras categorías más económicas.
El impacto más importante del anuncio se dio en el proyecto del Lamborghini Lanzador. Ese vehículo, que saldrá a la luz en 2029, iba a ser 100% eléctrico y el más potente jamás fabricado por la compañía con más de 1.300 caballos de vapor.
Sin embargo, el cambio de rumbo decidido por el directorio pasó al Lanzador a un esquema híbrido, acorde a las demandas actuales. Algo que revela el impacto del entusiasmo exagerado por los eléctricos incluso en segmentos alejados del generalísimo.
Autos eléctricos, no tan rápido
Respecto a la decisión de Lamborghini, la misma está enmarcada en una tendencia del mercado a desacelerar la apuesta por la transición hacia el 100% eléctrico. Con una demanda no tan grande como la esperada, los conglomerados de fabricantes tuvieron que dar marcha atrás tras intentar acoplarse al ritmo que China intentó imponer en base a su caso local.
Si bien la demanda por coches electrificados (incluyendo híbridos) aumentó durante el 2025 en un 20%, las previsiones del mercado fueron mucho mayores a las reales. Algo que impactó en inicios del 2026, con marcas importantes del rubro eléctrico como BYD viendo una importante caída en sus ventas (en torno al 30% en enero).
El panorama, según especialistas del sector, parece presentar una transición más lenta, con mejor aceptación de los coches híbridos. Esas configuraciones son capaces de atender el ahorro de combustible buscado con el sistema eléctrico, sosteniendo e incluso aumentando la autonomía que brinda el motor térmico.
Según proyecciones recientes, la tendencia trasladará el interés por los vehículos electrificados hacia mercado emergentes. Esto iniciará una carrera hacia costos menores, para empezar a abandonar el sistema 100% térmico de manera progresiva.
Lamborghini en el mundo
Durante 2025, la marca italiana y rival tradicional de Ferrari logró vender 10.747 unidades en todo el mundo. Con especial presencia en Europa y Medio Oriente, se trató del quinto año consecutivo con ventas récord.
Casualmente, el Lamborghini Urus Híbrido fue el modelo más vendido del año por la marc. Se trata de un SUV enchufable, seguido de cerca por el Revuelto, un híbrido con motor V12 de más de 1.000 CV.
