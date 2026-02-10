Autos made in USA sin impuestos: La bomba que puede cambiar los precios en Argentina

¿Qué autos de USA pueden entrar sin arancel y cuáles quedan afuera?

El régimen es amplio en cuanto a tecnologías, incluye vehículos nafteros, diésel, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Sin embargo, no todo vale.

En el caso de pickups y vehículos de carga, el acuerdo fija requisitos muy precisos, caja separada, un largo mínimo de 5,5 metros y un ancho de al menos 2 metros. La letra chica no es casual. El objetivo es evitar que ingresen sin arancel las pickups medianas, que hoy se fabrican en la Argentina y son un pilar de la industria local.

En cambio, las pickups full size fabricadas en USA encajan perfecto en el esquema y aparecen como las grandes beneficiadas.

¿Qué marcas analizan traer nuevos autos USA a la Argentina?

Aunque todavía no hay anuncios oficiales, el nuevo escenario despertó entusiasmo en varias terminales que hasta ahora miraban con desconfianza al mercado local por los altos costos.

Toyota evalúa sumar la Toyota Tundra, una pickup full size que nunca se vendió en la Argentina y que le permitiría competir en un segmento donde hoy prácticamente no tiene presencia.

General Motors dio una señal clara durante el último verano, cuando exhibió la Chevrolet Tahoe en la Costa Atlántica. La movida fue un termómetro de interés y, según fuentes del sector, la respuesta del público fue mejor de lo esperado.

En Stellantis, el abanico es todavía más amplio, Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer, Dodge Durango y Ram 1500 TRX aparecen como candidatos naturales para aprovechar el cupo de autos USA sin arancel.

Ford, por su parte, podría redoblar la apuesta con las F-250 y F-350, referentes del segmento heavy duty, además de ampliar la oferta del Mustang y sumar variantes más extremas como la Bronco Raptor.

¿Qué autos de lujo fabricados en USA podrían desembarcar?

El acuerdo también entusiasma al segmento premium, donde cada punto porcentual de impuesto se siente fuerte en el precio final.

Mercedes-Benz, a través de Prestige Auto, ya confirmó la llegada de Maybach a la Argentina. De esta manera, el Mercedes-Maybach GLS, fabricado en Estados Unidos, aparece como una posibilidad concreta para convertirse en uno de los autos más exclusivos del país.

Honda analiza opciones como la Ridgeline, los SUV Pilot y Passport y el Odyssey, un familiar que hoy no tiene reemplazo directo en su gama local.

Nissan, ahora con perfil netamente importador, podría traer el Altima, el Pathfinder o incluso revivir al Murano, un modelo que supo tener su público años atrás.

En Kia, el Telluride asoma como el gran candidato para ampliar la oferta de SUV grandes, mientras que Hyundai ya descartó la Santa Cruz por el fin de su producción en USA.

¿Tesla y los autos eléctricos de USA pueden llegar a Argentina?

El nombre de Tesla aparece inevitablemente cada vez que se habla de autos fabricados en Estados Unidos. Desde lo técnico, modelos como el Model 3, Model Y, Model S y Model X encajan perfectamente en el acuerdo.

Sin embargo, por ahora no hay confirmaciones ni señales concretas de que la marca de Elon Musk tenga planes inmediatos de desembarcar en la Argentina.

jeep, autos

¿Cuánto podrían bajar los precios de los autos USA según el Gobierno?

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue directo al hueso con un ejemplo que encendió las redes, según sus cálculos, un Tesla que costaba 85.500 dólares podría bajar a 52.800, una reducción del 38,2%, combinando la eliminación del arancel con la baja de impuestos internos.

El propio funcionario admitió que el cupo de 10.000 autos USA es marginal frente a un mercado que vende más de 600.000 unidades al año, pero defendió la medida como una herramienta para sumar competencia y presión a la baja en los precios.

¿Qué pasa con los autos USA que ya se venden en Argentina?

El acuerdo no solo apunta a modelos nuevos. También impacta sobre vehículos que ya se comercializan en el país y se fabrican en Estados Unidos.

En Ford, la F-150 y el Mustang podrían ver una corrección de precios si ingresan dentro del cupo. De hecho, en el sector reconocen que algunos compradores ya están postergando decisiones a la espera de definiciones.

BMW importa desde USA gran parte de su gama de SUV, como los X3, X4, X5, X6 y X7, mientras que Mercedes-Benz hace lo propio con los GLE, GLS y EQE. Honda, con el CR-V, también entra en ese grupo.

