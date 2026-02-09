Estudiantes 1-0 Riestra: un salto impresionante de Carrillo selló el triunfo Pincha

Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra en su partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura. En el Estadio UNO, en La Plata, el Pincha se impuso ante el Malevo en un cotejo que fue de menor a mayor. Guido Carrillo metió un cabezazo bárbaro para darle el triunfo al elenco de Eduardo Domínguez.

Estudiantes cosechó su segundo triunfo en el campeonato. Lo hizo sin Edwuin Cetré , uno de sus delanteros más importantes de los últimos años. El colombiano vio el encuentro desde la tribuna ya que no estuvo convocado, en una clara señal de su futuro: es inminente su traspaso a Boca, que busca quedarse con el 100% del pase.

En cancha, mientras tanto, un juego demasiado friccionado tuvo lugar en el UNO. Ninguno de los dos equipos estuvo preciso en sus pases y asociaciones. Riestra, acostumbrado a esperar y contragolpear, nunca pudo generar ventajas en sus contraataques; Estudiantes, más protagonista, no lograba generar volumen de juego.

Promediando la mitad del segundo tiempo el Pincha encontró más caminos cuando comenzó a asociarse por dentro. Conexiones en carriles internos, que le sirvieron para no sobrecargar las bandas laterales.

El gol de Carrillo llegó al minuto 75', con un salto bárbaro que le permitió elevarse más que todos y meter un cabezazo seco. Vulneró a toda la defensa del Malevo y a Nacho Arce.

El centro lo tiró nada menos que el debutante Brian Aguirre. El delantero, que llegó a préstamo desde Boca como parte de la operación de Santiago Ascacíbar, hizo su debut en el conjunto platense. Ingresó para darle desequilibrio y 1vs.1 al equipo, y eso logró cuando pudo desbordar con una buena gambeta y sacar el pase por el aire para Carrillo.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra

Live Blog Post Muslera se hace grande y saca dos mano a mano para mantener con vida al Pincha

Live Blog Post ¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Un salto impresionante de Carrillo para meter un cabezazo potente Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021010637443289523&partner=&hide_thread=false ¡¡GRAN DESBORDE Y CENTRO DE BRIAN AGUIRRE PARA EL GOL DE GUIDO CARRILLO!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DEL CAPITÁN PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE RIESTRA!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iAVwF4bOdx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Live Blog Post Con los cambios, Estudiantes suma juego interno, se conecta mejor y genera mayor peligro

Live Blog Post Un ex Boca hace su debut con la camiseta Pincha: a la cancha en busca de desequilibrio Brian Aguirre hace su presentación platense. El delantero fue parte de la negociación entre Boca y Estudiantes para concretar la transferencia de Ascacíbar. Ingresó por el costado izquierdo -a pierna cambiada-, en busca de aportarle 1vs.1 al ataque de su equipo. image VER +

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Explotó el UNO contra Chiqui Tapia! "Sos un hijo de p...* la p...* madre que te parió" Las tribunas Pincharratas enfurecieron con la decisión del árbitro de no cobrar penal para Estudiantes. VER +

Live Blog Post [VAR] Tras la revisión, el árbitro consideró que hubo falta previa sobre un futbolista de Riestra

Live Blog Post ¿Fue penal para Estudiantes? VIDEO: Todo el estadio reclamó un foul sobre Carrillo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020996858122768528&partner=&hide_thread=false El VAR llamó a Tello y el árbitro consideró que hubo foul en ataque de Tobio Burgos... ¿Bien sancionado o era PENAL para Estudiantes? ¿Qué te pareció?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/K34vl7Sa5w — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Live Blog Post ¡Está Cetré! VIDEO: Edwuin no se quiso perder el partido de su todavía club Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020990389021290985&partner=&hide_thread=false ¿SE VA A BOCA O SE QUEDA EN LA PLATA? Mientras se especula con su posible llegada al Xeneize, CETRÉ dice presente en Estudiantes vs. Riestra y toma unos mates junto a su pareja.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7eurpqvDlQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Live Blog Post Estudiantes llega por las bandas y finaliza con centros; por ahora, los delanteros pasan muy cerca pero no llegan a conectar Meza por el lateral derecho y Benedetti por el lateral izquierdo complican a Riestra. La indicación está clara: llegar hasta el fondo y centrar, para la llegada principalmente de Carrillo pero también de Pérez.

Live Blog Post El Pincha tiene la pelota y propone, mientras el Malevo espera el contragolpe

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formación confirmada en Deportivo Riestra: juego por poderío ofensivo Arce; Paz, Barbieri, Sansotre, Ramírez; Gallo, Monje, Alonso, Goitía; Herrera, Benegas

Live Blog Post Formación confirmada en Estudiantes: cambios y regresos Muslera: Meza, González Pírez, Palacios, Benedetti; Piovi, Medina, Sosa; Tobio Burgos, Carrillo, Pérez

Live Blog Post Un regreso muy esperado por los hinchas vuelve en Estudiantes Fernando Muslera vuelve al arco del Pincha. El guardameta uruguayo se lesionó a fines de enero en su tendón de Aquiles y se perdió las dos últimas fechas. Ante el Malevo, volverá a estar bajo los tres palos.

Live Blog Post El inesperado goleador del Torneo Apertura 2026: de Ecuador a Parque Patricios Jordy Caicedo es el goleador del Apertura hasta el momento. El ecuatoriano de 28 años es el delantero de Huracán, que ayer venció a San Lorenzo en clásico con gol de su 9. Caicedo llegó en enero a préstamo con opción de compra desde Atlas, de México. Por ahora es el máximo artillero del campeonato, con 4 goles. VER +

Live Blog Post Los 4 partidos del Torneo Apertura que se juegan este lunes Además del duelo entre Pincha y Malevo, habrá otros tres choques para cerrar la cuarta fecha del Apertura: Barracas vs. Gimnasia La Plata

Lanús vs. Talleres

Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia VER +

Live Blog Post Quién es el arbitro y quién está en el VAR para el partido Facundo Tello es el árbitro del encuentro. Lo acompaña Silvio Trucco en el VAR.

Live Blog Post TV: Dónde ver Estudiantes vs. Riestra El partido se transmite por ESPN Premium.