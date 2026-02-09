Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra en su partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura. En el Estadio UNO, en La Plata, el Pincha se impuso ante el Malevo en un cotejo que fue de menor a mayor. Guido Carrillo metió un cabezazo bárbaro para darle el triunfo al elenco de Eduardo Domínguez.
Estudiantes 1-0 Riestra: un salto impresionante de Carrillo selló el triunfo Pincha
Estudiantes y Deportivo Riestra se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Apertura. El delantero colombiano tiene destino Xeneize.
21:15
Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra
21:08
Muslera se hace grande y saca dos mano a mano para mantener con vida al Pincha
20:54
¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Un salto impresionante de Carrillo para meter un cabezazo potente
20:45
Con los cambios, Estudiantes suma juego interno, se conecta mejor y genera mayor peligro
20:36
Un ex Boca hace su debut con la camiseta Pincha: a la cancha en busca de desequilibrio
20:25
Comienza el 2T
20:08
Final del 1T
20:01
¡Explotó el UNO contra Chiqui Tapia! "Sos un hijo de p...* la p...* madre que te parió"
20:00
[VAR] Tras la revisión, el árbitro consideró que hubo falta previa sobre un futbolista de Riestra
19:57
¿Fue penal para Estudiantes? VIDEO: Todo el estadio reclamó un foul sobre Carrillo
-
¡Está Cetré! VIDEO: Edwuin no se quiso perder el partido de su todavía club
-
Estudiantes llega por las bandas y finaliza con centros; por ahora, los delanteros pasan muy cerca pero no llegan a conectar
-
El Pincha tiene la pelota y propone, mientras el Malevo espera el contragolpe
-
Comienza el partido
19:00
Formación confirmada en Deportivo Riestra: juego por poderío ofensivo
-
Formación confirmada en Estudiantes: cambios y regresos
-
Un regreso muy esperado por los hinchas vuelve en Estudiantes
-
El inesperado goleador del Torneo Apertura 2026: de Ecuador a Parque Patricios
-
Los 4 partidos del Torneo Apertura que se juegan este lunes
-
Quién es el arbitro y quién está en el VAR para el partido
-
TV: Dónde ver Estudiantes vs. Riestra
-
Edwuin Cetré, la gran ausencia en los convocados del Pincha
Estudiantes cosechó su segundo triunfo en el campeonato. Lo hizo sin Edwuin Cetré, uno de sus delanteros más importantes de los últimos años. El colombiano vio el encuentro desde la tribuna ya que no estuvo convocado, en una clara señal de su futuro: es inminente su traspaso a Boca, que busca quedarse con el 100% del pase.
En cancha, mientras tanto, un juego demasiado friccionado tuvo lugar en el UNO. Ninguno de los dos equipos estuvo preciso en sus pases y asociaciones. Riestra, acostumbrado a esperar y contragolpear, nunca pudo generar ventajas en sus contraataques; Estudiantes, más protagonista, no lograba generar volumen de juego.
Promediando la mitad del segundo tiempo el Pincha encontró más caminos cuando comenzó a asociarse por dentro. Conexiones en carriles internos, que le sirvieron para no sobrecargar las bandas laterales.
El gol de Carrillo llegó al minuto 75', con un salto bárbaro que le permitió elevarse más que todos y meter un cabezazo seco. Vulneró a toda la defensa del Malevo y a Nacho Arce.
El centro lo tiró nada menos que el debutante Brian Aguirre. El delantero, que llegó a préstamo desde Boca como parte de la operación de Santiago Ascacíbar, hizo su debut en el conjunto platense. Ingresó para darle desequilibrio y 1vs.1 al equipo, y eso logró cuando pudo desbordar con una buena gambeta y sacar el pase por el aire para Carrillo.
