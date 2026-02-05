Después de Ascacíbar, Boca aceleró por otra figura de Estudiantes

Boca va por Cetré

En los últimos días se cayó la venta de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense la cual se iba a concretar en un monto cercano a los 6 millones de dólares, siendo la compra más cara en la historia del club brasileño. A último momento y con el jugador listo para hacerse la revisión todo se derrumbó, según indicó el Pincha por diferencias en la negociación.