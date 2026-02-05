Boca viene de dar un golpe muy fuerte en el mercado de pases con la incorporación de Santiago Ascacíbar por el cual pagó poco más de 3 millones de dólares a Estudiantes de La Plata. El Xeneize quiere aprovecharse de la necesidad del Pincha y ahora va a la carga por otro titular indiscutido del equipo que preside Juan Sebastián Verón.
VERÓN LO VENDE
Después de Ascacíbar, Boca aceleró por otra figura de Estudiantes
Boca está necesitado de refuerzos y en las últimas horas aceleró por una de las grandes figuras de Estudiantes de La Plata.
La salida de Ascacíbar generó mucho ruido en Estudiantes de La Plata no solo porque su salida se dio a Boca, un rival directo en el torneo local y la Copa Libertadores, sino también por el monto que se dio la operación donde el Xeneize terminó desembolsando menos de 4 millones de dólares y dio a préstamo a Brian Aguirre.
Si bien en Estudiantes no querían desprenderse de su capitán se sabe que las dificultades económicas y la necesidad de equilibrar las finanzas terminaron siendo un factor clave para la venta de Ascacíbar, pero no es el único jugador que necesita vender Juan Sebastián Verón para poder contentar a la tesorería. Ahora Boca quiere aprovecharse de eso.
Boca va por Cetré
En los últimos días se cayó la venta de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense la cual se iba a concretar en un monto cercano a los 6 millones de dólares, siendo la compra más cara en la historia del club brasileño. A último momento y con el jugador listo para hacerse la revisión todo se derrumbó, según indicó el Pincha por diferencias en la negociación.
Edwuin Cetré regresó a la Argentina sabiendo que iba a existir la posibilidad de que aparezca otra oferta y finalmente el que levantó el teléfono para quedárselo fue nada menos que Boca, que hace tiempo está en búsqueda de un extremo. Luego de que se cayeran las llegadas de Marino Hinestroza y Kevin Serna, Juan Román Riquelme va por el atacante Pincha.
Verón, necesitado de dólares, está dispuesto a cerrar otra negociación con Boca siempre y cuando paguen el monto solicitado que no son menos que los 6 millones de dólares que iba a pagar Paranaense. Ahora está en manos de Riquelme avanzar o no viendo que el mercado se va terminando y no aparecen muchas más opciones en el horizonte. ¿Cetré se muda al club de La Ribera?
