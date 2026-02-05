Marcela Pagano aprovecha el exaprubto de Lilia Lemoine y va contra ella: Qué pidió

Un grupo de diputados nacionales de distintos espacios opositores, liderados por Marcela Pagano, presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para expresar un fuerte repudio a las declaraciones de la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien, una vez más, realizó polémicas y cuestionables declaraciones.
La furia de la oposición en el Congreso llega luego de que Lilia Lemoine pusiera en duda públicamente el diagnóstico de autismo de Ian Moche, un niño influencer, y cuestionara el rol de su madre en su exposición mediática. Con esa excusa, Marcela Pagano, enfrentada con Lemoine desde hace tiempo y alejada de La Libertad Avanza, espacio por el que entró al Congreso, presentó un proyecto en el que solicita, entre otras cosas, que Lemoine sea sancionada por su accionar.
La iniciativa parlamentaria solicita que la diputada se retracte de sus afirmaciones y formule disculpas públicas, al considerar que sus dichos constituyen una forma de discriminación y vulneran derechos básicos vinculados a la niñez y a las personas con discapacidad. Según el texto presentado, se trata de expresiones “estigmatizantes, negacionistas y lesivas de derechos fundamentales”.
Marcela Pagano logró que varios diputados la apoyen en su solicitud
El proyecto fue acompañado por legisladores de diferentes bloques, entre ellos representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coherencia y otros espacios opositores, que coincidieron en que el debate político no puede habilitar ataques personales, y mucho menos cuando involucran a un menor de edad con una condición de salud certificada.
En los fundamentos, los diputados remarcan que el caso adquiere una gravedad institucional particular por tratarse de un niño y por la negación pública de una discapacidad reconocida oficialmente por el Estado. En ese sentido, recuerdan que Ian Moche cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, emitido tras una evaluación interdisciplinaria por la Agencia Nacional de Discapacidad, que acredita su condición dentro del espectro autista.
“El episodio configura una situación de violencia discursiva agravada por una doble vulnerabilidad: la niñez y la discapacidad”, advierte el texto, que también señala que las acusaciones dirigidas contra la madre del niño constituyen una forma de violencia simbólica e institucional, al imputarle una conducta falsa y ofensiva sin sustento alguno.
Lilia Lemoine debe pedir disculpas
Además del repudio formal, el proyecto reclama que la retractación se realice “por los mismos medios y con similar alcance” que los utilizados para difundir las declaraciones originales. Asimismo, se resolvió poner los hechos en conocimiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, con el objetivo de evaluar una eventual sanción disciplinaria.
Los legisladores también subrayan que la libertad de expresión de los funcionarios públicos no es un derecho ilimitado y encuentra restricciones claras cuando entra en conflicto con el interés superior del niño, así como con los derechos a la dignidad, la identidad y la integridad psíquica, todos ellos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Las declaraciones cuestionadas se produjeron durante un debate televisivo emitido por LN+, en el marco de una discusión sobre la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. Sin vínculo directo con el tema en debate, Lemoine apuntó contra el niño y su madre, poniendo en duda su diagnóstico y sugiriendo que existía una utilización política del caso.
El episodio generó un amplio rechazo en redes sociales y reabrió el debate sobre los límites del discurso público, el rol de los funcionarios y la responsabilidad institucional frente a colectivos históricamente vulnerados. Para los impulsores del proyecto, el mensaje es claro: la discusión política no puede construirse sobre la estigmatización ni sobre el ataque a niños y niñas.
