Marcela Pagano aprovecha el exaprubto de Lilia Lemoine y va contra ella: Qué pidió

“El episodio configura una situación de violencia discursiva agravada por una doble vulnerabilidad: la niñez y la discapacidad”, advierte el texto, que también señala que las acusaciones dirigidas contra la madre del niño constituyen una forma de violencia simbólica e institucional, al imputarle una conducta falsa y ofensiva sin sustento alguno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2019228868544995419&partner=&hide_thread=false En la Argentina de hoy una diputada nacional atacó a un niño con discapacidad. No fue un exabrupto ni error. Fue una línea que NO se puede cruzar. Dijo que la madre “lo hace actuar de autista”. Eso no es opinión, es violencia. Es negación de una discapacidad comprobada.Abro hilo — Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 5, 2026

Lilia Lemoine debe pedir disculpas

Además del repudio formal, el proyecto reclama que la retractación se realice “por los mismos medios y con similar alcance” que los utilizados para difundir las declaraciones originales. Asimismo, se resolvió poner los hechos en conocimiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, con el objetivo de evaluar una eventual sanción disciplinaria.

Los legisladores también subrayan que la libertad de expresión de los funcionarios públicos no es un derecho ilimitado y encuentra restricciones claras cuando entra en conflicto con el interés superior del niño, así como con los derechos a la dignidad, la identidad y la integridad psíquica, todos ellos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Las declaraciones cuestionadas se produjeron durante un debate televisivo emitido por LN+, en el marco de una discusión sobre la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. Sin vínculo directo con el tema en debate, Lemoine apuntó contra el niño y su madre, poniendo en duda su diagnóstico y sugiriendo que existía una utilización política del caso.

El episodio generó un amplio rechazo en redes sociales y reabrió el debate sobre los límites del discurso público, el rol de los funcionarios y la responsabilidad institucional frente a colectivos históricamente vulnerados. Para los impulsores del proyecto, el mensaje es claro: la discusión política no puede construirse sobre la estigmatización ni sobre el ataque a niños y niñas.

Los dichos de Lilia sobre Ian Moche a continuación:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2019188805916315741&partner=&hide_thread=false "Ian Moche":Por los comentarios de Lilia Lemoine contra su madre pic.twitter.com/PnUs4SAZyZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 4, 2026

