Una nueva billetera virtual se alza como la que más rinde en Argentina y los usuarios de Mercado Pago, Ualá o Naranja X están como locos queriendo mudarse a esta otra fintech. La misma tiene la TNA más alta del país y está causando furor.
FINTECH
Furor por esta nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y destronó a todas
Esta billetera virtual logró destronar a grandes como Mercado Pago, Ualá y otras en Argentina. Hoy en día rinde más con tu dinero en cuenta.
En momentos donde es necesario tener más dinero a como de lugar, las billeteras virtuales permiten generar rendimientos diarios con pesos en cuenta. Una fintech se eleva como la que más rinde en la actualidad y muchos ya comenzaron a usarla.
La billetera virtual que rinde más tus pesos
Hace algunas semanas la billetera virtual que más rendía era la de Carrefour Banco, la cual se metió de sorpresa en el mercado generando muchísima curiosidad entre los usuarios. Sin embargo hay otra app que está mucho más arriba y es Fiwind.
La misma paga un 32% de TNA, mientras que Carrefour quedó en 31%. La misma no es demasiado popular pero sí que tiene usuarios fieles que la eligen por su rendimiento. La misma superó a la app del retail francés y también a otras como Ualá, Mercado Pago, Naranja X, Personal Pay y más.
Lo que hay que tener en cuenta con esta billetera virtual es que rinde hasta $750.000. Es decir, si en tu cuenta hay un monto mayor solo va a remunerar un 32% hasta ese tope. El "excedente" rendirá un TNA de 21%, lo cual tampoco está mal viendo el panorama de otras fintech de la competencia.
