Tiembla Mercado Pago: la nueva billetera virtual que arrasa en Argentina

La billetera virtual Mercado Pago se ve amenazada por la llegada de un competidor muy grande a la Argentina.

02 de febrero de 2026 - 14:52
Mercado Pago se consagra como una billetera virtual muy usada y sumamente famosa en Argentina. Sin embargo, sus competidoras están creciendo cada vez más y hay una nueva opción en el país que promete hacer estragos entre los usuarios. Ya hay temor.

Si bien Mercado Pago fue una de las primeras fintech del país y día a día crece a grandes pasos, hoy en día hay opciones que tienen mejor TNA o beneficios. Ahora llega a la Argentina una billetera virtual que promete competir directamente con la de Galperín.

Mercado Pago y Nubank serán competidores en Argentina.

Mercado Pago y Nubank serán competidores en Argentina.

Mercado Pago tiembla con esta nueva billetera virtual

Nubank, un neobanco brasileño, estuvo en el país en 2019 y se fue después de haber fracasado. Sin embargo, ahora planea volver en este primer trimestre y competir directamente con Mercado Pago o Ualá. Hoy en día son las dos fintech más importantes de Argentina.

Si bien Nubank había pedido una licencia para convertirse en banco en el país, lo cierto es que no será posible por el momento. Lo que sí harán es abrir oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y comenzar a operar de manera activa.

Esta sede de Nubank en Argentina funcionará como centro de desarrollo y exportación de servicios. Esta fintech tiene, hoy en día, 127 millones de clientes entre Brasil, México y Colombia.

Si bien no se sabe cuándo será la apertura de estas oficinas de Nubank, lo cierto es que las billeteras virtuales comienzan a hacer un plan de contingencia para no perder a sus usuarios y seguir manteniéndose en el país. Mercado Pago es la principal competidora.

