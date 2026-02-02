Menos fondos: Con Milei, cae fuerte la ayuda a provincias

image

El resto de los programas —educación, salud u otras asistencias— recibió montos muy bajos, casi simbólicos. En la práctica, eso significa que la ayuda discrecional quedó reducida a lo mínimo indispensable.

Pocas provincias se llevaron casi todo

Otra clave para entender el escenario es que la plata no se repartió de manera pareja.

Solo cinco provincias concentraron casi el 99% de los fondos:

Entre Ríos recibió $12.000 millones , principalmente para su sistema jubilatorio.

recibió , principalmente para su sistema jubilatorio. Córdoba obtuvo $10.010 millones , también ligados a su caja previsional.

obtuvo , también ligados a su caja previsional. La Pampa sumó $10.004 millones , en el mismo sentido.

sumó , en el mismo sentido. Chubut recibió $4.000 millones por ATN, a raíz de los incendios.

recibió por ATN, a raíz de los incendios. Corrientes obtuvo $3.000 millones, por emergencias vinculadas a inundaciones.

El resto de las provincias recibió montos muy bajos y cinco directamente no recibieron nada en todo el mes.

Qué pasó con el resto del país

Para muchas jurisdicciones grandes, como Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires, los envíos fueron casi nulos en comparación con otros años. En términos prácticos, esto implica que cada provincia tuvo que arreglarse mayormente con recursos propios, sin el respaldo habitual del Tesoro nacional.

Mientras algunas provincias recibieron miles de pesos por persona, en otras el monto fue de apenas unos pocos pesos, o directamente cero.

Mientras algunas provincias recibieron miles de pesos por persona, en otras el monto fue de apenas unos pocos pesos, o directamente cero.

ATN con la billetera cerrada

Los Aportes del Tesoro Nacional, que suelen usarse como “salvavidas” para las provincias, también mostraron un uso limitado. En enero, el fondo ATN acumuló más de $92.000 millones, pero solo se repartió el 7,6% de ese total, menos que en el mismo mes del año pasado.

Traducido a la vida cotidiana, la Nación está enviando menos ayuda y de manera muy selectiva.

Para las provincias, esto implica más presión sobre sus presupuestos, menos margen para gastos extra y, en muchos casos, la necesidad de ajustar o buscar financiamiento propio.

Para las provincias, esto implica más presión sobre sus presupuestos, menos margen para gastos extra y, en muchos casos, la necesidad de ajustar o buscar financiamiento propio. El arranque de 2026 deja en claro que el ajuste no es temporal y que la relación fiscal entre Nación y provincias cambió de forma estructural.

